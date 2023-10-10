Cinco carretas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vão levar qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversos bairros de Vitória. Até o fim do ano, serão abertas 2,3 mil vagas para os moradores da Capital, em 27 cursos diferentes, em áreas como mecânica, informática e alimentação.
A iniciativa, nomeada QualificaVIX Comunidades, reúne unidades móveis com laboratórios, salas de aula e oficinas, além de máquinas e equipamentos atualizados. Elas vão funcionar simultaneamente em mais de uma região, como Goiabeiras e Centro de Vitória, a partir do próximo dia 23.
Para se matricular, é necessário ser morador de Vitória, ter pelo menos 16 anos e nível de escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental. A inscrição pode ser feita através do link vixcursos.vitoria.es.gov.br, endereço pelo qual também é possível consultar os cursos disponíveis.
Depois, o Senai entra em contato com o candidato inscrito, por telefone ou e-mail, marcando dia e horário para confirmação presencial da matrícula e apresentação da documentação obrigatória.
Caso o candidato não compareça na data e horário agendados, a vaga será disponibilizada ao suplente. A qualificação é realizada pelo Senai-ES em uma parceria com a Prefeitura de Vitória.
Carreta do Senai-ES vai levar cursos de graça para bairros de Vitória
Confira algumas oportunidades
- Centro de Referência da Juventude
- Curso: Introdução à programação Android
- Período: De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Introdução à programação web
- Período: De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Centro Esportivo do Hi-fi
- Curso: Manutenção de vidros, travas e alarmes
- Período: De 6 a 19 de dezembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Manutenção no sistema de air-bag e ABS
- Período: De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Mecânica básica de motores de motocicletas
- Período: De 6 de novembro a 11 de dezembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta, das 18h às 22h
- Vagas: 16
- Curso: Sistema de suspensão, direção e freios
- Período: De 6 a 20 de novembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Parque Moscoso
- Curso: Introdução à programação Android
- Período: De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Introdução à programação web
- Período: De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023
- Dias e horário: De segunda a sexta, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Telecentro Casa do Cidadão
- Curso: Alimentação sem glúten e sem lactose
- Período: 25 de outubro de 2023
- Dia e horário: Quarta-feira, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Alimentação vegana
- Período: 25 de outubro de 2023
- Dia e horário: Quarta-feira, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Curso: Bolo de pote
- Período: 23 de outubro de 2023
- Dia e horário: Segunda-feira, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Brigadeiro
- Período: 23 de outubro de 2023
- Dia e horário: Segunda-feira, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Curso: Cupcake
- Período: 27 de outubro de 2023
- Dia e horário: Sexta-feira, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Curso: Marmita fitness
- Período: 24 de outubro de 2023
- Dia e horário: Terça-feira, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Pirulito de chocolate
- Período: 27 de outubro de 2023
- Dia e horário: Sexta-feira, das 13h às 17h
- Vagas: 16
- Curso: Quiche e tortas
- Período: 26 de outubro de 2023
- Dia e horário: Quinta-feira, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Curso: Saladas e molhos
- Período: 24 de outubro de 2023
- Dia e horário: Terça-feira, das 8h às 12h
- Vagas: 16
- Curso: Salgados
- Período: 26 de outubro de 2023
- Dia e horário: Quinta-feira, das 13h às 17h
- Vagas: 16