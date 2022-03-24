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Oportunidades

Abertas mais de 700 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Oportunidades estão em empresas e instituições especializadas em contratações de estagiários. Veja todas as vagas e como se inscrever
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 mar 2022 às 17:53

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:53

vagas de estágio
O estágio é a porta de entrada para o futuro profissional Crédito: Pixabay
Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 739 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 48
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1 mil
  • Cursos: 
  • Atendimento ao cliente (4)
  • Radiologia
  • Ensino médio (3)
  • Marketing (2)
  • Gerência de serviços
  • Técnico em engenharia mecânica
  • Técnico de informática
  • Técnico em saúde bucal
  • Engenharia civil
  • Logística
  • Pedagogia (2)
  • Setor comercial (2)
  • Móveis planejados e marcenaria
  • Odontologia (2)
  • Direito
  • SAP Dev. UX (Frontend)
  • SAP Dev. ABAP (Backend)
  • Recrutamento e seleção
  • Edição de imagens
  • Administração (3)
  • Comunicação
  • Financeiro | Controladoria
  • Clipping de notícias
  • Moda
  • Social media
  • Produção de indicadores (Analytics)
  • Criação (redes sociais)
  • Atendimento (Tráfego)
  • Educação corporativa
  • Telemarketing (3)
  • Informática (2)
  • Suporte técnico
  • Design
  • Gastronomia
JOVEM VALOR
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 99
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil
  • Cursos:
  • Ensino médio (18 vagas em Vitória, 18 vagas em Vila Velha, 14 vagas na Serra, 1 vaga em Cariacica, 3 vagas em Guarapari, 16 vagas em Linhares e 1 vaga em São Mateus).
  • Técnico em Administração (2 vagas em Vitória, 3 vagas em Vila Velha, 2 vagas na Serra e 3 vagas em Linhares).
  • Técnico em Mecânica (2 vagas em Cariacica e 1 vaga em Vila Velha).
  • Técnico em Modelagem (2 vagas em Vila Velha).
  • Técnico ou Superior em Gastronomia (3 vagas em Vila Velha).
  • Superior em Administração (1 vaga em Vila Velha).
  • Superior em Direito (1 vaga em Vitória).
  • Superior em Ciências Contábeis (1 vaga em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
  • Superior em Marketing (2 vagas em Vila Velha e 1 vaga em Linhares).
  • Superior em Nutrição (1 vaga em Vila Velha).
  • Superior em Administração (1 vaga em Vitória).
  • Superior em Marketing / Publicidade e Propaganda (1 vaga em Vila Velha).

Veja Também

Quase 2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

CIEE-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 357
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
  • Cursos: 
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (20)
  • Ciências Econômicas (2)
  • Engenharia de Produção (5)
  • Tecnologia em Gestão Comercial (5)
  • Logística
  • Pedagogia (30)
  • Licenciatura em Artes Visuais (20)
  • Licenciatura em Artes (20)
  • Licenciatura em História (20)
  • Licenciatura em Geografia (20)
  • Licenciatura em Matemática (20)
  • Educação Física - bacharelado
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
  • Licenciatura em Letras Português (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (15)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
  • Ensino Médio (3)
  • Técnico em Administração (10)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica 

Veja Também

Sete dicas para fazer um currículo campeão e conquistar um emprego

INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 36
Bolsas: variam de R$ 480 a R$ 800
  • Cursos: 
  • Ensino Médio (12)
  • Técnico em Logística 
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Administração (5)
  • Técnico em Administração ou Logística (3)
  • Técnico em Produção de Moda
  • Superior em Farmácia
  • Superior em Administração ou Ciências Contábeis  (2)
  • Superior em Direito
  • Superior em Administração (3)
  • Superior em Pedagogia (4)
  • Superior em Design de Moda
  • Superior em Administração ou Economia
IEL-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 94
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200
  • Cursos:
  • Publicidade e Propaganda (3)
  • Técnico em Eletrotécnica (3)
  • Administração (15)
  • Pedagogia (23)
  • Contábeis (2)
  • Técnico EM (3)
  • Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
  • Engenharia de Produção (9)
  • Técnico em Automação Industrial (2)
  • Engenharia Civil (5)
  • Técnico em Estradas (3)
  • Técnico em Edificações (4)
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Design de Interiores
  • Arquitetura
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Eletrônica
  • Ensino Médio
  • Engenharia da Computação
  • Marketing (2)
  • Engenharia Sanitária e Ambiental (2)
  • Técnico em Administração (4)
  • Técnico em Química 
  • Engenharia Elétrica (2)
  • Engenharia Química
  • Técnico em Mecânica

BRK CACHOEIRO

Inscrições: devem ser feitas pelo site Cia de Talentos.
Vagas: 100
Bolsas: não divulgadas
  • Cursos:
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecatrônica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Ambiental e Sanitária
  • Engenharia Ambiental e Urbana
  • Engenharia Química
  • Química
  • Química Ambiental
  • Ciências Biológicas
  • Saneamento Ambiental
  • Gestão Ambiental
  • Controle Ambiental
  • Engenharia Biotecnológica
  • Engenharia Florestal
  • Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
  • Cursos relacionados à Tecnologia da Informação

SIMEC CARIACICA

Inscrições: estudantes devem enviar currículo para [email protected]
Vagas: 5
Bolsas: não divulgadas
  • Cursos:
  • Nível Superior em Ciências Contábeis
  • Técnico em Mecânica (3)
  • Técnico em Segurança do Trabalho

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