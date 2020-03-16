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Oportunidades

Hospital da Serra abre 42 vagas de emprego

As oportunidades são para cargos de nível técnico e superior.  Os interessados já podem se inscrever no site do hospital

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 20:11
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, abre 42 oportunidades de emprego em diferentes áreas da unidade. As oportunidades estão disponíveis no site do hospital e ficam abertas até que sejam preenchidas.
As vagas são para auxiliar de serviços de apoio (PCD) em diversos setores, analista de controle interno, analista de sistemas, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico do trabalho e técnico em segurança do trabalho.
Somente para técnico em enfermagem há 20 vagas disponíveis. Quem tiver interesse deve ter curso técnico completo na área com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Já o cargo de enfermeiro está com 10 vagas disponíveis. Os candidatos interessados precisam ter ensino superior completo em enfermagem com registro ativo também no Coren-ES.
Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves para cadastrar os currículos na aba Trabalhe Conosco.

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CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
  • Requisitos: Curso técnico completo na área com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES)
  • Vagas: 20
ENFERMEIRO
  • Requisitos: Ensino superior completo em enfermagem com registro ativo também no Coren-ES.
  • Vagas: 10
AUXILIAR DE SERVIÇOS
  • Requisitos: Ensino Fundamental completo e laudo médico atual de até um ano.
  • Vagas: 8
ANALISTA DE CONTROLES INTERNOS
  • Requisitos: Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas similares, além de registro ativo no Conselho de Classe.
  • Vagas: 1
ANALISTA DE SISTEMAS 
  • Requisitos: Possuir conhecimento em processos, linguagem de programação e sistemas operacionais. Além disso, é necessário ter graduação plena completa em análise de sistemas ou áreas correlatas e também experiência de mais de um ano na área. 
  • Vagas: 1
MÉDICO DO TRABALHO 
  • Requisitos: Curso Superior em Medicina, Especialização em Medicina do Trabalho e é desejável experiência de seis meses. Além disso, o Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) é fundamental. 
  • Vagas: 1
SEGURANÇA DO TRABALHO 
  • Requisitos: Curso técnico em Segurança do Trabalho concluído e experiência de no mínimo seis meses na área. 
  • Vagas: 1
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