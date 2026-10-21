AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Quaest: rejeição de Lula cai 6 pontos, de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52%
Eleições 2026

Quaest: rejeição de Lula cai 6 pontos, de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52%

Porcentagem da rejeição ao candidato do PL oscilou para baixo dentro da margem de erro; Flávio é mais rejeitado por mulheres, católicos e eleitores com menor renda; o presidente, por homens, evangélicos e moradores da região Sul

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 12:41

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 out 2026 às 12:41
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 52% dos eleitores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 47%.

Na comparação com a pesquisa da semana passada, divulgada em 14 de outubro, a rejeição ao atual presidente caiu seis pontos percentuais — era de 53%.

Já a rejeição ao nome do senador oscilou dois pontos para baixo, no limite da margem de erro — era de 54%.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

Leia mais sobre Eleições 2026

Quaest: medo de volta dos Bolsonaro é maior que o da reeleição de Lula pela 1ª vez desde agosto

Quaest: 47% desaprovam governo Lula, enquanto 46% aprovam gestão do presidente

Quaest: Flávio Bolsonaro marca 45%, e Lula tem 44% no 2º turno

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Pesquisa Quaest Luiz Inácio Lula da Silva Flavio Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleroma leucotrichum foi encontrada em Castelo e foi considerada em perigo de extinção
Três novas espécies de plantas são descobertas na Mata Atlântica no ES e em MG
Segundo a polícia, o condutor do Corolla apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora
Mulher morre em acidente entre carro e van na ES 080 e motorista é preso
Os atores Jane Lynch e Matthew Morrison na série 'Glee'
Disney confirma nova versão da série 'Glee', musical adolescente dos anos 2010

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados