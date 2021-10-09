Empresas de tecnologia têm 616 vagas de emprego para home office

Oportunidade de trabalho em home office Crédito: Freepik

Pelo menos 12 empresas estão com vagas de emprego abertas para trabalhar em home office. A oferta é de 616 postos de trabalho disponíveis nas áreas de tecnologia da informação, comercial, marketing e recursos humanos. Para participar, basta os interessados se candidatarem nas páginas de carreira das contratantes.

Podem participar das seleções candidatos de todo o país, independentemente de onde fica a sede da empresa. A maioria das chances é para quem tem nível superior.

Três companhias de Campinas, no interior de São Paulo, oferecem, no total, 115 vagas de trabalho e estágio para todo o Brasil. Uma delas é a Sensedia, multinacional brasileira de tecnologia e inovação, que tem disponíveis 60 oportunidades, a maior parte delas para profissionais da área de TI. Os selecionados poderão atuar em consultoria, engenharia de produtos, suporte e operações. Chances também para as áreas administrativa, recursos humanos, vendas e marketing.

Outra empresa do interior paulista é a Icaro Tech, especializada em transformação digital por meio da automação, que oferece 40 postos de trabalho. As vagas abertas são para o time de engenharia de software e TI, que inclui desde analistas de sistemas e de suporte, desenvolvedores de software e arquitetos de solução, e para o time comercial.

Há ainda a Sofist, consultoria ultra especializada em qualidade de software, que está com 15 chances abertas. A empresa tem cargos nas áreas de testes humanos, testes automatizados, testes de performance e ainda para a área de negócios.

A OLX Brasil, plataforma de compra e venda on-line, anuncia a abertura de 188 vagas em diversas áreas da empresa. Só para tecnologia, são 112 oportunidades para trabalho totalmente remoto. As demais 76 posições são para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente, finanças e estratégia. As oportunidades são para todos os tipos de graduação, desde jovem aprendiz até cargos de gestão.

Conforme informações da companhia, dentre as oportunidades, 82 são para ZAP+, 62 para OLX e 44 para atuar nas duas unidades de negócios da empresa. A pandemia acelerou os projetos da plataforma de oferecer vagas 100% remotas abrindo a possibilidade para contratar talentos de todo o país, proporcionando uma diversidade regional nas operações da empresa.

Outras plataformas também anunciaram contratações de profissionais. A Origin, ferramenta de bem-estar financeiro, está com mais de 50 vagas para brasileiros. A startup tem sede no Vale do Silício, e o colaborador pode trabalhar sem sair do Brasil. As chances são para as áreas de produto e tecnologia, incluindo posições de Product Manager, Product Designer, Engineering Manager, Software Engineer. O pagamento é feito em dólar.

A Todo, retailTech de venda de cartões presentes, anuncia a abertura de oportunidades para diretor de vendas B2B, channel manager B2B, account executive, duas vagas de desenvolvedor(a) e uma vaga de estagiário(a) de sustentação.

Postos de trabalho ainda na Tmov, empresa de tecnologia que atua no segmento de transporte rodoviário de cargas para o agronegócio, tem oportunidades de trabalho remoto. As chances são para funções como especialista de performance, analista de content marketing, desenvolvedor pleno e sênior e executivo de vendas para área comercial.

A Fhinck, startup que oferece solução para reduzir a ineficiência e aumentar a produtividade no trabalho, anuncia a primeira edição do programa de desenvolvimento “The Fhincker Way”. Ao todo serão 10 vagas, com duração de dois anos, e visa formar profissionais mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise de dados e indicadores e para trabalhar remotamente.

A Americanas S.A., que une as operações de Lojas Americanas e B2W Digital, tem 26 de oportunidades para profissionais de tecnologia do Espírito Santo. Conforme a empresa, os profissionais atuarão de forma remota e reforçarão os times da marca.

Há ainda possibilidades de trabalho em empresas instaladas no Espírito Santo . As vagas estão distribuídas pelo Picpay (186), Wine (19) e Will Bank (35)

CONFIRA AS VAGAS

SENSEDIA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 60

60 Agile team leader

Arquiteto de soluções

Arquiteto java

Desenvolvedor .NET

Desenvolvedor API

Desenvolvedor NodeJs

Product engineering

Arquiteto de software product

Desenvolvedor java

Product manager (tech)

Product owner

QA Júnior

QA Pleno

Technical writer

UX researcher

ICARO TECH

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 40

40 Account executive

Analista de dados

Analista de sistemas

Analista de suporte

Desenvolvedor de software

Desenvolvedor fullstack

Tech lead de automação de sistemas

Tech Lead de ITSM

UX Writer

SOFTST

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Vagas: 15

15 Analista de testes automatizados

Analista de testes de performance

Analista de testes humanos

Coordenador testes humanos

OLX BRASIL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 188

188 Especialista de estratégia

Especialista de riscos

Especialista de marketing de produto

Gerente de contas rentals

Analista de dados

Analista de planejamento comercial

Analista de gente

Product manager

UX researcher pleno

Product design manager

Gerente de engenharia

Pessoa desenvolvedora de software

Cientista de dados

ORIGIN

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

Vagas: 50 para brasileiros, nas seguintes áreas:

50 para brasileiros, nas seguintes áreas: Product manager

Product designer

Engineering manager

Software engineer

TODO

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem mandar o currículo para o e-mail:

Vagas: 6

6 Diretor de vendas B2B

Channel manager B2B

Account executive

Desenvolvedor(a)

Estagiário(a) de Sustentação

TMOV

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no os interessados podem se cadastrar no site.

Vagas: 5

5 Analista de projetos e implantação

Product manager

Analista B.I

Developer note

Head de liderança

FHINCK

Como se candidatar: as interessadas devem fazer o cadastro no as interessadas devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 10 exclusivas para a formação de mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise de dados e indicadores.

AMERICANAS

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Vagas: 26

26 Analista de customer analytics

Analista de growth

Analista de inteligência de negócios

Cientista de dados

Coordenador de growth

Desenvolvedor(a) backend java

Desenvolvedor(a) especialista backend

Desenvolvedor(a) frontend

Desenvolvedor(a) java

Desenvolvedor(a) PL/SQL

Desenvolvedor unior (estudantes) - aceleratech

Designer sênior | ES

Engenheiro(a) de dados pleno

UX designer

Web designer

PICPAY

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Vagas: 186

186 Analista dados junior | MIS

Analista dados pleno - customer success

Analista de controle financeiro sênior

Analista de estratégia de prevenção à fraude pleno

Analista de gestão de portfólio sênior

Analista de gestão de portfólio sênior

Analista de governança de dados Sr.

Analista de governança de TI (ITIL) Jr

Analista de growth Sr. - store, social & ads

Analista de informações gerenciais pleno

Analista de negócios sênior

Analista de processos e melhoria contínua

Analista de segurança da informação senior (segurança de aplicações)

Analista de suporte Jira

Analista sênior de estratégia & planejamento

Arquiteto de software

Cientista de dados

Community manager junior

Coordenador de estratégia & planejamento

Customer reliability engineer (CRE)

Desenvolvedor android

Desenvolvedor front end

Desenvolvedor iOS

Desenvolvedor Java

Desenvolvedor PHP

DevOps

Especialista de estratégia e planejamento

Especialista de finanças & performance

Especialista de segurança da informação

Gerente de estratégia de prevenção a fraude

Gerente de experiência do cliente

Gerente de tecnologia

Gestor Tech

Group business manager

Group product manager

Machine learning engineer

Mobile staff engineer

Pessoa arquiteta de software

Pessoa desenvolvedora Android

Pessoa desenvolvedora backend sênior

Pessoa desenvolvedora de software

Pessoa desenvolvedora frontend

Pessoa desenvolvedora iOS

Pessoa desenvolvedora Java

Pessoa desenvolvedora PHP

Pessoa engenheira de backend

Pessoa gerente de tecnologia

Product designer

Production engineering

Product manager

Quality engineer

Salesforce engineering

Salesforce funcional

Software engineer

Sr. analytics engineer

Staff product designer

Staff software engineer

Tech lead data scientist

Tech manager

Tech writer

UX researcher

WILL BANK

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Vagas: 35

35 Analista de pesquisa sênior

Analista de políticas de cobrança sênior

Analista de políticas de crédito (Advanced Analytics)

Analista de risco de crédito sênior

Analista de segurança da informação SR - SOC

Analista de segurança GRC sênior (continuidade de negócios)

Analista Jr de business unit control

Analista sênior CRM portfólio - conta digital/investimento

Analista sênior de CRM analytics | cartões | cobrança

Analista sênior de CRM analytics | cartões | experiência

Analista sênior de CRM analytics | conta digital (afirmativa para mulheres)

Analista sênior de CRM portfólio cobrança

Analista Sr de growth marketing

Backend python developer sênior

Backend software engineer

Data engineer pleno [afirmativa para mulheres e pessoas negras]

DevOps engineer

Especialista em controladoria - reporting

Especialista remuneração

Flutter developer pleno/sênior

Gerente customer success - CX

Gerente de relações com investidores

iOS developer

Lead backend engineer

Lead cloud engineer

Pesquisador quantitativo sênior/especialista

Pessoa arquiteta de segurança cloud senior (AWS)

Pessoa coordenadora de app security

Product designer sênior

Product designer staff / especialista

Product manager/product owner

Senior software developer - Data

Senior UX researcher

Tech manager

Tech manager (DevOps)

WINE

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