ArcelorMittal Tubarão abre 130 vagas em Programa de Aprendizagem

ArcelorMittal Tubarão Crédito: Divulgação/ ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o processo seletivo para o Programa de Aprendizagem Industrial em três cursos voltados para jovens que querem estudar e aprender uma profissão.

A oferta é de 130 vagas, sendo 50 para Técnico Metalurgia, 40 para Técnico Mecânica e 40 para Técnico Eletrotécnica. As chances são divididas nos turnos matutino e vespertino.

Para participar, é necessário estar matriculado no 2º ou 3º ano ou ter concluído o ensino médio em escolas públicas (não serão aceitos alunos bolsistas).

O candidato Aprendiz curso Técnico (Matutino) precisa ter nascido entre 10 de fevereiro de 2006 e 31 de janeiro de 2008, enquanto que para as oportunidades de Aprendiz curso Técnico (Vespertino), entre 2 de março de 2006 e 31 de julho de 2007.

É necessário ainda ser morador de Serra ; não ter registro anterior na Carteira de Trabalho como aprendiz; ter inscrição no Sine da Serra; ter renda familiar de no máximo três salários mínimos; não ser filho ou enteado de empregados da ArcelorMittal Tubarão; e ter comprovação de todas as exigências contidas no edital.

Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, que será aplicada no dia 26 de novembro. Os selecionados recebem assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e vale-transporte.