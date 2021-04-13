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Saúde

Hospitais do ES abrem novas oportunidades de emprego

Profissionais podem se candidatar às vagas operacionais e administrativas em unidades públicas e privadas. Veja como participar das seleções

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 abr 2021 às 17:47
Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação
Com o avanço da pandemia do coronavírus, hospitais do Espírito Santo estão com novas vagas de emprego abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Além das oportunidades para atuar na área da Saúde, há ainda postos de trabalho em outros setores como o administrativo.
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNova Capixaba, está com processo seletivo para a seleção de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A instituição vai contratar de forma imediata e formar cadastro de reserva para atender às necessidades administrativas e assistenciais de nove unidades hospitalares do Estado.
A instituição já administra o Hospital Estadual Central (Vitória) e ainda este ano assume o comando dos hospitais estaduais Antônio Bezerra de Faria (Vila Velha), Dório Silva (Serra), de Atenção Clínica (Cariacica), de Vila Velha, Geral de Linhares, Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória), Sílvio Avidos (Colatina), e o Roberto Silvares (São Mateus).
O processo de seleção será realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), sendo abertas cerca de 3.520 vagas para profissionais de Ensino Superior, Médio, Técnico e Fundamental, com validade de um ano e podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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No Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) de Cachoeiro de Itapemirim, estão abertas vagas para a contratação de profissionais da saúde como enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Os selecionados irão atuar na maternidade e em leitos de UTI voltados para o tratamento da Covid-19.
De acordo com a instituição, as oportunidades para maternidades são para enfermeiro obstetra e técnicos de enfermagem com experiência em maternidade. Já na Unidade de Tratamento da Covid-19, os postos são para enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas com experiência hospitalar e preferencialmente na UTI.

REDE PARTICULAR

Na rede particular, há postos de trabalho também em outras três instituições. Uma delas é o Hospital Santa Rita, em Vitória. Neste caso, as chances são para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, copeira, auxiliar de limpeza e coordenador de nutrição.
Já a Rede Meridional, vai selecionar trabalhadores para atuar em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. As chances são para cargos como analista de planejamento, farmacêutico, oncologia, analista de RH/DP, assistente RH / DP, enfermeiro, atendente/recepcionista, entre outras.

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Os profissionais também podem se inscrever nas vagas abertas na Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim. Em destaque as funções de fisioterapeuta e técnico de enfermagem.

CONFIRA AS VAGAS

iNova Capixaba

Como se inscrever: os interessados  devem fazer a inscrição até 18 de abril de 2021, no site do Ibade.
  • Vagas: 
  • Auxiliar de farmácia 
  • Bombeiro hidráulico 
  • Porteiro
  • Motorista socorrista 
  • Assistente administrativo
  • Técnico de TI 
  • Técnico em segurança do trabalho 
  • Técnico de imobilização 
  • Técnico em enfermagem 
  • Analista de desenvolvimento de recursos humanos
  • Analista da qualidade 
  • Farmacêutico 
  • Fisioterapeuta 
  • Enfermeiro 
  • Médicos
  • Entre outras

Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA)

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para: [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto. 
  • Vagas:
  • Enfermeiros
  • Técnicos de enfermagem 
  • Fisioterapeutas
  • Entre outras

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Assistente de suporte de TI
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Estagiário de inteligência de mercado
  • Enfermeiro
  • Estagiário psicologia
  • Estágio enfermagem - banco de talentos
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de enfermagem

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Enfermeiro - Pronto Socorro
  • Enfermeiro - UTI
  • Técnico de enfermagem
  • Auxiliar administrativo (PCD)
  • Copeira
  • Auxiliar de limpeza
  • Coordenador nutrição
  • Auxiliar administrativo - RH

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto. 
  • Vagas: 
  • Analista de planejamento
  • Farmacêutico oncologia
  • Analista de RH / DP
  • Assistente RH / DP
  • Enfermeiro do SCIH
  • Atendente / Recepcionista
  • Auxiliar de farmávia
  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
  • Faturista
  • Farmacêutico
  • Operador de call center
  • Maqueiro
  • Vagas para pessoas com deficiência (ensino fundamental ou médio)

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