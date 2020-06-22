Empresas abrem 594 vagas de trabalho com novas obras no ES

Mesmo diante da crise provocada pelo novo coronavírus, três construtoras e uma rede supermercadista anunciaram que vão continuar os investimentos programados para 2020 e dão fôlego ao mercado de trabalho. De acordo com informações dos empreendimentos, serão gerados 594 empregos para quem quer trabalhar em obras e lojas.
Há chances para cargos como engenheiro civil, pedreiro, corretor de imóveis, vendedor, entre outros. Os interessados devem ficar atentos às seleções de cada empresa.
O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Extraplus, investiu recentemente em um segmento chamado de Strip Mall. O Extracenter vai contar, além de uma unidade do Extrabom, com lojas de conveniência e serviços. O centro de compras foi inaugurado em Laranjeiras, na Serra, no lugar da antiga loja D&D.
O empreendimento contará com 21 lojas satélites e nove quiosques, que vão gerar mais de 150 empregos diretos e indiretos. As negociações destes pontos comerciais ainda estão em andamento. No supermercado, foram gerados 250 empregos e os novos funcionários já foram contratados. O investimento total no espaço é de R$ 8 milhões.
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As vagas serão para os cargos de vendedor, atendente, gerente, operador de caixa, entre outros. O Grupo Coutinho informou que entre as operações confirmadas estão as marcas Casa & Vídeo, Bibi Infanto Juvenil e Amarelo Manga. As demais negociações ainda estão em andamento.
A seleção e o recrutamento será realizado pelos lojistas. Os meios para o acesso às informações sobre as oportunidades de emprego serão divulgadas pelas lojas.
CONSTRUTORAS
A construtora Épura lançou recentemente o empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. De acordo com a empresa, as obras do edifício vão precisar de 185 trabalhadores diretos. A oportunidades serão abertas a partir de outubro.
As chances são para cargos como engenheiro civil, encarregado geral, almoxarife, técnico em edificações, pedreiro, serralheiro e carpinteiro. Serão 198 apartamentos de 2 e 3 quartos, além de área de lazer completa.
A MRV está com seleção aberta para o credenciamento de 10 corretores autônomos no Estado. Os profissionais vão atuar em Cariacica e Serra com a vendas de imóveis. A remuneração é variável em regime de contrato autônomo. O candidato precisa ter o ensino médio completo e morar em Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha. A empresa não exige experiência no ramo.
A Morar está com 249 vagas abertas entre emprego e estágio para os setores de obras e administrativo. Para a construção do Vista do Balneário Condomínio-Clube, em Carapepus, na Serra, serão contratados 200 profissionais. O lançamento do empreendimento ocorre em junho e as obras devem começar em breve.
A construtora também está com 40 oportunidades para trabalhar nas obras em Vila Velha, além de duas chances para área administrativa. Há ainda sete vagas para de estágio.
A empresa vai contratar profissionais como auxiliar de obra, armador, carpinteiro, eletricista, pedreiro, analista de marketing e analista de inteligência de dados.
OUTROS INVESTIMENTOS
Além dos empreendimentos divulgadas por construtoras e supermercado, há ainda outros investimentos previstos no Espírito Santo e que devem gerar cerca de 4.500 oportunidades de trabalho nos próximos anos.
O secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, José Eduardo Azevedo, destaca que o município deve continuar recebendo investimentos em centros de distribuição, atacarejos e indústria metal mecânica neste ano. Na avaliação do titular da pasta, esses empreendimentos vão abrir ainda mais oportunidades de trabalho no município.
Além disso, há vários projetos previstos para o município e acreditamos que esses negócios vão ocorrer ainda este ano, afirma.
Segundo o secretário, até o final de 2019, estavam previstos investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhão, somando recursos privados e públicos. A previsão é de que grande parte deles seja retomado no segundo semestre.
Dentre os projetos citados pelo secretário, está a ampliação do parque industrial da Biancogrês, que ainda está em processo de liberação de licenças. Para as obras, serão contratados 250 profissionais. O início das operações está previsto para o segundo semestre de 2022, quando devem ser abertos 300 empregos, entre operadores de linha, eletricistas, técnico de segurança, operadores de empilhadeira e supervisores.
A previsão é de que 4 mil empresas se instalarem na Serra ainda este ano. No entanto, devem ser feitos ajustes nos cronogramas. A nossa orientação para essas organizações é de que elas utilizem o Sine para contratar seus funcionários, ressalta.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
ÉPURA
Vagas: 185. Os profissionais vão trabalhar no empreendimento Bella Vita , que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. O prédio contará com apartamentos de 2 e 3 quartos.
Cargos:
- Engenheiro Civil (1)
- Encarregado Geral (2)
- Encarregado de Setor (4)
- Técnico de Edificações (2)
- Estagiário (6)
- Almoxarife (2)
- Carpinteiro (20)
- Armador (10)
- Auxiliar (35)
- Pedreiro (45)
- Bombeiro (6)
- Eletricista (6)
- Gesseiro (10)
- Pintor (20)
- Equipe de Montagem (6)
- Marceneiro (6)
- Serralheiro (4)
Currículo: as contratações ainda não começaram. A previsão é de que a seleção seja feita em outubro.
MRV
Vagas: 10. Os profissionais vão trabalhar como corretores autônomos credenciados em Cariacica e Serra. Eles vão atuar com a realização de vendas de imóveis, apresentação dos imóveis pessoalmente e por mídias sociais, atendimento ao cliente, negociações, efetuar captações de novos clientes e atividades afins. Entre os requisitos estão o ensino médio completo e morar na Grande Vitória.
Cargo:
- Corretores autônomos
Currículo: O candidato pode acessar o site vagas.com.br e se candidate para participar da seleção.
STRIP MALL
Vagas: 150. Os profissionais vão atuar no novo centro comercial regional com lojas de conveniência e serviços da empresa, em Laranjeiras, em Serra, no lugar da antiga loja D&D. O local passou a abrigar uma loja âncora do Extrabom, que já contratou 250 pessoas. Além do supermercado, serão 21 lojas satélites e nove quiosques. As negociações destes pontos comerciais estão em andamento e devem demandar a criação de mais de 150 empregos diretos e indiretos.
Cargos:
- Vendedor
- Atendente
- Gerente
- Operador de caixa, entre outros.
Currículo: Todo processo de seleção e recrutamento será realizado pelos lojistas. Os meios para o acesso às informações sobre as oportunidades de emprego serão divulgadas pelas lojas. Entre as operações confirmadas estão as marcas Casa & Vídeo, Bibi Infanto Juvenil e Amarelo Manga. As demais negociações em andamento serão preservadas, por decisão estratégica.
MORAR
Vagas: 249. Serão contratados 200 trabalhadores para atuar na construção do Vista do Balneário Condomínio-Clube, em Carapepus, na Serra. O empreendimento será lançado em junho. Há ainda 40 oportunidades para trabalhar nas obras da Morar em Vila Velha e duas para a área administrativa. A construtora também oferece oportunidades para estagiários. São cinco oportunidades de estágio em Engenharia Civil, uma em Eletrotécnica e uma em Segurança do Trabalho.
Cargos:
- Auxiliar de obra
- Armador
- Carpinteiro
- Eletricista
- Pedreiro
- Analista de marketing
- Analista de Inteligência de dados
- Estágio em Engenharia Civil (5)
- Eletrotécnica (1)
- Segurança do Trabalho (1)
Currículo: Os interessados nas vagas de emprego podem se inscrever pelo site morar.com.br ou, no caso dos interessados nas vagas para trabalhar nas obras, entregar o currículo impresso em qualquer uma das obras Morar realizadas na Grande Vitória.