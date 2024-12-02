Feirão da empregabilidade oferece vagas em Cariacica nesta quinta-feira (5)

A expectativa é que sejam disponibilizados mais de 100 vagas, nos mais diferentes cargos.

O objetivo da ação é reunir empresas que atuam em Cariacica e facilitar a vida de quem quer ingressar no mercado de trabalho. A entidade vai sortear ainda dois cursos de motorista de empilhadeira para os participantes do feirão. Para participar, basta levar o documento pessoal e o currículo.