Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego Crédito: Mineirão / Divulgação

Your browser does not support the audio element. Epa e Mineirão selecionam 110 trabalhadores no ES nesta sexta

A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa, Mineirão e OK, vai contratar 110 novos trabalhadores no Espírito Santo. Os postos de trabalho são destinados a moradores de Viana e Cariacica.

Os interessados deverão comparecer para entrevista nesta sexta-feira, 21 de outubro, das 8 às 12 horas, na loja Mineirão Atacarejo do Shopping Moxuara, que fica na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica. É necessário levar o RG e o CPF.

As oportunidades de emprego são para:

Movimentador de mercadorias

Operador de carga e descarga

Operador de empilhadeira

Operador de transpaleteira

Conferente de mercadorias