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De 9 a 13 de outubro

Feira de varejo tem 2.800 postos de trabalho temporário no ES

Há  chances para atendente de loja, auditor de stand, promotor de vendas, aplicador de pesquisa, auxiliar de produção, caixas e serviços gerais, entre outras oportunidades
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2024 às 13:46

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 13:46

Exagerado será realizado de 9 a 13 de outubro
Expectativa é de que o evento receba cerca de 250 mil pessoas Crédito: Pedro Oliver / Divulgação
Quem está à procura de trabalho temporário pode ficar atento. O evento de varejo Exagerado já recebe currículo de interessados em trabalhar na próxima edição, marcada para o período de 9 a 13 de outubro.
São 2.800 postos de trabalho, com chances para atendente de loja, auditor de stand, promotor de vendas, aplicador de pesquisa, auxiliar de produção, caixas e serviços gerais, entre outras oportunidades.
Os interessados devem se inscrever no site da Alfaiataria de Ideias, organizadora da feira.  Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos. O cargo de vendedora exige alguma experiência em vendas.
O evento com descontos de até 90% com mais de 350 lojistas dos mais diversos segmentos: decoração, eletrodomésticos, moda feminina, moda masculina, calçados, acessórios, cama, mesa, banho, precisa de ter colaboradores para trabalho temporário.
A expectativa é de que o evento receba cerca de 250 mil pessoas nesta edição especial de 10 anos e movimente mais de R$ 48 milhões em vendas.
  • SERVIÇO
  • Exagerado – edição outubro 2024
  • Data: de 9 a 12 de outubro, das 10h às 22h; e 13 de outubro de 10h às 20h (dia da Xepa)
  • Entrada: franca
  • Estacionamento: diária de R$ 18,00
  • Local: Pavilhão de Carapina, na Serra

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