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Solidariedade na pandemia

Alunos de empresa júnior da Ufes fazem currículo para os desempregados

Pessoas que estão à procura de emprego e que não têm acesso à internet podem contar com a ajuda dos estudantes de Arquivologia e Biblioteconomia da Ufes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 10:35

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 10:35

Membros da empresa júnior da ufes que ajuda desempregados a elaborarem currículos
Membros da empresa júnior da ufes que ajuda desempregados a elaborarem currículos Crédito: Divulgação
O currículo funciona como uma carta de apresentação profissional. É com ele que a pessoa que procura emprego consegue despertar o interesse do recrutador e participar de uma seleção. Mas muitos trabalhadores acabam não conseguindo uma oportunidade porque não têm acesso a meios eletrônicos ou não sabem como elaborar um bom documento.
Para ajudar quem está desempregado a montar um currículo durante a pandemia, a empresa GDI Júnior da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que reúne alunos dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia, criou o projeto Currículo do Bem.
O objetivo da ação, que vai até 15 de agosto, é atender pessoas mais necessitadas nesse tipo de auxílio. Segundo uma das voluntárias da GDI, Juliana Alves Martins, a ideia surgiu após um dos estudantes entrarem em contato como um possível cliente para empresa júnior.
Estávamos prospectando clientes e um deles disse que estava desempregado. Foi quando começamos a pensar em uma maneira de ajudar essas pessoas que não conseguem participar de uma seleção justamente pela dificuldade de organizar o currículo, que pode abrir portas ou não. O currículo para desempregados é feito gratuitamente, justamente por entendermos como está a situação de desemprego no Estado, comenta a jovem.

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Por conta da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos são feitos por telefone, mensagem, e-mail ou pelo Instagram. O profissional precisa ter em mãos a Carteira de Trabalho e certificados, caso tenha algum curso. Os currículos são entregues, em 48 horas, nos formatos Word e PDF, pelo WhatsApp ou em um endereço de e-mail. ?

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Além do currículo, enviamos algumas opções de cursos gratuitos que a pessoa pode fazer para melhorar suas qualificações. Estamos em um momento delicado e esta é a maneira que temos para ajudar quem mais precisa, conta Juliana.
De acordo com o Sebrae, empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos de um curso superior de uma determinada instituição de ensino. No caso da GDI Júnior, ela está ligada à Ufes.
A intenção dessas iniciativas é fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação; aproximar o mercado de trabalho das academias e os próprios acadêmicos; gerir com autonomia em relação à direção da faculdade ou centro acadêmico; e elaborar projetos de consultoria na área de formação dos alunos. A atuação dos estudantes é voluntária.

COMO SOLICITAR O CURRÍCULO

Ver essa foto no Instagram

E é com muito esforço e dedicação que hoje nós damos início a nossa ação social "Currículo do Bem".? ? Nosso objetivo é ajudar pessoas que estão desempregadas a conseguirem apresentar seus currículos da melhor forma para as empresas. Portanto, para quem tiver interesse, basta entrar em contato conosco pelos números 027 99615-0499 (Lívia Martins) ou 027 99628-1027 (Juliana Martins), por ligação ou WhatsApp. ? ? Nós estaremos ativos nessa ação até o dia 15 de Agosto.? ? Para que possamos otimizar nosso atendimento, tenha em mãos carteira de trabalho e certificados, caso tenha feito cursos. Os currículos serão entregues em até 48 horas nos formatos Word e PDF, sendo crucial que você nos forneça um número de celular com acesso ao WhatsApp ou um endereço de e-mail, pois é por meio dessas plataformas que iremos lhe enviar o seu currículo. ? ? Por último, é importante frisar que dados como CPF, RG e fotos são itens que não devem constar no currículum vitae. Fique atento e cuide de seus dados pessoais!? E aí, conhece alguém que precise dessa ajudinha? Estamos a disposição! ? Ajude também divulgando a Ação.? ? ? #ufes #empreendedorismo #canva #acaosocial #pandemia #biblioteconomia #EmpresaJunior #social #faculdade #arquivologia #curriculumvitae #curriculos #desemprego

Uma publicação compartilhada por GDI Júnior (@gdijunior) em

  • Os interessados podem entrar em contato pelos 027 99615-0499 (Lívia Martins) ou 027 99628-1027 (Juliana Martins), por ligação ou WhatsApp, ou ainda por mensagem direta no Instagram. ?
  • ?A ação dos estudantes de Arquivologia e Biblioteconomia, que fazem parte da GDI Júnior, segue até 15 de agosto.?
  • O trabalhador precisa ter em mãos a Carteira de Trabalho e certificados, caso tenha feito cursos.
  • Os currículos serão entregues em até 48 horas nos formatos Word e PDF e serão enviados para pessoa por WhatsApp ou um endereço de e-mail.

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