Feira de varejo tem 2.800 postos de trabalho temporário no ES

Expectativa é de que o evento receba cerca de 250 mil pessoas Crédito: Pedro Oliver / Divulgação

Quem está à procura de trabalho temporário pode ficar atento. O evento de varejo Exagerado já recebe currículo de interessados em trabalhar na próxima edição, marcada para o período de 9 a 13 de outubro.

São 2.800 postos de trabalho, com chances para atendente de loja, auditor de stand, promotor de vendas, aplicador de pesquisa, auxiliar de produção, caixas e serviços gerais, entre outras oportunidades.

Os interessados devem se inscrever no site da Alfaiataria de Ideias , organizadora da feira. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos. O cargo de vendedora exige alguma experiência em vendas.

O evento com descontos de até 90% com mais de 350 lojistas dos mais diversos segmentos: decoração, eletrodomésticos, moda feminina, moda masculina, calçados, acessórios, cama, mesa, banho, precisa de ter colaboradores para trabalho temporário.

A expectativa é de que o evento receba cerca de 250 mil pessoas nesta edição especial de 10 anos e movimente mais de R$ 48 milhões em vendas.