Hospital da Serra abre 42 vagas de emprego

As vagas são para auxiliar de serviços de apoio (PCD) em diversos setores, analista de controle interno, analista de sistemas, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico do trabalho e técnico em segurança do trabalho.

Somente para técnico em enfermagem há 20 vagas disponíveis. Quem tiver interesse deve ter curso técnico completo na área com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Já o cargo de enfermeiro está com 10 vagas disponíveis. Os candidatos interessados precisam ter ensino superior completo em enfermagem com registro ativo também no Coren-ES.