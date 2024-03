Empresa de investimentos abre seleção com vaga de emprego no ES

Programa da XP Investimentos qualifica e contrata pessoas com perfil comercial em assessores de investimentos. As inscrições estão abertas até terça-feira (19)

O XDay, processo seletivo com os candidatos, acontecerá no dia 23 de março, em Vitória. Em caso de aprovação, a contratação é sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e é necessário que o candidato tenha as certificações CPA-20 ou CEA.