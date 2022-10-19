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Cariacica e Viana

Epa e Mineirão selecionam 110 trabalhadores no ES nesta sexta

candidatos precisam ter o ensino fundamental completo e disponibilidade de horário; alguns cargos não exigem experiência. Interessados devem ir até a loja de Cariacica para se candidatar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2022 às 09:44

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 09:44

Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego
Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego Crédito: Mineirão / Divulgação
Epa e Mineirão selecionam 110 trabalhadores no ES nesta sexta
A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa, Mineirão e OK, vai contratar 110 novos trabalhadores no Espírito Santo. Os postos de trabalho são destinados a moradores de Viana e Cariacica.
Os interessados deverão comparecer para entrevista nesta sexta-feira, 21 de outubro, das 8 às 12 horas, na loja Mineirão Atacarejo do Shopping Moxuara, que fica na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica. É necessário levar o RG e o CPF.
As oportunidades de emprego são para:
  • Movimentador de mercadorias
  • Operador de carga e descarga
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de transpaleteira
  • Conferente de mercadorias
Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Não é necessário ter experiência para se concorrer aos cargos, com exceção das funções de operadores de empilhadeira e transpaleteira. Os contratados vão receber, além do salário, alimentação, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.

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