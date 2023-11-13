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Qualificação

Ifes prorroga inscrições para mais de mil vagas em cursos a distância

São oportunidades em cursos de formação inicial de graça para vendedor, operador de computador e formações pedagógicas; veja como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 nov 2023 às 13:47

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 13:47

Cursos a distância sobem 51% no ensino superior e número de vagas supera o de modalidade presencial
Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: janeb13/Pixabay
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) prorrogou até o dia 19 de novembro de 2023 as inscrições para  1.160 vagas em cursos de formação inicial e continuada na modalidade a distância. Inicialmente, o prazo para participar terminaria nesta segunda-feira (13).
As oportunidades são de graça para as seguintes qualificações: Vendedor; Inglês Básico; Assistente Administrativo; Operador de Computador; Mediador Pedagógico em Educação a Distância (EAD); e Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa.
As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro, no site do Ifes. 
No formulário de inscrição, os candidatos devem informar qual o polo de apoio de sua preferência. Caso existam mais interessados do que o número total de vagas, será feito um sorteio on-line.
Os cursos são ofertados por meio do Projeto de Cursos a Distância em Rede do Ifes. As aulas estão previstas para começar em fevereiro.

Veja os cursos

  • Curso Operador de Computador
  • Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
  • Vagas: 240
  • Curso de Inglês Básico
  • Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
  • Vagas: 120
  • Curso Assistente Administrativo
  • Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
  • Vagas: 280
  • Curso de Vendedor
  • Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
  • Vagas: 160
  • Curso de Mediadores Pedagógicos em EAD
  • Requisitos: Graduação completa e ter acesso a computador com internet
  • Vagas: 200
  • Curso Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa
  • Requisitos: Ensino médio completo e ter acesso a computador com internet
  • Vagas: 160

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