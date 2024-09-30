Veja como se candidatar a uma das vagas de indústria no Sul do ES

Oportunidade de trabalho na indústria Crédito: Freepik

No endereço, não há a descrição das vagas, apenas a possibilidade de cadastrar o currículo previamente.

O investimento inicial será na ordem de R$ 120 milhões, com a expectativa de gerar 900 empregos , sendo 300 diretos e 600 indiretos, em cargos que vão de mecânico, eletricista até ponteiro.

De acordo com a empresa, no primeiro ano serão gerados de 100 a 150 empregos diretos, e 500 indiretos. O restante das contratações vão ocorrer no segundo ano de operação.

A distribuidora de aço será a primeira indústria instalada no Polo Industrial de Mimoso do Sul. Com sua matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua nas regiões Sul e Sudeste do Brasil atendendo segmentos como metalmecânico, construção civil, automotivo, naval e agroindústria.

A empresa gaúcha firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Prefeitura de Mimoso do Sul para a qualificação de mão de obra da região. Os cursos já existem no Senai da região. A instituição e o municipio devem divulgar, em breve, a agenda de cursos que serão oferecidos para atender a demanda da empresa. A contratação será feita por um processo seletivo e um dos critérios será a qualificação.