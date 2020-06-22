Empresas abrem 594 vagas de trabalho com novas obras no ES

Empreendimento que será construído em Cariacica pela Épura Construtora Crédito: Divulgação/Épura Construtora

Mesmo diante da crise provocada pelo novo coronavírus , três construtoras e uma rede supermercadista anunciaram que vão continuar os investimentos programados para 2020 e dão fôlego ao mercado de trabalho. De acordo com informações dos empreendimentos, serão gerados 594 empregos para quem quer trabalhar em obras e lojas.

Há chances para cargos como engenheiro civil, pedreiro, corretor de imóveis, vendedor, entre outros. Os interessados devem ficar atentos às seleções de cada empresa.

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Extraplus, investiu recentemente em um segmento chamado de Strip Mall. O Extracenter vai contar, além de uma unidade do Extrabom, com lojas de conveniência e serviços. O centro de compras foi inaugurado em Laranjeiras, na Serra, no lugar da antiga loja D&D.

O empreendimento contará com 21 lojas satélites e nove quiosques, que vão gerar mais de 150 empregos diretos e indiretos. As negociações destes pontos comerciais ainda estão em andamento. No supermercado, foram gerados 250 empregos e os novos funcionários já foram contratados. O investimento total no espaço é de R$ 8 milhões.

As vagas serão para os cargos de vendedor, atendente, gerente, operador de caixa, entre outros. O Grupo Coutinho informou que entre as operações confirmadas estão as marcas Casa & Vídeo, Bibi Infanto Juvenil e Amarelo Manga. As demais negociações ainda estão em andamento.

A seleção e o recrutamento será realizado pelos lojistas. Os meios para o acesso às informações sobre as oportunidades de emprego serão divulgadas pelas lojas.

CONSTRUTORAS

A construtora Épura lançou recentemente o empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. De acordo com a empresa, as obras do edifício vão precisar de 185 trabalhadores diretos. A oportunidades serão abertas a partir de outubro.

As chances são para cargos como engenheiro civil, encarregado geral, almoxarife, técnico em edificações, pedreiro, serralheiro e carpinteiro. Serão 198 apartamentos de 2 e 3 quartos, além de área de lazer completa.

A MRV está com seleção aberta para o credenciamento de 10 corretores autônomos no Estado. Os profissionais vão atuar em Cariacica e Serra com a vendas de imóveis. A remuneração é variável em regime de contrato autônomo. O candidato precisa ter o ensino médio completo e morar em Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha. A empresa não exige experiência no ramo.

A Morar está com 249 vagas abertas entre emprego e estágio para os setores de obras e administrativo. Para a construção do Vista do Balneário Condomínio-Clube, em Carapepus, na Serra, serão contratados 200 profissionais. O lançamento do empreendimento ocorre em junho e as obras devem começar em breve.

A construtora também está com 40 oportunidades para trabalhar nas obras em Vila Velha, além de duas chances para área administrativa. Há ainda sete vagas para de estágio.

A empresa vai contratar profissionais como auxiliar de obra, armador, carpinteiro, eletricista, pedreiro, analista de marketing e analista de inteligência de dados.

OUTROS INVESTIMENTOS

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, José Eduardo Azevedo, destaca que o município deve continuar recebendo investimentos em centros de distribuição, atacarejos e indústria metal mecânica neste ano. Na avaliação do titular da pasta, esses empreendimentos vão abrir ainda mais oportunidades de trabalho no município.

Além disso, há vários projetos previstos para o município e acreditamos que esses negócios vão ocorrer ainda este ano, afirma.

Segundo o secretário, até o final de 2019, estavam previstos investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhão, somando recursos privados e públicos. A previsão é de que grande parte deles seja retomado no segundo semestre.

Dentre os projetos citados pelo secretário, está a ampliação do parque industrial da Biancogrês , que ainda está em processo de liberação de licenças. Para as obras, serão contratados 250 profissionais. O início das operações está previsto para o segundo semestre de 2022, quando devem ser abertos 300 empregos, entre operadores de linha, eletricistas, técnico de segurança, operadores de empilhadeira e supervisores.

A previsão é de que 4 mil empresas se instalarem na Serra ainda este ano. No entanto, devem ser feitos ajustes nos cronogramas. A nossa orientação para essas organizações é de que elas utilizem o Sine para contratar seus funcionários, ressalta.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

ÉPURA

Vagas: 185. Os profissionais vão trabalhar no empreendimento Bella Vita , que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. O prédio contará com apartamentos de 2 e 3 quartos.

Cargos:

Engenheiro Civil (1)

Encarregado Geral (2)

Encarregado de Setor (4)

Técnico de Edificações (2)

Estagiário (6)

Almoxarife (2)

Carpinteiro (20)

Armador (10)

Auxiliar (35)

Pedreiro (45)

Bombeiro (6)

Eletricista (6)

Gesseiro (10)

Pintor (20)

Equipe de Montagem (6)

Marceneiro (6)

Serralheiro (4)

Currículo: as contratações ainda não começaram. A previsão é de que a seleção seja feita em outubro.

MRV

Vagas: 10. Os profissionais vão trabalhar como corretores autônomos credenciados em Cariacica e Serra. Eles vão atuar com a realização de vendas de imóveis, apresentação dos imóveis pessoalmente e por mídias sociais, atendimento ao cliente, negociações, efetuar captações de novos clientes e atividades afins. Entre os requisitos estão o ensino médio completo e morar na Grande Vitória.

Cargo:

Corretores autônomos

Currículo: O candidato pode acessar o site O candidato pode acessar o site vagas.com.br e se candidate para participar da seleção.

STRIP MALL

Vagas: 150. Os profissionais vão atuar no novo centro comercial regional com lojas de conveniência e serviços da empresa, em Laranjeiras, em Serra, no lugar da antiga loja D&D. O local passou a abrigar uma loja âncora do Extrabom, que já contratou 250 pessoas. Além do supermercado, serão 21 lojas satélites e nove quiosques. As negociações destes pontos comerciais estão em andamento e devem demandar a criação de mais de 150 empregos diretos e indiretos.

Cargos:

Vendedor

Atendente

Gerente

Operador de caixa, entre outros.

Currículo: Todo processo de seleção e recrutamento será realizado pelos lojistas. Os meios para o acesso às informações sobre as oportunidades de emprego serão divulgadas pelas lojas. Entre as operações confirmadas estão as marcas Casa & Vídeo, Bibi Infanto Juvenil e Amarelo Manga. As demais negociações em andamento serão preservadas, por decisão estratégica.

MORAR

Vagas: 249. Serão contratados 200 trabalhadores para atuar na construção do Vista do Balneário Condomínio-Clube, em Carapepus, na Serra. O empreendimento será lançado em junho. Há ainda 40 oportunidades para trabalhar nas obras da Morar em Vila Velha e duas para a área administrativa. A construtora também oferece oportunidades para estagiários. São cinco oportunidades de estágio em Engenharia Civil, uma em Eletrotécnica e uma em Segurança do Trabalho.

Cargos:

Auxiliar de obra

Armador

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

Analista de marketing

Analista de Inteligência de dados

Estágio em Engenharia Civil (5)

Eletrotécnica (1)

Segurança do Trabalho (1)