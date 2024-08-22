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Empresa de Vila Velha abre programa para formação de líderes

Para participar, o candidato precisa ter curso superior ou tecnológico, em andamento ou completo, nas áreas de Administração, Engenharia de Produção ou Gestão
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 ago 2024 às 13:58

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 13:58

Sede do Grupo Autoglass, em Vila Velha
Sede do Grupo Autoglass, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Autoglass
O Grupo Autoglass está com inscrições abertas para o Programa Novos Líderes 2024. A iniciativa visa à formação de lideranças, com aprendizados conceituais e na prática, para se tornarem os futuros líderes do Call Center da empresa, que se divide em Central de Atendimento, Central de Vendas e Novos Negócios.
As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp da empresa (11) 5039-0651 e o trabalho será de forma presencial em uma das unidades do Grupo Autoglass, em Vila Velha ou em São Paulo (Alphaville).
Para participar, o candidato precisa ter curso superior ou tecnológico, em andamento ou completo, nas áreas de Administração, Engenharia de Produção ou Gestão. Ter conhecimento em áreas de atendimento ao cliente ou vendas, além de inglês e espanhol, será um diferencial. Entretanto, as características não reprovam ao longo do processo seletivo.
O Programa Novos Líderes 2024 conta com o apoio do Sine de Vila Velha.
Mais informações no site da Autoglass

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