Carretas do Senai levarão qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversos bairros de Vitória Crédito: Foto divulgação FINDES

Cinco carretas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vão levar qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversos bairros de Vitória . Até o fim do ano, serão abertas 2,3 mil vagas para os moradores da Capital, em 27 cursos diferentes, em áreas como mecânica, informática e alimentação.

A iniciativa, nomeada QualificaVIX Comunidades, reúne unidades móveis com laboratórios, salas de aula e oficinas, além de máquinas e equipamentos atualizados. Elas vão funcionar simultaneamente em mais de uma região, como Goiabeiras e Centro de Vitória, a partir do próximo dia 23.

Para se matricular, é necessário ser morador de Vitória, ter pelo menos 16 anos e nível de escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental. A inscrição pode ser feita através do link vixcursos.vitoria.es.gov.br , endereço pelo qual também é possível consultar os cursos disponíveis.

Depois, o Senai entra em contato com o candidato inscrito, por telefone ou e-mail, marcando dia e horário para confirmação presencial da matrícula e apresentação da documentação obrigatória.

Caso o candidato não compareça na data e horário agendados, a vaga será disponibilizada ao suplente. A qualificação é realizada pelo Senai-ES em uma parceria com a Prefeitura de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Carreta do Senai-ES vai levar cursos de graça para bairros de Vitória

Confira algumas oportunidades

Centro de Referência da Juventude Avenida Vitória, 1320, Ilha de Santa Maria



Curso : Introdução à programação Android

: Introdução à programação Android Período : De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023



: De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

: De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h Vagas: 16



Curso : Introdução à programação web

: Introdução à programação web Período : De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023

: De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h Vagas: 16

Centro Esportivo do Hi-fi Avenida Jerônimo Vervloet, sem número, Goiabeiras



Curso : Manutenção de vidros, travas e alarmes

: Manutenção de vidros, travas e alarmes Período : De 6 a 19 de dezembro de 2023

: De 6 a 19 de dezembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta, das 13h às 17h

: De segunda a sexta, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso : Manutenção no sistema de air-bag e ABS

: Manutenção no sistema de air-bag e ABS Período : De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2023

: De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta, das 13h às 17h

: De segunda a sexta, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso: Mecânica básica de motores de motocicletas

Mecânica básica de motores de motocicletas Período : De 6 de novembro a 11 de dezembro de 2023

: De 6 de novembro a 11 de dezembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta, das 18h às 22h

: De segunda a sexta, das 18h às 22h Vagas: 16

Curso : Sistema de suspensão, direção e freios

: Sistema de suspensão, direção e freios Período : De 6 a 20 de novembro de 2023

: De 6 a 20 de novembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta, das 13h às 17h

: De segunda a sexta, das 13h às 17h Vagas: 16

Parque Moscoso Avenida Cleto Nunes, 242



Curso : Introdução à programação Android

: Introdução à programação Android Período : De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023

: De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023 Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h

De segunda a sexta, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso : Introdução à programação web

: Introdução à programação web Período : De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023

: De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023 Dias e horário : De segunda a sexta, das 8h às 12h

: De segunda a sexta, das 8h às 12h Vagas: 16

Telecentro Casa do Cidadão Avenida Maruípe, 2.544, Itararé



Curso : Alimentação sem glúten e sem lactose

: Alimentação sem glúten e sem lactose Período : 25 de outubro de 2023

: 25 de outubro de 2023 Dia e horário : Quarta-feira, das 13h às 17h

: Quarta-feira, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso : Alimentação vegana

: Alimentação vegana Período : 25 de outubro de 2023

: 25 de outubro de 2023 Dia e horário : Quarta-feira, das 8h às 12h

: Quarta-feira, das 8h às 12h Vagas: 16

Curso : Bolo de pote

: Bolo de pote Período : 23 de outubro de 2023

: 23 de outubro de 2023 Dia e horário : Segunda-feira, das 13h às 17h

: Segunda-feira, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso : Brigadeiro

: Brigadeiro Período : 23 de outubro de 2023

: 23 de outubro de 2023 Dia e horário : Segunda-feira, das 8h às 12h

: Segunda-feira, das 8h às 12h Vagas: 16

Curso: Cupcake

Cupcake Período : 27 de outubro de 2023

: 27 de outubro de 2023 Dia e horário: Sexta-feira, das 8h às 12h

Sexta-feira, das 8h às 12h Vagas: 16

Curso : Marmita fitness

: Marmita fitness Período : 24 de outubro de 2023

: 24 de outubro de 2023 Dia e horário : Terça-feira, das 13h às 17h

: Terça-feira, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso : Pirulito de chocolate

: Pirulito de chocolate Período : 27 de outubro de 2023

: 27 de outubro de 2023 Dia e horário : Sexta-feira, das 13h às 17h

: Sexta-feira, das 13h às 17h Vagas: 16

Curso : Quiche e tortas

: Quiche e tortas Período : 26 de outubro de 2023

: 26 de outubro de 2023 Dia e horário : Quinta-feira, das 8h às 12h

: Quinta-feira, das 8h às 12h Vagas: 16

Curso : Saladas e molhos

: Saladas e molhos Período : 24 de outubro de 2023

: 24 de outubro de 2023 Dia e horário : Terça-feira, das 8h às 12h

: Terça-feira, das 8h às 12h Vagas: 16