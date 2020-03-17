De marceneiro a manicure: Sines oferecem 400 vagas de emprego

Mais uma semana cheia de oportunidades para quem está a procura de uma chance no mercado de trabalho. São pelo menos 400 vagas de emprego abertas em todo o Espírito Santo. Os cargos são para profissionais de todos os níveis e estão abertos a partir desta terça-feira (17).
As oportunidades são oferecidas através dos Sines e das agências do trabalhador dos municípios. Há disponibilidades para funções do nível fundamental ao superior, com chances também para pessoas com deficiência.
Na Grande Vitória, as vagas estão abertas no Sine de Cariacica, que oferece 55 oportunidades, e nas agências de Vitória e Serra, com 43 e 105 vagas, respectivamente. Já no interior, as chances estão nos municípios de Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia e São Mateus.
Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais, como identidade, CPF, comprovante de residência e escolaridade. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio.
CONFIRA TODAS AS VAGAS ABERTAS
SINE ANCHIETA
Estagiário de administração (1), instrutor de autoescola (2).
Estagiário de administração (1), instrutor de autoescola (2).
SINE ARACRUZ
Confeiteiro (1), motorista de ônibus - (exclusiva para moradores de jacupemba e joão neiva (3).
Confeiteiro (1), motorista de ônibus - (exclusiva para moradores de jacupemba e joão neiva (3).
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Acabador de granito e mármore (1), analista de redes de comunicação e dados (1), auxiliar de cozinha(1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), garçom (1), representante comercial (1), soldador (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agrícola (1), vendedor pracista (1).
Acabador de granito e mármore (1), analista de redes de comunicação e dados (1), auxiliar de cozinha(1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), garçom (1), representante comercial (1), soldador (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agrícola (1), vendedor pracista (1).
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Armador de ferros (2), auxiliar de limpeza (1), carpinteiro (4), dedetizador (1), eletricista (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (2), operador de moendas (2), padeiro (1), técnico em segurança do trabalho (2), vendedor interno (1).
Armador de ferros (2), auxiliar de limpeza (1), carpinteiro (4), dedetizador (1), eletricista (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (2), operador de moendas (2), padeiro (1), técnico em segurança do trabalho (2), vendedor interno (1).
SINE CARIACICA
Auxiliar contábil (1), auxiliar de confeitaria (1), auxiliar de expedição - pcd (1) auxiliar de expedição (15), auxiliar de marceneiro (5), borracheiro (1), camareira de hotel (3), chefe de contabilidade (1), confeiteiro (1), costureira (4), fresador (1), lavadeiro (1), lavador de veículos (1), lubrificador de automóveis (1), marceneiro (5), mecânico de automóveis e motocicletas (5), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de refrigeração (1), operador de máquina de bordar (1), polidor de metais (1), projetista de móveis (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), tecnólogo em automação (1).
Auxiliar contábil (1), auxiliar de confeitaria (1), auxiliar de expedição - pcd (1) auxiliar de expedição (15), auxiliar de marceneiro (5), borracheiro (1), camareira de hotel (3), chefe de contabilidade (1), confeiteiro (1), costureira (4), fresador (1), lavadeiro (1), lavador de veículos (1), lubrificador de automóveis (1), marceneiro (5), mecânico de automóveis e motocicletas (5), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de refrigeração (1), operador de máquina de bordar (1), polidor de metais (1), projetista de móveis (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), tecnólogo em automação (1).
SINE COLATINA
Ajudante de motorista para empresa de coleta de resíduos (2), analista de informações gerenciais (1), auxiliar de acabamento - fábrica de roupas (1), auxiliar de confeiteiro (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de corte (1), auxiliar de estoque - concessionária de veículos (1), açougueiro (2), bordador (2), chapeira para hamburgueria - exclusiva para mulher (1), cortador - fábrica de roupas (1), costureira (1), costureira overloque (1), costureira maquina colareti (1), costureira de ponta de cós (1), consultor de vendas - plano de telefone (10), consultor de vendas - consórcio (4), cozinheiro (a) para padaria (1), encarregado de rodovia (1), estampador silkscreen (1), garçonete para hamburgueria - exclusiva para mulher (1), lavador de veículos (1), mecânico de máquinas pesadas (1), motorista de caminhão (1), movimentador de tecidos - homem (1), padeiro (1), passadeira - fábrica de roupas (1), passador de roupas - prensa (1), pedreiro (1), pilotista (1), promotor de vendas externo (10), recepcionista para motel - exclusivo para mulher (1), soldador para metalurgica (1), soldador (1), supervisor de vendas (1), vendedor atacadista (1), vendedor de veículos (1), vendedor de mercadorias (1).
Ajudante de motorista para empresa de coleta de resíduos (2), analista de informações gerenciais (1), auxiliar de acabamento - fábrica de roupas (1), auxiliar de confeiteiro (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de corte (1), auxiliar de estoque - concessionária de veículos (1), açougueiro (2), bordador (2), chapeira para hamburgueria - exclusiva para mulher (1), cortador - fábrica de roupas (1), costureira (1), costureira overloque (1), costureira maquina colareti (1), costureira de ponta de cós (1), consultor de vendas - plano de telefone (10), consultor de vendas - consórcio (4), cozinheiro (a) para padaria (1), encarregado de rodovia (1), estampador silkscreen (1), garçonete para hamburgueria - exclusiva para mulher (1), lavador de veículos (1), mecânico de máquinas pesadas (1), motorista de caminhão (1), movimentador de tecidos - homem (1), padeiro (1), passadeira - fábrica de roupas (1), passador de roupas - prensa (1), pedreiro (1), pilotista (1), promotor de vendas externo (10), recepcionista para motel - exclusivo para mulher (1), soldador para metalurgica (1), soldador (1), supervisor de vendas (1), vendedor atacadista (1), vendedor de veículos (1), vendedor de mercadorias (1).
SINE LINHARES
Coordenador de vendas (1), chapista (1), designer gráfico (2), ferramenteiro - pcd (1), gerente administrativo (1), mecânico diesel (1), supervisor de oficina mecânica (1), supervisor de produção (1), técnico em informática (1), vendedor externo (1).
Coordenador de vendas (1), chapista (1), designer gráfico (2), ferramenteiro - pcd (1), gerente administrativo (1), mecânico diesel (1), supervisor de oficina mecânica (1), supervisor de produção (1), técnico em informática (1), vendedor externo (1).
SINE NOVA VENÉCIA
Auxiliar de serviços gerais - pcd (2), açougueiro (2), assistente de departamento de pessoal (1), farmacêutico (1), pizzaiolo (1), atendente (2), mecânico de máquinas pesadas (1), padeiro (1), vendedor interno (4), vendedor externo (4), motoboy (1).
Auxiliar de serviços gerais - pcd (2), açougueiro (2), assistente de departamento de pessoal (1), farmacêutico (1), pizzaiolo (1), atendente (2), mecânico de máquinas pesadas (1), padeiro (1), vendedor interno (4), vendedor externo (4), motoboy (1).
SINE SÃO MATEUS
Alinhador de pneus (1), atendente - pcd (1), auxiliar administrativo - pcd (1), auxiliar de produção - pcd (1), chapeiro de carnes (1), cirurgião dentista (2), coordenador de rede (1), consultor de vendas - pcd (1), controlador de almoxarifado (1), cuidador de idosos (1), eletricista de automóveis (3), eletricista de automóveis (1), empacotador pcd (1), encarregado de câmara fria (1), lanterneiro (10), manicure (1), mecânico de automóveis (1), mecânico de motores (2), nutricionista (1), operador de máquina pneumática (2), pintor de automóveis (1), representante comercial (5), técnico mecânico (1), técnico em manutenção eletrônica (1), técnico em eletrotécnica (3), trabalhador rural (1), torneiro mecânico (1), vendedor externo (20).
Alinhador de pneus (1), atendente - pcd (1), auxiliar administrativo - pcd (1), auxiliar de produção - pcd (1), chapeiro de carnes (1), cirurgião dentista (2), coordenador de rede (1), consultor de vendas - pcd (1), controlador de almoxarifado (1), cuidador de idosos (1), eletricista de automóveis (3), eletricista de automóveis (1), empacotador pcd (1), encarregado de câmara fria (1), lanterneiro (10), manicure (1), mecânico de automóveis (1), mecânico de motores (2), nutricionista (1), operador de máquina pneumática (2), pintor de automóveis (1), representante comercial (5), técnico mecânico (1), técnico em manutenção eletrônica (1), técnico em eletrotécnica (3), trabalhador rural (1), torneiro mecânico (1), vendedor externo (20).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA
Embalador a mão - pcd (24), manicure (2), marceneiro (1), auxiliar de técnico de eletrônica (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (1), tradutor - intérprete de libras (12), analista de pesquisa de mercado (1), emendador de fibra óptica (1).
Embalador a mão - pcd (24), manicure (2), marceneiro (1), auxiliar de técnico de eletrônica (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (1), tradutor - intérprete de libras (12), analista de pesquisa de mercado (1), emendador de fibra óptica (1).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DA SERRA
Agente de portaria - pcd (2), ajudante de carga (5), analista de logística de transporte (1), analista de recursos humanos (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - pcd (1), auxiliar de arquitetura - estágio (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de linha de produção - pcd (1), auxiliar de logística - pcd (1), auxiliar de logística - pcd (3), auxiliar de orientação educacional estágio (1), auxiliar de padeiro - pcd (4), auxiliar de técnico de eletrônica (1), costureira (3), embalador a mão - pcd (12), embalador a mão - pcd (2), fiscal de caixa - pcd (2), funileiro montador (2), funileiro traçador (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), instrutor de informática (1), laminador (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de manutenção de britagem - pcd (1), mecânico de motores diesel (1), mecânico de refrigeração automotivo e equipamentos (1), monitor de sistemas (1), oficial de manutenção (1), operador de guindaste (3), operador de guindaste (2), operador de guindaste (6), operador de guindaste (1), operador laminador (1), pintor industrial (7), pintor industrial (10), repositor de mercadorias - pcd (1), representante comercial autônomo (1), serralheiro (1), técnico de rede (telecomunicações) (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (1), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2), vendedor (10), vendedor de consórcio (1), vendedor de consórcio (1).
Agente de portaria - pcd (2), ajudante de carga (5), analista de logística de transporte (1), analista de recursos humanos (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - pcd (1), auxiliar de arquitetura - estágio (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de linha de produção - pcd (1), auxiliar de logística - pcd (1), auxiliar de logística - pcd (3), auxiliar de orientação educacional estágio (1), auxiliar de padeiro - pcd (4), auxiliar de técnico de eletrônica (1), costureira (3), embalador a mão - pcd (12), embalador a mão - pcd (2), fiscal de caixa - pcd (2), funileiro montador (2), funileiro traçador (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), instrutor de informática (1), laminador (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de manutenção de britagem - pcd (1), mecânico de motores diesel (1), mecânico de refrigeração automotivo e equipamentos (1), monitor de sistemas (1), oficial de manutenção (1), operador de guindaste (3), operador de guindaste (2), operador de guindaste (6), operador de guindaste (1), operador laminador (1), pintor industrial (7), pintor industrial (10), repositor de mercadorias - pcd (1), representante comercial autônomo (1), serralheiro (1), técnico de rede (telecomunicações) (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (1), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2), vendedor (10), vendedor de consórcio (1), vendedor de consórcio (1).