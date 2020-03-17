De marceneiro a manicure: Sines oferecem 400 vagas de emprego

Marceneiro trabalhando. Crédito: Freepik

Mais uma semana cheia de oportunidades para quem está a procura de uma chance no mercado de trabalho. São pelo menos 400 vagas de emprego abertas em todo o Espírito Santo. Os cargos são para profissionais de todos os níveis e estão abertos a partir desta terça-feira (17).

As oportunidades são oferecidas através dos Sines e das agências do trabalhador dos municípios. Há disponibilidades para funções do nível fundamental ao superior, com chances também para pessoas com deficiência.

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais, como identidade, CPF, comprovante de residência e escolaridade. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio.

CONFIRA TODAS AS VAGAS ABERTAS

SINE ANCHIETA

Estagiário de administração (1), instrutor de autoescola (2).

SINE ARACRUZ

Confeiteiro (1), motorista de ônibus - (exclusiva para moradores de jacupemba e joão neiva (3).



SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Acabador de granito e mármore (1), analista de redes de comunicação e dados (1), auxiliar de cozinha(1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), garçom (1), representante comercial (1), soldador (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agrícola (1), vendedor pracista (1).



SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Armador de ferros (2), auxiliar de limpeza (1), carpinteiro (4), dedetizador (1), eletricista (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (2), operador de moendas (2), padeiro (1), técnico em segurança do trabalho (2), vendedor interno (1).



SINE CARIACICA

Auxiliar contábil (1), auxiliar de confeitaria (1), auxiliar de expedição - pcd (1) auxiliar de expedição (15), auxiliar de marceneiro (5), borracheiro (1), camareira de hotel (3), chefe de contabilidade (1), confeiteiro (1), costureira (4), fresador (1), lavadeiro (1), lavador de veículos (1), lubrificador de automóveis (1), marceneiro (5), mecânico de automóveis e motocicletas (5), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de refrigeração (1), operador de máquina de bordar (1), polidor de metais (1), projetista de móveis (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), tecnólogo em automação (1).



SINE COLATINA

Ajudante de motorista para empresa de coleta de resíduos (2), analista de informações gerenciais (1), auxiliar de acabamento - fábrica de roupas (1), auxiliar de confeiteiro (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de corte (1), auxiliar de estoque - concessionária de veículos (1), açougueiro (2), bordador (2), chapeira para hamburgueria - exclusiva para mulher (1), cortador - fábrica de roupas (1), costureira (1), costureira overloque (1), costureira maquina colareti (1), costureira de ponta de cós (1), consultor de vendas - plano de telefone (10), consultor de vendas - consórcio (4), cozinheiro (a) para padaria (1), encarregado de rodovia (1), estampador silkscreen (1), garçonete para hamburgueria - exclusiva para mulher (1), lavador de veículos (1), mecânico de máquinas pesadas (1), motorista de caminhão (1), movimentador de tecidos - homem (1), padeiro (1), passadeira - fábrica de roupas (1), passador de roupas - prensa (1), pedreiro (1), pilotista (1), promotor de vendas externo (10), recepcionista para motel - exclusivo para mulher (1), soldador para metalurgica (1), soldador (1), supervisor de vendas (1), vendedor atacadista (1), vendedor de veículos (1), vendedor de mercadorias (1).



SINE LINHARES

Coordenador de vendas (1), chapista (1), designer gráfico (2), ferramenteiro - pcd (1), gerente administrativo (1), mecânico diesel (1), supervisor de oficina mecânica (1), supervisor de produção (1), técnico em informática (1), vendedor externo (1).



SINE NOVA VENÉCIA

Auxiliar de serviços gerais - pcd (2), açougueiro (2), assistente de departamento de pessoal (1), farmacêutico (1), pizzaiolo (1), atendente (2), mecânico de máquinas pesadas (1), padeiro (1), vendedor interno (4), vendedor externo (4), motoboy (1).



SINE SÃO MATEUS

Alinhador de pneus (1), atendente - pcd (1), auxiliar administrativo - pcd (1), auxiliar de produção - pcd (1), chapeiro de carnes (1), cirurgião dentista (2), coordenador de rede (1), consultor de vendas - pcd (1), controlador de almoxarifado (1), cuidador de idosos (1), eletricista de automóveis (3), eletricista de automóveis (1), empacotador  pcd (1), encarregado de câmara fria (1), lanterneiro (10), manicure (1), mecânico de automóveis (1), mecânico de motores (2), nutricionista (1), operador de máquina pneumática (2), pintor de automóveis (1), representante comercial (5), técnico mecânico (1), técnico em manutenção eletrônica (1), técnico em eletrotécnica (3), trabalhador rural (1), torneiro mecânico (1), vendedor externo (20).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Embalador a mão - pcd (24), manicure (2), marceneiro (1), auxiliar de técnico de eletrônica (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (1), tradutor - intérprete de libras (12), analista de pesquisa de mercado (1), emendador de fibra óptica (1).

