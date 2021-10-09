Empresas de tecnologia têm 616 vagas de emprego para home office

Pelo menos 12 empresas estão com vagas de emprego abertas para trabalhar em home office. A oferta é de 616 postos de trabalho disponíveis nas áreas de tecnologia da informação, comercial, marketing e recursos humanos. Para participar, basta os interessados se candidatarem nas páginas de carreira das contratantes.
Podem participar das seleções candidatos de todo o país, independentemente de onde fica a sede da empresa. A maioria das chances é para quem tem nível superior.
Três companhias de Campinas, no interior de São Paulo, oferecem, no total, 115 vagas de trabalho e estágio para todo o Brasil. Uma delas é a Sensedia, multinacional brasileira de tecnologia e inovação, que tem disponíveis 60 oportunidades, a maior parte delas para profissionais da área de TI. Os selecionados poderão atuar em consultoria, engenharia de produtos, suporte e operações. Chances também para as áreas administrativa, recursos humanos, vendas e marketing.
Outra empresa do interior paulista é a Icaro Tech, especializada em transformação digital por meio da automação, que oferece 40 postos de trabalho. As vagas abertas são para o time de engenharia de software e TI, que inclui desde analistas de sistemas e de suporte, desenvolvedores de software e arquitetos de solução, e para o time comercial.
Há ainda a Sofist, consultoria ultra especializada em qualidade de software, que está com 15 chances abertas. A empresa tem cargos nas áreas de testes humanos, testes automatizados, testes de performance e ainda para a área de negócios.
A OLX Brasil, plataforma de compra e venda on-line, anuncia a abertura de 188 vagas em diversas áreas da empresa. Só para tecnologia, são 112 oportunidades para trabalho totalmente remoto. As demais 76 posições são para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente, finanças e estratégia. As oportunidades são para todos os tipos de graduação, desde jovem aprendiz até cargos de gestão.
Conforme informações da companhia, dentre as oportunidades, 82 são para ZAP+, 62 para OLX e 44 para atuar nas duas unidades de negócios da empresa. A pandemia acelerou os projetos da plataforma de oferecer vagas 100% remotas abrindo a possibilidade para contratar talentos de todo o país, proporcionando uma diversidade regional nas operações da empresa.
Outras plataformas também anunciaram contratações de profissionais. A Origin, ferramenta de bem-estar financeiro, está com mais de 50 vagas para brasileiros. A startup tem sede no Vale do Silício, e o colaborador pode trabalhar sem sair do Brasil. As chances são para as áreas de produto e tecnologia, incluindo posições de Product Manager, Product Designer, Engineering Manager, Software Engineer. O pagamento é feito em dólar.
A Todo, retailTech de venda de cartões presentes, anuncia a abertura de oportunidades para diretor de vendas B2B, channel manager B2B, account executive, duas vagas de desenvolvedor(a) e uma vaga de estagiário(a) de sustentação.
Postos de trabalho ainda na Tmov, empresa de tecnologia que atua no segmento de transporte rodoviário de cargas para o agronegócio, tem oportunidades de trabalho remoto. As chances são para funções como especialista de performance, analista de content marketing, desenvolvedor pleno e sênior e executivo de vendas para área comercial.
A Fhinck, startup que oferece solução para reduzir a ineficiência e aumentar a produtividade no trabalho, anuncia a primeira edição do programa de desenvolvimento “The Fhincker Way”. Ao todo serão 10 vagas, com duração de dois anos, e visa formar profissionais mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise de dados e indicadores e para trabalhar remotamente.
A Americanas S.A., que une as operações de Lojas Americanas e B2W Digital, tem 26 de oportunidades para profissionais de tecnologia do Espírito Santo. Conforme a empresa, os profissionais atuarão de forma remota e reforçarão os times da marca.
Há ainda possibilidades de trabalho em empresas instaladas no Espírito Santo. As vagas estão distribuídas pelo Picpay (186), Wine (19) e Will Bank (35)
CONFIRA AS VAGAS
SENSEDIA
- Vagas: 60
- Agile team leader
- Arquiteto de soluções
- Arquiteto java
- Desenvolvedor .NET
- Desenvolvedor API
- Desenvolvedor NodeJs
- Product engineering
- Arquiteto de software product
- Desenvolvedor java
- Product manager (tech)
- Product owner
- QA Júnior
- QA Pleno
- Technical writer
- UX researcher
ICARO TECH
- Vagas: 40
- Account executive
- Analista de dados
- Analista de sistemas
- Analista de suporte
- Desenvolvedor de software
- Desenvolvedor fullstack
- Tech lead de automação de sistemas
- Tech Lead de ITSM
- UX Writer
SOFTST
- Vagas: 15
- Analista de testes automatizados
- Analista de testes de performance
- Analista de testes humanos
- Coordenador testes humanos
OLX BRASIL
- Vagas: 188
- Especialista de estratégia
- Especialista de riscos
- Especialista de marketing de produto
- Gerente de contas rentals
- Analista de dados
- Analista de planejamento comercial
- Analista de gente
- Product manager
- UX researcher pleno
- Product design manager
- Gerente de engenharia
- Pessoa desenvolvedora de software
- Cientista de dados
ORIGIN
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
- Vagas: 50 para brasileiros, nas seguintes áreas:
- Product manager
- Product designer
- Engineering manager
- Software engineer
TODO
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 6
- Diretor de vendas B2B
- Channel manager B2B
- Account executive
- Desenvolvedor(a)
- Estagiário(a) de Sustentação
TMOV
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: 5
- Analista de projetos e implantação
- Product manager
- Analista B.I
- Developer note
- Head de liderança
FHINCK
Como se candidatar: as interessadas devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 10 exclusivas para a formação de mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise de dados e indicadores.
AMERICANAS
- Vagas: 26
- Analista de customer analytics
- Analista de growth
- Analista de inteligência de negócios
- Cientista de dados
- Coordenador de growth
- Desenvolvedor(a) backend java
- Desenvolvedor(a) especialista backend
- Desenvolvedor(a) frontend
- Desenvolvedor(a) java
- Desenvolvedor(a) PL/SQL
- Desenvolvedor unior (estudantes) - aceleratech
- Designer sênior | ES
- Engenheiro(a) de dados pleno
- UX designer
- Web designer
PICPAY
- Vagas: 186
- Analista dados junior | MIS
- Analista dados pleno - customer success
- Analista de controle financeiro sênior
- Analista de estratégia de prevenção à fraude pleno
- Analista de gestão de portfólio sênior
- Analista de gestão de portfólio sênior
- Analista de governança de dados Sr.
- Analista de governança de TI (ITIL) Jr
- Analista de growth Sr. - store, social & ads
- Analista de informações gerenciais pleno
- Analista de negócios sênior
- Analista de processos e melhoria contínua
- Analista de segurança da informação senior (segurança de aplicações)
- Analista de suporte Jira
- Analista sênior de estratégia & planejamento
- Arquiteto de software
- Cientista de dados
- Community manager junior
- Coordenador de estratégia & planejamento
- Customer reliability engineer (CRE)
- Desenvolvedor android
- Desenvolvedor front end
- Desenvolvedor iOS
- Desenvolvedor Java
- Desenvolvedor PHP
- DevOps
- Especialista de estratégia e planejamento
- Especialista de finanças & performance
- Especialista de segurança da informação
- Gerente de estratégia de prevenção a fraude
- Gerente de experiência do cliente
- Gerente de tecnologia
- Gestor Tech
- Group business manager
- Group product manager
- Machine learning engineer
- Mobile staff engineer
- Pessoa arquiteta de software
- Pessoa desenvolvedora Android
- Pessoa desenvolvedora backend sênior
- Pessoa desenvolvedora de software
- Pessoa desenvolvedora frontend
- Pessoa desenvolvedora iOS
- Pessoa desenvolvedora Java
- Pessoa desenvolvedora PHP
- Pessoa engenheira de backend
- Pessoa gerente de tecnologia
- Product designer
- Production engineering
- Product manager
- Quality engineer
- Salesforce engineering
- Salesforce funcional
- Software engineer
- Sr. analytics engineer
- Staff product designer
- Staff software engineer
- Tech lead data scientist
- Tech manager
- Tech writer
- UX researcher
WILL BANK
- Vagas: 35
- Analista de pesquisa sênior
- Analista de políticas de cobrança sênior
- Analista de políticas de crédito (Advanced Analytics)
- Analista de risco de crédito sênior
- Analista de segurança da informação SR - SOC
- Analista de segurança GRC sênior (continuidade de negócios)
- Analista Jr de business unit control
- Analista sênior CRM portfólio - conta digital/investimento
- Analista sênior de CRM analytics | cartões | cobrança
- Analista sênior de CRM analytics | cartões | experiência
- Analista sênior de CRM analytics | conta digital (afirmativa para mulheres)
- Analista sênior de CRM portfólio cobrança
- Analista Sr de growth marketing
- Backend python developer sênior
- Backend software engineer
- Data engineer pleno [afirmativa para mulheres e pessoas negras]
- DevOps engineer
- Especialista em controladoria - reporting
- Especialista remuneração
- Flutter developer pleno/sênior
- Gerente customer success - CX
- Gerente de relações com investidores
- iOS developer
- Lead backend engineer
- Lead cloud engineer
- Pesquisador quantitativo sênior/especialista
- Pessoa arquiteta de segurança cloud senior (AWS)
- Pessoa coordenadora de app security
- Product designer sênior
- Product designer staff / especialista
- Product manager/product owner
- Senior software developer - Data
- Senior UX researcher
- Tech manager
- Tech manager (DevOps)
WINE
- Vagas: 19
- Analista de BI - Nível Pleno
- Analista de compras e importação Jr
- Analista de CRM Sr.
- Analista de inteligência comercial
- Coordenação fiscal
- Desenvolvedor back end Java
- Desenvolvedor back end Java e/ou Node.JS
- Desenvolvedor front end Junior - PJ
- Desenvolvedor front end React e/ou Vue.JS
- Designer
- Designer - PJ (Temporário)
- Engenheiro de dados
- Engenheiro DevOps
- Especialista em GROWTH
- Estágio - Planejamento de Compras
- Gestor de projetos - PJ (Tráfego)
- Pessoa analista de RH (Desenvolvimento humano)
- Redator pleno (PJ)
- Tech Lead