16 vagas

EDP abre inscrição para curso gratuito de eletricista no ES

Candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade de horário integral; interessados podem se inscrever até 23 de junho

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para curso gratuito de eletricista. A oferta é de 16 vagas e a capacitação será realizada no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), da Serra. >