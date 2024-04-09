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Jovens talentos

Ambev abre inscrições de estágio com vagas no ES

Interessados podem se inscrever até 16 de abril pelo site do programa; chances são para quem está matriculado em cursos de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 abr 2024 às 16:26

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 16:26

Oportunidade de estágio em grande empresa
Oportunidade de estágio em grande empresa Crédito: Freepik
A Ambev, fabricante de cervejas e refrigerantes, está com inscrições abertas para o programa de estágio que oferece vagas para todas as regiões do Brasil, incluindo o Espírito Santo. As chances são para as áreas de Business e Supply.
As chances para o Estado são para Vitória e a companhia busca talentos que tenham sede de aprender, trabalhar com marcas fortes, e de liderar grandes projetos, times e desafios.
Os interessados podem se inscrever até 16 de abril pelo site do programa.
Na hora de se inscrever, é necessário escolher a unidade de preferência e o mundo Ambev que mais se identifica: Business ou Supply. A seleção é aberta a candidatos de todos os cursos, e o pré-requisito é estar cursando os 2 últimos anos de sua graduação (conclusão entre julho de 2025 e julho de 2026).
O processo seletivo será híbrido e o programa de estágio presencial. A admissão está prevista para agosto.
“A porta de entrada de estágio tem grande importância para nosso negócio, sendo responsável por uma parte relevante da nossa futura liderança. Desde o primeiro momento, além de terem a oportunidade de crescer junto com a gente, os estagiários são impulsionados para entregar resultados com foco na estratégia da Ambev, que tem como visão: marcas inspiradoras, em uma plataforma, que conecta as pessoas e o ecossistema para que todos cresçam juntos” afirma Marina Cury, Head de Atração da Ambev.
Atualmente, a Ambev conta com mais de 700 estagiários espalhados por todas as partes do Brasil.

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