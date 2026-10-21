Quaest: rejeição de Lula cai 6 pontos, de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52%

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 52% dos eleitores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 47%.
Na comparação com a pesquisa da semana passada, divulgada em 14 de outubro, a rejeição ao atual presidente caiu seis pontos percentuais — era de 53%.
Já a rejeição ao nome do senador oscilou dois pontos para baixo, no limite da margem de erro — era de 54%.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.
O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.