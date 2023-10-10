Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Formação

Carreta do Senai-ES vai levar cursos de graça para bairros de Vitória

Serão abertas 2,3 mil vagas até o fim do ano para qualificação de moradores da Capital em áreas como mecânica, informática e alimentos
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

10 out 2023 às 19:21

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 19:21

Carreta Móvel SENAI
Carretas do Senai levarão qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversos bairros de Vitória Crédito: Foto divulgação FINDES
Cinco carretas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vão levar qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversos bairros de Vitória. Até o fim do ano, serão abertas 2,3 mil vagas para os moradores da Capital, em 27 cursos diferentes, em áreas como mecânica, informática e alimentação. 
A iniciativa, nomeada QualificaVIX Comunidades, reúne unidades móveis com laboratórios, salas de aula e oficinas, além de máquinas e equipamentos atualizados. Elas vão funcionar simultaneamente em mais de uma região, como Goiabeiras e Centro de Vitória, a partir do próximo dia 23. 
Para se matricular, é necessário ser morador de Vitória, ter pelo menos 16 anos e nível de escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental. A inscrição pode ser feita através do link vixcursos.vitoria.es.gov.br, endereço pelo qual também é possível consultar os cursos disponíveis.
Depois, o Senai entra em contato com o candidato inscrito, por telefone ou e-mail, marcando dia e horário para confirmação presencial da matrícula e apresentação da documentação obrigatória.
Caso o candidato não compareça na data e horário agendados, a vaga será disponibilizada ao suplente. A qualificação é realizada pelo Senai-ES em uma parceria com a Prefeitura de Vitória. 
Carreta do Senai-ES vai levar cursos de graça para bairros de Vitória

Confira algumas oportunidades

  • Centro de Referência da Juventude
Avenida Vitória, 1320, Ilha de Santa Maria
  • Curso: Introdução à programação Android
  • Período: De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Introdução à programação web
  • Período: De 23 de outubro a 22 de novembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Centro Esportivo do Hi-fi
Avenida Jerônimo Vervloet, sem número, Goiabeiras
  • Curso: Manutenção de vidros, travas e alarmes
  • Período: De 6 a 19 de dezembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Manutenção no sistema de air-bag e ABS
  • Período: De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Mecânica básica de motores de motocicletas
  • Período: De 6 de novembro a 11 de dezembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta, das 18h às 22h
  • Vagas: 16
  • Curso: Sistema de suspensão, direção e freios
  • Período: De 6 a 20 de novembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Parque Moscoso
Avenida Cleto Nunes, 242
  • Curso: Introdução à programação Android
  • Período: De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Introdução à programação web
  • Período: De 23 de novembro a 20 de dezembro de 2023
  • Dias e horário: De segunda a sexta, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Telecentro Casa do Cidadão
Avenida Maruípe, 2.544, Itararé
  • Curso: Alimentação sem glúten e sem lactose
  • Período: 25 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Quarta-feira, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Alimentação vegana
  • Período: 25 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Quarta-feira, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Curso: Bolo de pote
  • Período: 23 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Segunda-feira, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Brigadeiro
  • Período: 23 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Segunda-feira, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Curso: Cupcake
  • Período: 27 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Sexta-feira, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Curso: Marmita fitness
  • Período: 24 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Terça-feira, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Pirulito de chocolate
  • Período: 27 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Sexta-feira, das 13h às 17h
  • Vagas: 16
  • Curso: Quiche e tortas
  • Período: 26 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Quinta-feira, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Curso: Saladas e molhos
  • Período: 24 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Terça-feira, das 8h às 12h
  • Vagas: 16
  • Curso: Salgados
  • Período: 26 de outubro de 2023
  • Dia e horário: Quinta-feira, das 13h às 17h
  • Vagas: 16

Veja Também

Caso Tribuna: nova afiliada do SBT no ES sai ainda em outubro, diz diretor

Gigante do petróleo norueguesa fecha negócios com empresas do ES

Área do Aeroporto de Vitória terá escola; obra vai criar 400 empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Grande Vitória Vitória (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados