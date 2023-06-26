Grande Vitória tem 3.402 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidade de trabalho para pedreiro Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador abrem nesta segunda-feira (26) com 3.402 vagas de emprego e estágio na Grande Vitória. Quem quer trabalhar com carteira assinada pode procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para atuar na construção civil, indústria, supermercados, comércio, prestação de serviços, entre outros segmentos.

Há vagas para nutricionista, dentista, engenheiro civil, estoquista, administrador de marketing, analista de marketing, analista de importação e exportação, eletricista, açougueiro, garçom, operador de caixa, entre outras oportunidades.

A Grande Vitória conta com o maior volume de vagas, 3.402 ao todo. As oportunidades estão na Agência do Trabalhador (1.010) e Sine de Cariacica (190), além das unidades de Vila Velha (788), Serra (1.041) e Vitória (373).

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 788

788 Açougueiro (10)

Administrador de marketing (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (56)

Ajudante de padeiro (2)

Analista de exportação e importação (1)

Analista de marketing (1)

Apontador de obras (4)

Armador de ferragens na construção civil (51)

Armador de ferros (2)

Atendente de lanchonete (21)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (13)

Atendente do setor de frios e laticínios (18)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar de estoque (8)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de logistica (50

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pedreiro (10)

Auxiliar de pessoal (2)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (56)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (64)

Condutor de pavimentadora (1)

Conferente de carga e descarga (50)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (4)

Dentista (1)

Eletricista (53)

Eletricista auxiliar (50)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Embalador, a mão (8)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro civil (3)

Estoquista (5)

Fresador (fresadora universal) (1)

Garçom (3)

Gerente de frota (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (2)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de ambulância (1)

Motorista de caminhão (16)

Motorista de caminhão-pipa (1)

Motorista de ônibus urbano (1)

Nutricionista (5)

Operador de caixa (18)

Operador de carregadeira (2)

Operador de compactadora de solos (2)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (5)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de telemarketing ativo (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro (72)

Pizzaiolo (1)

Rasteleiro de asfalto (3)

Recepcionista atendente (1)

Repositor - em supermercados (8)

Representante técnico de vendas (1)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Técnico de enfermagem (6)

Técnico em segurança do trabalho (18)

Técnico mecânico (4)

Vendedor - no comércio de mercadorias (10)

Vendedor interno (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.010

1.010 Açougueiro (12)

Adesivador (1)

Agente de vendas (30)

Ajudante de carga e descarga (16)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de expedição (2)

Ajudante prático (5)

Analista contábil (1)

Analista fiscal (1)

Armador (56)

Artífice (2)

Assistente administrativo (1)

Assistente de dp (3)

Assistente de logística (1)

Atendente (3)

Atendente de loja (14)

Atendente de relacionamento (40)

Auxiliar de carga e descarga (100)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de obras (135)

Auxiliar de perecíveis (3)

Auxiliar de pintura (1)

Auxiliar de produção (30)

Auxiliar de requalificação de cilindro gnv (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar mecânico (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caldeireiro (20)

Carpinteiro (27)

Conferente (50)

Costureira polivalente (2)

Cozinheiro (2)

Divulgador /panfletagem (4)

Eletricista (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado/mestre de obras (1)

Enfermeiro do trabalho (3)

Entregador (4)

Faxineiro (3)

Instrumentista tubista (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico hidráulico (1)

Mecânico líder (1)

Meio oficial de cozinha (2)

Meio oficial de solda (1)

Meio-oficial (1)

Montador (1)

Motorista (3)

Motorista carreteiro cnh E (85)

Motorista cnh B (2)

Motorista cnh D (3)

Motorista de caminhão cnh D (3)

Motorista truck – viagem (1)

Oficial pleno (5)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de logística (10)

Operador de loja (9)

Operador de máquinas (6)

Operador de ponte rolante (cabine) (1)

Operador de produção (2)

Pedreiro (111)

Repositor (8)

Soldador (1)

Supervisor (3)

Técnico de segurança no trabalho (3)

vendedor(a) (7)

Vendedor externo (20)

Vendedor interno (5)

Zelador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (30)

Almoxarife (1)

Atendente de relacionamento (40)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de planejamento (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Borracheiro (1)

Mecânico (1)

Preparador de estruturas (1)

Soldador (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.041

1.041 Açougueiro (8)

Ajudante de carga e descarga (41)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de estruturas metálicas pcd (1)

Ajudante de obras (25)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Alinhador de direção (1)

Analista de contas (1)

Analista financeiro (1)

Armador de ferros (14)

Artífice de manutenção (4)

Assistente administrativo pcd (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de lojas pcd (4)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de contabilidade/fiscal (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de expedição pcd (5)

Auxiliar de limpeza (63)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de logística (100)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (3)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de operação (20)

Auxiliar de produção (25)

Auxiliar de produção pcd (3)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar operacional de logística (5)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (10)

Caldeireiro montador (24)

Camareira de hotel (2)

Carpinteiro (31)

Comprador pcd (1)

Conferente de carga e descarga (100)

Consultor de vendas (2)

Contador (2)

Corretor de imóveis (15)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (1)

Desinsetizador (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador, a mão (10)

Empacotador a mão (15)

Empacotador, a mão pcd (6)

Enfermeiro pcd (1)

Estagiário (engenheiro de produção) (1)

Fiscal de salão/loja (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (3)

Jardineiro pcd (20)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (23)

Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de prensas (1)

Mecânico de suspensão (3)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (2)

Mecânico montador pcd (2)

Modelista (1)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de acessórios (2)

Motoboy (2)

Motofretista (3)

Motorista de caminhão munck (4)

Operador de caixa (10)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de escavadeira (2)

Operador de fresadora (usinagem de madeira) (1)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina de cortar, colar e dobrar papel (1)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de retroescavadeira (6)

Operador de rolo (1)

Operador de suporte técnico (telemarketing) (10)

Operador de vendas (lojas) pcd (20)

Padeiro (5)

Pedreiro (43)

Pintor automotivo (1)

Pintor jatista (20)

Porteiro (20)

Preparador de massa abrasiva (2)

Programador de máquinas - ferramenta com comando numérico (1)

Projetista eletrotécnico (2)

Promotor de vendas (26)

Rastreador de satélite (2)

Recepcionista, em geral (1)

Reparador de aparelhos eletrodoméstico (1)

Repositor de mercadorias (10)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (4)

Servente de serviços gerais (10)

Soldador (3)

Soldador de toldo (2)

Soldador (48)

Supervisor de carga e descarga (2)

Técnico de enfermagem (6)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em enfermagem pcd (3)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em mecânica industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (7)

Torneiro mecânico (2)

Tratorista operador de roçadeira (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo (30)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (10)

Vistoriador veicular (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 373

373 Açougueiro (10)

Administrador (1)

Ajudante de confeiteiro (1)

Ajudante de farmácia (1)

Ajudante de obras (11)

Ajudante de padeiro (16)

Analista de folha de pagamento (1)

Armador de ferros (2)

Assistente de cobrança (1)

Atendente balconista (2)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de lojas pcd (1)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (2)

Atendente do setor de frios e laticínios pcd (10)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (50)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (10)

Auxiliar de pizzaiolo (10)

Babá (1)

Balconista (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro pcd (1)

Carpinteiro (4)

Confeiteiro (1)

Corretor de imóveis (20)

Cozinheiro de restaurante (2)

Embalador, a mão pcd (10)

Embalador, a mão (50)

Encarregado administrativo (1)

Encarregado de obras (1)

Farmacêutico (1)

Gerente administrativo (1)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Motofretista (2)

Motorista auxiliar (1)

Operador de caixa pcd (10)

Operador de caixa (63)

Operador de pá carregadeira e tratores (1)

Padeiro (11)

Pedreiro (3)

Pizzaiolo (11)

Polidor de veículos (1)

Repositor - em supermercados pcd (20)

Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de suporte de ti (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor interno (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.