Epa e Mineirão selecionam 110 trabalhadores no ES nesta sexta
A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa, Mineirão e OK, vai contratar 110 novos trabalhadores no Espírito Santo. Os postos de trabalho são destinados a moradores de Viana e Cariacica.
Os interessados deverão comparecer para entrevista nesta sexta-feira, 21 de outubro, das 8 às 12 horas, na loja Mineirão Atacarejo do Shopping Moxuara, que fica na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica. É necessário levar o RG e o CPF.
As oportunidades de emprego são para:
- Movimentador de mercadorias
- Operador de carga e descarga
- Operador de empilhadeira
- Operador de transpaleteira
- Conferente de mercadorias
Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Não é necessário ter experiência para se concorrer aos cargos, com exceção das funções de operadores de empilhadeira e transpaleteira. Os contratados vão receber, além do salário, alimentação, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.