4.761 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 403. Há oportunidades para atendente de loja, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de autos, carpinteiro, bombeiro hidráulico, consultor de vendas, instalador de equipamentos de comunicação, operador de caixa, zelador, recreador, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 560, das quais 47 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para mecânico de caminhão, atendente de fast-food, auxiliar de logística, camareira, motorista carreteiro, jardineiro, auxiliar de operações, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.038. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, motorista de caminhão, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 397. Há oportunidades para atendente de balcão, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, balconista, fiscal de loja, motorista de caminhão pipa, operador de cobrança, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 158. Há oportunidades para auxiliar de estoque, auxiliar de produção, motorista de ônibus, repositor de supermercado, vendedor, técnico de equipamentos de informática, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.
Vagas: 713. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de logística intermitente, auxiliar de carga e descarga intermitente, auxiliar de manutenção industrial, gerente de loja, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 213. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, acabador de mármore e granito, ajudante de obra, analista de departamento pessoal, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 52. Há oportunidades para camareira de hotel, costureira em geral, auxiliar de escritório, arquiteto urbanista estágio, garçom, motofrentista, auxiliar de cozinha, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 356. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, carpinteiro, encanador industrial, lixador, maçariqueiro, montador de estruturas, operador de usinagem, soldador, supervisor de operações florestais, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 346. Há oportunidades para ajudante de embalagem, armador pleno, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, carpinteiro pleno, embalador, oficial pleno, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 266. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de serviços gerais, ajudante de pintor, atendente de padaria, ajudante de obras, balconista, mecânico de veículo, operador de caixa, plataformista, entre outras chances. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 84. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de produção, atendente de balcão, costureira, pedreiro, vendedor, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 78. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de obras, armardor de ferragens, calceteiros, frentista, oficial polivalente, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.