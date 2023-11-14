Sesi e Senai abrem vagas para curso a distância de graça no ES

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Antonio Diaz/Freepik

Quem quer aprimorar seus conhecimentos ou se preparar para ingressar no mercado de trabalho já pode se inscrever nos cursos do Sesi e do Senai no Espírito Santo. As qualificações são de graça e podem ser feitas na modalidade a distância. A carga horária varia de 8h a 40h.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico eadsenaies.com.br. Para participar, é necessário ter mais de 14 anos.

Três das formações são novas: Organização, Qualidade e Segurança em Ambientes de Trabalho, Alimentos Funcionais e Noções de Informática Básica.

No Senai, os cursos têm carga horária de 8h a 20h e abrangem as áreas de Automotiva, Construção Civil, Energia, Gestão, Informática, Logística, Meio Ambiente, Metalmecânica, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação.

Já no Sesi, as qualificações são voltadas no desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho, com carga horária que varia de 10h a 40h. As chances são para Administrando o Seu Dinheiro, Comunicação Efetiva, Comunicação no Foco Organizacional, Qualidade no Atendimento e Postura Profissional, Comunicação e Escrita Empresarial e Satisfação do Cliente.

A gerente executiva de Educação, Tatiane Franco, ressalta que o aluno já adquire uma capacitação e conquista seu certificado, aumentando assim as suas chances de conseguir uma vaga de emprego. “Os cursos do Sesi e Senai são 100% gratuitos.”

Os cursos a distância do Sesi e do Senai podem ser acessados por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Também é oferecido suporte técnico para retirar eventuais dúvidas quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O aluno recebem certificado após finalizar a qualificação.

Como se inscrever

O candidato pode se inscrever no site eadsenaies.com.br

Ao entrar no endereço eletrônico, deve procurar a seção “Cursos EaD Gratuitos”, localizado no menu superior da página. Feito isso, basta escolher o curso de preferência. Outra opção, é acessar via portfólio de cursos que aparece na página inicial.

Em seguida, é só clicar no botão “Quero me inscrever”, que aparece ao final da página, após as informações sobre a conclusão. Feito isso, mensagem de confirmação é encaminhada para o e-mail do aluno com o login e outras informações de acesso.

Mais informações: 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Confira os cursos

SESI

Administrando o Seu Dinheiro – 12 horas: Conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro.

Comunicação e Escrita Empresarial – 12 horas: Escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade.

Satisfação do Cliente – 40 horas: Promover conhecimentos no foco da satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo clivo de análise da clientela de uma empresa, sendo que a qualidade dos mesmos estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o cliente deposita sobre eles.

Qualidade no Atendimento e Postura Profissional – 10 horas: Conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética.

Comunicação Efetiva – 12 horas: O curso é gratuito e destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa e forma assertiva.

Comunicação com Foco Organizacional – 20 horas: Promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange as situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas.

SENAI

Propriedade intelectual – 14 horas: Sobre a direito do autor, direitos conexos, programa de computador, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência, topografia de circuito integrado, cultivares e conhecimento tradicional.

Consumo Consciente de Energia – 14 horas: Conhecer mais sobre os impactos da má utilização de energia elétrica e como isso lhe afeta direta e indiretamente. Estimular momentos de reflexão sobre a situação atual e futura dos nossos recursos energéticos, de forma que as gerações posteriores possam desfrutar desses recursos da mesma maneira que podemos atualmente.

Desenho Arquitetônico – 14 horas: Introduzir, aos participantes do curso, as noções básicas referentes a representação gráfica de construção civil, para que estes possam verificar suas aptidões ou não no seguimento de uma carreira na Área de Construção Civil.

Educação Ambiental – 14 horas: Entender as questões fundamentais sobre meio ambiente, os conceitos e definições, analisando os problemas atuais e as perspectivas futuras para essa área, que a cada dia se desenvolve e evolui mais.

Empreendedorismo – 14 horas: Identificar as características inerentes ao empreendedor, reconhecendo a importância do autodesenvolvimento.

Tecnologia da Informação e Comunicação – 14 horas: Compreender quais os processos de TIC são utilizados no cotidiano profissional e qual a sua relevância na carreira do jovem que ingressa no mercado de trabalho.

Lógica de Programação – 14 horas: Neste curso abordaremos Tipos de Dados, Variáveis, Expressões Aritméticas, Expressões Literais, Expressões Lógicas, Estruturas de Condição, Estruturas de Repetição e Variáveis Indexadas.

Metrologia – 14 horas: Proporcionar aos alunos o conhecimento básico necessário à aplicação e interpretação das medidas na área da mecânica. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados a metrologia desde os instrumentos mais básicos como as réguas até instrumentos com um grau maior de precisão.

Noções Básicas de Mecânica Automotiva – 14 horas: Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário à aplicação e interpretação de conceitos físicos e mecânicos, relacionados à área de mecânica automotiva. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados à mecânica automotiva, desde os conceitos básicos até a conceituação de funcionamento e funções dos sistemas complexos, como sistemas mecânicos principais e secundários.

Segurança do Trabalho – 14 horas: Compreender as questões relativas à Segurança, Meio Ambiente e Saúde de modo a possibilitar uma visão crítica dos riscos e perigos existentes no mundo do trabalho.

Logística – 14 horas: Sensibilizar os participantes do curso para as questões fundamentais da logística, seu histórico, conceitos, e de como utilizar melhor a logística num ambiente empresarial envolvido no mercado globalizado.

Organização, Qualidade e Segurança em Ambientes de Trabalho – 12 horas: O curso tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, metodológicas e organizativas referente a Organização, Qualidade e Segurança em Ambientes de Trabalho.

Alimentos Funcionais – 20 horas: O curso de Aperfeiçoamento Profissional Alimentos Funcionais tem por objetivo aperfeiçoar acadêmicos, docentes, pesquisadores, profissionais das indústrias da área de alimentos e o público no geral sobre alimentos funcionais, bem como sobre as substâncias bioativas contidas nestes alimentos, visando sua aplicação na indústria de alimentos, de acordo com os seus requisitos legais.