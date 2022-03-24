Abertas mais de 700 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 739 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 48
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1 mil
- Cursos:
- Atendimento ao cliente (4)
- Radiologia
- Ensino médio (3)
- Marketing (2)
- Gerência de serviços
- Técnico em engenharia mecânica
- Técnico de informática
- Técnico em saúde bucal
- Engenharia civil
- Logística
- Pedagogia (2)
- Setor comercial (2)
- Móveis planejados e marcenaria
- Odontologia (2)
- Direito
- SAP Dev. UX (Frontend)
- SAP Dev. ABAP (Backend)
- Recrutamento e seleção
- Edição de imagens
- Administração (3)
- Comunicação
- Financeiro | Controladoria
- Clipping de notícias
- Moda
- Social media
- Produção de indicadores (Analytics)
- Criação (redes sociais)
- Atendimento (Tráfego)
- Educação corporativa
- Telemarketing (3)
- Informática (2)
- Suporte técnico
- Design
- Gastronomia
JOVEM VALOR
Vagas: 99
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil
- Cursos:
- Ensino médio (18 vagas em Vitória, 18 vagas em Vila Velha, 14 vagas na Serra, 1 vaga em Cariacica, 3 vagas em Guarapari, 16 vagas em Linhares e 1 vaga em São Mateus).
- Técnico em Administração (2 vagas em Vitória, 3 vagas em Vila Velha, 2 vagas na Serra e 3 vagas em Linhares).
- Técnico em Mecânica (2 vagas em Cariacica e 1 vaga em Vila Velha).
- Técnico em Modelagem (2 vagas em Vila Velha).
- Técnico ou Superior em Gastronomia (3 vagas em Vila Velha).
- Superior em Administração (1 vaga em Vila Velha).
- Superior em Direito (1 vaga em Vitória).
- Superior em Ciências Contábeis (1 vaga em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
- Superior em Marketing (2 vagas em Vila Velha e 1 vaga em Linhares).
- Superior em Nutrição (1 vaga em Vila Velha).
- Superior em Administração (1 vaga em Vitória).
- Superior em Marketing / Publicidade e Propaganda (1 vaga em Vila Velha).
CIEE-ES
Vagas: 357
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (20)
- Ciências Econômicas (2)
- Engenharia de Produção (5)
- Tecnologia em Gestão Comercial (5)
- Logística
- Pedagogia (30)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Educação Física - bacharelado
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Português (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (15)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Ensino Médio (3)
- Técnico em Administração (10)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 36
Bolsas: variam de R$ 480 a R$ 800
- Cursos:
- Ensino Médio (12)
- Técnico em Logística
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Administração (5)
- Técnico em Administração ou Logística (3)
- Técnico em Produção de Moda
- Superior em Farmácia
- Superior em Administração ou Ciências Contábeis (2)
- Superior em Direito
- Superior em Administração (3)
- Superior em Pedagogia (4)
- Superior em Design de Moda
- Superior em Administração ou Economia
IEL-ES
Vagas: 94
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200
- Cursos:
- Publicidade e Propaganda (3)
- Técnico em Eletrotécnica (3)
- Administração (15)
- Pedagogia (23)
- Contábeis (2)
- Técnico EM (3)
- Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
- Engenharia de Produção (9)
- Técnico em Automação Industrial (2)
- Engenharia Civil (5)
- Técnico em Estradas (3)
- Técnico em Edificações (4)
- Engenharia de Controle e Automação
- Design de Interiores
- Arquitetura
- Técnico em Logística
- Técnico em Eletrônica
- Ensino Médio
- Engenharia da Computação
- Marketing (2)
- Engenharia Sanitária e Ambiental (2)
- Técnico em Administração (4)
- Técnico em Química
- Engenharia Elétrica (2)
- Engenharia Química
- Técnico em Mecânica
BRK CACHOEIRO
Inscrições: devem ser feitas pelo site Cia de Talentos.
Vagas: 100
Bolsas: não divulgadas
- Cursos:
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecatrônica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Ambiental e Urbana
- Engenharia Química
- Química
- Química Ambiental
- Ciências Biológicas
- Saneamento Ambiental
- Gestão Ambiental
- Controle Ambiental
- Engenharia Biotecnológica
- Engenharia Florestal
- Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
- Cursos relacionados à Tecnologia da Informação
SIMEC CARIACICA
Inscrições: estudantes devem enviar currículo para [email protected]
Vagas: 5
Bolsas: não divulgadas
- Cursos:
- Nível Superior em Ciências Contábeis
- Técnico em Mecânica (3)
- Técnico em Segurança do Trabalho