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Feirão da empregabilidade oferece vagas em Cariacica nesta quinta-feira (5)

Postos de trabalho serão para o setor de transportes e um supermercado, além do Sine do município. Para participar, basta levar o documento pessoal e o currículo

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 14:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 dez 2024 às 14:11
Sest Senat Cariacica
Sest Senat Cariacica  Crédito: Divulgação
Um Feirão de Empregabilidade vai oferecer oportunidades de trabalho no setor de transportes e em um supermercado. Organizada pelo Sest/Senat, a iniciativa será realizada nesta quinta-feira, 5 de dezembro, das 9 às 17 horas, na sede da entidade, que fica na Rodovia Governador José Sete, s/n, Trevo de Alto Lage, em Cariacica. Também haverá atendimento do Sine do município. 
A expectativa é que sejam disponibilizados mais de 100 vagas, nos mais diferentes cargos. 
No local, será possível fazer entrevista com a empresa, além de aprender a confeccionar um currículo e receber orientações para carreira. Quem quiser agilizar o atendimento pode fazer o pré-agendamento pela internet
O objetivo da ação é reunir empresas que atuam em Cariacica e facilitar a vida de quem quer ingressar no mercado de trabalho. A entidade vai sortear ainda dois cursos de motorista de empilhadeira para os participantes do feirão. Para participar, basta levar o documento pessoal e o currículo.
O Sest/Senat tem organizado feirões de empregabilidade em todo o Brasil e esta é a primeira vez que acontece no Espírito Santo.

Sobre o feirão

  • AS VAGAS
  • Analista operacional 
  • Mecânico 
  • Assistente de DP 
  • Capoteiro 
  • Motorista 
  • Jovem aprendiz 
  • Recepcionista 
  • Vigia 
  • Operador de Pátio 
  • Conferente
  • Instalador Hidráulico (Carreta)
  • Operador de PDI 
  • Promotores de vendas 
  • Analista de logística 
  • Borracheiro 
  • Servente 
  • Amarrador 
  • Açougueiro 
  • Balconista
  • Fiscal de loja 
  • Motorista de Carreta
  • Motorista de Truck 
  • Pintor 
  • Soldador
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Pedreiro 
  • Técnico de informática 
  • Serralheiro
  • EMPRESAS PARTICIPANTES
  • Dellmar Transportes 
  • ⁠Porto novo Supermercados
  • ⁠Viação Praia Sol 
  • ⁠Poloni Transportes 
  • ⁠Transilva Transportes 
  • ⁠Grupo Águia Branca 
  • ⁠Viação Grande Vitória 
  • ⁠Bem Fruti  
  • ⁠Porto Seguro Logística 
  • ⁠Grupo Santa Zita 
  • ⁠Patrus Transportes 

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