Feirão da empregabilidade oferece vagas em Cariacica nesta quinta-feira (5)

Um Feirão de Empregabilidade vai oferecer oportunidades de trabalho no setor de transportes e em um supermercado. Organizada pelo Sest/Senat, a iniciativa será realizada nesta quinta-feira, 5 de dezembro, das 9 às 17 horas, na sede da entidade, que fica na Rodovia Governador José Sete, s/n, Trevo de Alto Lage, em Cariacica. Também haverá atendimento do Sine do município.
A expectativa é que sejam disponibilizados mais de 100 vagas, nos mais diferentes cargos.
No local, será possível fazer entrevista com a empresa, além de aprender a confeccionar um currículo e receber orientações para carreira. Quem quiser agilizar o atendimento pode fazer o pré-agendamento pela internet.
O objetivo da ação é reunir empresas que atuam em Cariacica e facilitar a vida de quem quer ingressar no mercado de trabalho. A entidade vai sortear ainda dois cursos de motorista de empilhadeira para os participantes do feirão. Para participar, basta levar o documento pessoal e o currículo.
O Sest/Senat tem organizado feirões de empregabilidade em todo o Brasil e esta é a primeira vez que acontece no Espírito Santo.
Sobre o feirão
- AS VAGAS
- Analista operacional
- Mecânico
- Assistente de DP
- Capoteiro
- Motorista
- Jovem aprendiz
- Recepcionista
- Vigia
- Operador de Pátio
- Conferente
- Instalador Hidráulico (Carreta)
- Operador de PDI
- Promotores de vendas
- Analista de logística
- Borracheiro
- Servente
- Amarrador
- Açougueiro
- Balconista
- Fiscal de loja
- Motorista de Carreta
- Motorista de Truck
- Pintor
- Soldador
- Técnico de segurança do trabalho
- Pedreiro
- Técnico de informática
- Serralheiro
- EMPRESAS PARTICIPANTES
- Dellmar Transportes
- Porto novo Supermercados
- Viação Praia Sol
- Poloni Transportes
- Transilva Transportes
- Grupo Águia Branca
- Viação Grande Vitória
- Bem Fruti
- Porto Seguro Logística
- Grupo Santa Zita
- Patrus Transportes