Veja como se candidatar a uma das vagas de indústria no Sul do ES

As obras da Sampaio Distribuidora de Aço, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, estão previstas para começar nos próximos dias, mas quem quiser trabalhar na empresa já pode cadastrar o currículo na página de talentos. A construção deve durar cerca de 18 meses.
No endereço, não há a descrição das vagas, apenas a possibilidade de cadastrar o currículo previamente.
O investimento inicial será na ordem de R$ 120 milhões, com a expectativa de gerar 900 empregos, sendo 300 diretos e 600 indiretos, em cargos que vão de mecânico, eletricista até ponteiro.
De acordo com a empresa, no primeiro ano serão gerados de 100 a 150 empregos diretos, e 500 indiretos. O restante das contratações vão ocorrer no segundo ano de operação.
A distribuidora de aço será a primeira indústria instalada no Polo Industrial de Mimoso do Sul. Com sua matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua nas regiões Sul e Sudeste do Brasil atendendo segmentos como metalmecânico, construção civil, automotivo, naval e agroindústria.
A empresa gaúcha firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Prefeitura de Mimoso do Sul para a qualificação de mão de obra da região. Os cursos já existem no Senai da região. A instituição e o municipio devem divulgar, em breve, a agenda de cursos que serão oferecidos para atender a demanda da empresa. A contratação será feita por um processo seletivo e um dos critérios será a qualificação.
“Há dois anos quando começamos o projeto de vir para o Espírito Santo, iniciamos nosso plano de contratação e estímulo à qualificação por meio de conversas com o Senai e com a prefeitura. Em agosto, participamos da feira Recupera Mimoso, onde fizemos a divulgação do projeto e das oportunidades. O Senai e a prefeitura estão divulgando a agenda de cursos disponíveis e que vão atender a nossa demanda”, afirma a diretora executiva da Sampaio, Luana Sampaio.