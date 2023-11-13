Ifes prorroga inscrições para mais de mil vagas em cursos a distância

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: janeb13/Pixabay

O Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) prorrogou até o dia 19 de novembro de 2023 as inscrições para 1.160 vagas em cursos de formação inicial e continuada na modalidade a distância. Inicialmente, o prazo para participar terminaria nesta segunda-feira (13).

As oportunidades são de graça para as seguintes qualificações: Vendedor; Inglês Básico; Assistente Administrativo; Operador de Computador; Mediador Pedagógico em Educação a Distância (EAD); e Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa.

As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro, no site do Ifes.

No formulário de inscrição, os candidatos devem informar qual o polo de apoio de sua preferência. Caso existam mais interessados do que o número total de vagas, será feito um sorteio on-line.

Os cursos são ofertados por meio do Projeto de Cursos a Distância em Rede do Ifes. As aulas estão previstas para começar em fevereiro.

Veja os cursos

Curso Operador de Computador

Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet

Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet Vagas: 240

Curso de Inglês Básico

Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet

Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet Vagas: 120

Curso Assistente Administrativo

Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet

Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet Vagas: 280

Curso de Vendedor

Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet

Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet Vagas: 160

Curso de Mediadores Pedagógicos em EAD

Requisitos: Graduação completa e ter acesso a computador com internet

Graduação completa e ter acesso a computador com internet Vagas: 200