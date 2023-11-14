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Provas em 26 de novembro

ArcelorMittal Tubarão abre 130 vagas em Programa de Aprendizagem

Oportunidades são voltadas a jovens de 16 e 17 anos que queiram estudar e aprender uma profissão; prazo para se inscrever vai até 20 de novembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 nov 2023 às 11:10

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 11:10

ArcelorMittal Tubarão
ArcelorMittal Tubarão Crédito: Divulgação/ ArcelorMittal
ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o processo seletivo para o Programa de Aprendizagem Industrial em três cursos voltados para jovens que querem estudar e aprender uma profissão.
A oferta é de 130 vagas, sendo 50 para Técnico Metalurgia, 40 para Técnico Mecânica e 40 para Técnico Eletrotécnica. As chances são divididas nos turnos matutino e vespertino.
Os interessados podem se inscrever até 20 de novembro, na página de carreiras da empresa
Para participar, é necessário estar matriculado no 2º ou 3º ano ou ter concluído o ensino médio em escolas públicas (não serão aceitos alunos bolsistas).
O candidato Aprendiz curso Técnico (Matutino) precisa ter nascido entre 10 de fevereiro de 2006 e 31 de janeiro de 2008, enquanto que para as oportunidades de Aprendiz curso Técnico (Vespertino), entre 2 de março de 2006 e 31 de julho de 2007.
É necessário ainda ser morador de Serra; não ter registro anterior na Carteira de Trabalho como aprendiz; ter inscrição no Sine da Serra; ter renda familiar de no máximo três salários mínimos; não ser filho ou enteado de empregados da ArcelorMittal Tubarão; e ter comprovação de todas as exigências contidas no edital.
Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, que será aplicada no dia 26 de novembro. Os selecionados recebem assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e vale-transporte.
A ArcelorMittal é uma empresa que valoriza a Diversidade e Inclusão. Por isso, incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças e orientações sexuais se candidatem às vagas.

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