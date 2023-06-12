Grande Vitória têm 2.983 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Mais de 50 vagas para soldador no Sine da Serra Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória iniciam a semana com 2.983 vagas de emprego e estágio. As oportunidades são para trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, entre outros setores.

Há ainda postos para pessoas com deficiência. São chances para administrador de marketing, analista de marketing, assistente administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar de engenheiro civil, armador de ferragens (construção civil), açougueiro, soldador, torneiro mecânico e muitas outras oportunidades.

Os postos estão distribuídos pelos Sines de Vila Velha (594), Serra (1.092), Cariacica (58), Vitória (116), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (1.123).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sair do sistema, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 594

594 Açougueiro (2)

Administrador de marketing (2)

Ajudante de açougueiro (comércio) (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Ajudante de eletricista (4)

Ajudante de obras (55)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção (51)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de telemarketing (50)

Atendente do setor de frios e laticínios (13)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (50)

Borracheiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (62)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Dentista (1)

Eletricista (54)

Eletricista auxiliar (50)

Empacotador, a mão (2)

Engenheiro civil (2)

Estoquista (16)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Gerente comercial (2)

Gerente de suprimentos (1)

Instalador de equipamentos de comunicação (5)

Lanterneiro de automóveis (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (4)

Operador de caixa (10)

Pedreiro (61)

Pedreiro de reforma geral (2)

Pintor de veículos (reparação) (1)

Promotor de vendas (8)

Recuperador de crédito (15)

Repositor de mercadorias (7)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor interno (12)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.123

1.123 Açougueiro (12)

Adesivador (1)

Administrador operacional (1)

Agente de negócios (3)

Agente de vendas (30)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de carga e descarga (32)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (11)

Ajudante de serviços gerais (1)

Alimentador de produção (4)

Analista de compras (1)

Analista de marketing (1)

Analista de pcp jr (1)

Armador (55)

Armador de ferragens (4)

Armador pleno (3)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente técnico comercial (1)

Atendente (2)

Atendente de relacionamento (40)

Atendente junior (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de escritório (3)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (6)

Auxiliar de fabricação (100)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de obras (106)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de produção (39)

Auxiliar de requalificação de cilindro gnv (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar departamento pessoal (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro (20)

Caldeireiro de bancada (5)

Camareira (6)

Carpinteiro (30)

Carpinteiro pleno (3)

Conferente (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Consultora de vendas (1)

Coordenador pós venda (1)

Costureira polivalente (2)

Cozinheira (1)

Cumim (1)

Diarista (20)

Eletricista (2)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Embalador (10)

Empacotador (8)

Estágio em laboratório (1)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (12)

Jardineiro operador de roçadeira (2)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (2)

Manobrista (1)

Mecânico (20)

Mecânico (caminhão diesel) (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico hidráulico (1)

Meio oficial (1)

Motoboy (1)

Motorista (1)

Motorista cnh D (4)

Motorista entregador (2)

Nutricionista produção (1)

Operador de logística (11)

Operador de loja (2)

Operador de máquina (5)

Operador de máquina extrusora (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de tesoura (1)

Operador máquina argola (1)

Pedreiro (101)

Pintor de marcenaria (1)

Recepcionista (5)

Repositor de flv (5)

Servente de limpeza (1)

Servente de obras (8)

Soldador (3)

Soldador eletrodo (30)

Soldador mig mag (18)

Técnico de informática (1)

Técnico de manutenção externo (2)

Vendedor (a) (21)

Vendedor de consórcio (4)

Vendedor externo pj (3)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (20)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Agente de vendas (30)

Ajudante de caminhão (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente de estoque junior (3)

Assistente de operações (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente jurídico (1)

Atendente de loja (9)

Atendente de relacionamento (40)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Carregador (4)

Coordenador pós venda (1)

Embalador (6)

Lubrificador (1)

Operador de teleatendimento (33)

Pedreiro (4)

Serralheiro (4)

Técnico de manutenção externo (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 116

116 Açougueiro (7)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (1)

Analista de sistemas (5)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de logística pcd (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Balconista (2)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (1)

Carpinteiro (8)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Faturista (1)

Garçom de bar (4)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (2)

Mecânico montador (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de furgão (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (3)

Operador de gravação (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista, em geral pcd (1)

Recreador (1)

Serralheiro (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico mecânico em ar condicionado (1)

Tecnólogo em automação (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (15)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (27)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 58

58 Armador de ferros (4)

Arrematadeira (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Carpinteiro (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (4)

Pedreiro (3)

Promotor de vendas pcd (2)

Repositor (10)

Serralheiro (1)

Técnico de edificações (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor porta a porta (20)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.