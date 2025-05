Ovos de chocolate

De olho na Páscoa, Garoto abre 300 vagas temporárias

Interessados devem ter ensino médio completo, proatividade, organização, disciplina de horário, pontualidade e compromisso; inscrições seguem até 30 de junho

A Garoto está com 300 vagas de emprego abertas para trabalhadores que querem atuar na fábrica que fica em Vila Velha. As oportunidades são para o cargo de auxiliar de produção. Os selecionados vão trabalhar na produção de ovos de chocolate para a Páscoa de 2026. >

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site de carreira da empresa até o dia 30 de junho. >

De acordo com a empresa, as oportunidades serão distribuídas por todas as etapas de desenvolvimento dos ovos de Páscoa, passando pelo início do processo da produção, embalagem, adesivagem e empacotamento. >