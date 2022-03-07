Abertas mais de 2 mil vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão ofertando 2.086 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (7). Há oportunidades para setores como construção civil, indústria, comércio e prestação de serviços.

Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Há oportunidades para profissionais da área da indústria Crédito: Fanjianhua/ Freepik

Na Grande Vitória, quem quer trabalhar com carteira assinada deve procurar os Sines de Vila Velha (87 vagas), Serra (248), Vitória (288) e Cariacica (204), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (881).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 87

Açougueiro (1)



Assistente de vendas (1)



Atendente de lojas (1)



Auxiliar administrativo (2)



Auxiliar de garçom (8)



Babá (1)



Barman (2)



Consultor de vendas (2)



Costureira de máquina overloque (2)



Costureira em geral (2)



Cuidador de idosos (1)



Desenhista técnico - arquitetura (1)



Empregado doméstico nos serviços gerais (1)



Esteticista (1)



Garçom (16)



Gerente comercial (1)



Gerente de agência (2)



Manicure (4)



Motorista de caminhão (3)



Operador de telemarketing ativo (3)



Pedreiro (2)



Subgerente de loja (3)



Supervisor administrativo (2)



Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)



Vendedor (24)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 881

Motorista – CNH D (17)



Ajudante (15)

Operador de produção (3)



Auxiliar de mecânico (1)



Mecânico de manutenção I (1)



Contador (1)



Ajudante de obras (41)



Pintor (10)

Pedreiro (30)

Oficial de pedreiro (6)

Vendedor (6)



Supervisor de vendas (1)

Lanterneiro (4)

Auxiliar administrativo (1)

Vendedor interno (6)



Vendedor externo (19)

Assistente de marketing (1)

Armador (3)

Carpinteiro (3)



Ajudante de obras (16)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Meio oficial de cozinha (3)

Churrasqueiro (1)

Cozinheira (1)



Auxiliar de logística (25)



Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de produção (11)



Caixa (4)

Atendente (5)

Copeiro (4)



Operador de empilhadeira (2)



Estágio em marketing (1)



Mecânico C (1)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Auxiliar de produção (10)

Desenhista cadista (1)

Técnico em redes de computador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Caseiro - vaga para casal (2)



Técnico em segurança do trabalho (1)

Balconista de açougue (1)



Atendente (1)

Auxiliar de escritório (3)

Ajudante de caminhão (3)

Pintor automotivo (2)

Preparador de veículos (1)



Pintor de veículos (3)



Eletricista automotivo (1)

Consultor comercial (9)



Motorista carreteiro bitrem - CNH E (1)



Consultor comercial - PJ (5)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Consultor de vendas (10)

Bombeiro hidráulico (21)

Auxiliar de serviços gerais (12)

Borracheiro (1)

Promotor de vendas (3)

Assistente de vendas (1)



Auxiliar de limpeza (1)

Técnico automotivo (1)

Cortador (1)

Auxiliar de produção (5)

Mecânico automotivo (3)



Eletricista veicular (2)

Cozinheiro ferista (2)

Confeiteira (1)



Auxiliar de confeitaria (1)



Motorista de caminhão – CNH D (1)

Operador de equipamentos móveis – CNH D (1)

Auxiliar administrativo (1)

Caldeireiro/montador (1)

Camareira (6)



Caseiro (1)

Ajudante prático (3)



Oficial pedreiro (30)

Auxiliar de obras (28)

Açougueiro (5)

Encarregado de obra (6)

Moleiro de caminhão (2)

Armador (16)

Carpinteiro (7)

Operador de retroescavadeira (8)

Mecânico (1)

Soldador (1)

Caldeireiro (1)

Ajudante de caminhão (30)

Assistente administrativo e depto de pessoal (1)

Governanta (4)

Faturista (1)

Operador de empilhadeira (1)

Motorista – CNH D/E (4)

Estoquista (4)

Auxiliar de depósito (2)

Secretária (1)

Mecânico diesel jr (1)

Encarregado de produção (1)

Auxiliar de estoque (3)

Meio oficial de cozinha (3)

Cozinheiro (3)

Auxiliar de escritório (1)



Auxiliar administrativo (1)

Estágio em administração (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Ajudante de entrega (15)

Agente de produção (3)

Estoquista (1)

Representante comercial (1)

Representante de atendimento (60)

Auxiliar de expedição (2)

Carpinteiro oficial (10)

Armador oficial (10)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Motorista de caçamba / carro pipa / munk (2)

Auxiliar de topografia (1)

Topógrafo (1)

Auxiliar técnico em edificações (1)



Auxiliar técnico em segurança do trabalho (1)



Técnico em edificações (1)



Técnico em segurança do trabalho (2)

Supervisor de fundação (1)

Encarregado de obras (2)

Supervisor de obras civis (1)

Jardineiro (3)

Separador (1)

Motorista cegonheiro – CNH E (10)

Auxiliar financeiro/faturamento (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Assistente de contas a receber (1)

Analista de recursos humanos (1)

Assistente técnico de redes (1)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Almoxarife (1)

Recepcionista (2)

Estágio em logística (1)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Balconista de açougue (1)

Ajudante de carga e descarga (4)

Oficial de manutenção (2)

Camareira (4)

Auxiliar de lavanderia (3)

Meio oficial de manutenção (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar de serviços (1)

Programador de sistemas (1)

Oficial - construção civil (4)

Oficial pleno - construção civil (4)

Analista fiscal (1)

Gerente fiscal e contábil (1)

Projetista (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Auxiliar de depósito (20)

Professor de inglês (1)

Ajudante de motorista (1)

Empregada doméstica (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Torneiro mecânico (1)



Vagas para pessoas com deficiência:

Operador de produção (3)



Auxiliar administrativo (22)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (10)

Porteiro (1)

Auxiliar serviço apoio (10)

Empacotador (1)

Técnico automotivo (1)

Pintor de veículos (1)

Estoquista (4)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de transportes (2)

Auxiliar de produção (6)

Representante de atendimento (60)

Açougueiro (2)

Auxiliar de obras (2)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de expedição (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 248

Ajudante de obras (28)

Armador de ferragens na construção civil (20)

Auxiliar administrativo financeiro (2)



Auxiliar de consultório dentário (1)



Auxiliar de limpeza PCD (6)



Auxiliar de marceneiro (2)



Barman (1)

Carpinteiro (20)

Costurador de lonas (2)



Costureira industrial (2)



Costureira máquina reta (1)



Cumim (2)

Eletricista (2)

Encarregado de acabamento de chapas e metais (1)



Encarregado de manutenção (1)



Encarregado geral de operações de conservação de vias (1)



Estágio em odontologia (8)



Faxineiro PCD (1)

Garçom (2)

Instrumentista de precisão (10)

Lustrador de móveis (2)



Marceneiro (2)

Mecânico de auto em geral (1)



Mecânico de direção e freios de automóveis (1)



Mecânico de manutenção de máquinas em geral (5)



Mecânico de motor a diesel (1)



Mestre de produção química (1)



Montador de andaimes (15)



Montador e acabador de corrimão de inox (2)



Motorista carreteiro (10)



Operador de máquina (2)



Operador de vendas (2)



Pedreiro (18)

Promotor de vendas (8)



Serralheiro de alumínio (5)



Serralheiro de ferro (2)



Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (10)



Técnico de automação (1)



Técnico instrumentista (5)



Técnico segurança trabalho (1)



Torneiro mecânico (20)



Vendedor (21)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 288

Ajudante de cozinha (1)



Ajudante de obras (3)



Estágio de analista administrativo (1)

Estágio de analista de estudos de mercado (1)

Estágio de analista de marketing (2)

Analista de suporte computacional (1)



Atendente de bar (12)



Atendente de cafeteria (3)



Auxiliar administrativo PCD (3)



Estágio de auxiliar contábil (3)

Auxiliar de cozinha (51)



Auxiliar de limpeza PCD (1)



Auxiliar de mecânico de autos (1)



Auxiliar de nutrição e dietética (2)



Babá (1)



Barman (10)



Caixa no serviço de alimentação (10)



Carpinteiro (3)



Chefe de bar (10)



Comprador (2)



Copeiro de restaurante (8)



Cozinheiro de restaurante (5)



Cozinheiro geral (1)



Empregado doméstico diarista (5)



Empregado doméstico nos serviços gerais (1)



Garçom (50)



Gerente administrativo (6)



Gerente de restaurante (3)



Gerente de vendas (1)



Lavador de carros (2)



Maitre (3)



Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Monitor infantil (5)



Motorista de automóveis (60)



Operador de retroescavadeira (1)



Pedreiro (3)



Promotor de vendas (8)



Recepcionista (1)



Vendedor porta a porta (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 204

204 Ajudante de obras (5)



Armador de ferragens na construção civil (35)



Estágio de arquiteto de edificações (2)

Atendente de agência (10)



Auxiliar administrativo PCD (10)

Auxiliar de marceneiro (2)



Auxiliar mecânico de refrigeração (2)



Cabeleireiro (1)



Carpinteiro (30)



Contador (1)



Eletricista de instalações de prédios (8)



Estágio de engenheiro civil (1)

Manicure (4)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (2)



Oficial de manutenção civil (1)



Operador de escavadeira (4)



Operador de serra mecânica (1)



Passadeira de peças confeccionadas (2)



Pedreiro (39)



Pintor de móveis (1)



Pintor de paredes (2)



Promotor de vendas (3)



Recuperador de crédito (1)



Representante comercial autônomo (1)



Servente de obras (4)



Sinaleiro (2)



Técnico de controle de meio ambiente (1)



Técnico em segurança do trabalho (3)



Tradutor (5)



Vendedor porta a porta (20)



SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 34

34 Auxiliar de Supermercado (1)



Auxiliar de Açougue (1)



Ajudante de Olaria (4)



Auxiliar de Serviços Gerais (2)



Assistente Administrativo (1)



Repositor de Mercadorias (1)



Suporte Técnico (1)



Vendedor Externo (1)



Motorista (2)



Marteleiro (3)



Torneiro Mecânico (1)



Operador de Perfuratriz (3)



Operador de Máquinas (3)



Operador de Produção III (1)



Eletricista Manutenção (1)



Mecânico de Manutenção (1)



Operador de Máquina de Fio (3)



Supervisor de Loja (1)



Auxiliar de Compras (1)



Mecânico (1)



Gerente de Marketing (1)



SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 22

22 Ajudante de pátio de sucata (1)



Ajudante de polidor (1)



Ajudante de resinador (1)



Assistente de vendas - com habilitação AB (1)



Armador (1)



Arrumador de carga PCD (5)



Carpinteiro (1)



Chefe de cozinha (1)



Fisioterapeuta geral (1)



Lanterneiro (1)



Mecânico a diesel (1)



Motorista entregador (1)



Operador de máquina copiadora (1)



Operador de ponte rolante (1)



Pedreiro (1)

Polidor de mármore (1)



Psicólogo social (1)



Servente de pedreiro PCD (1)



SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 31

31 Ajudante de motorista (5)



Ajudante de obras PCD (1)



Almoxarife (1)



Auxiliar de saúde bucal (1)



Auxiliar de limpeza (1)



Auxiliar de limpeza PCD (2)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (1)



Costureira (3)



Empregada doméstica (2)



Estilista (1)



Motorista de caminhão (10)



Motorista de táxi (1)



Soldador (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)



SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 158

Analista de TI (1)



Assistente de vendas (2)



Atendente de restaurante (2)



Auxiliar administrativo (3)



Auxiliar contábil (1)



Auxiliar de dentista (1)



Auxiliar montagem est. metálica (2)



Auxiliar de pintura industrial (2)



Auxiliar de refrigeração (3)



Caldeireiro industrial (8)



Caseiro (2)



Chapista lanchonete (1)



Consultor de vendas (15)



Eletricista de veículo (1)



Gerente (1)



Lavador (1)



Mecânico (7)



Motoboy (3)



Motorista entregador (1)



Oficial pleno armador (20)



Oficial pleno carpinteiro (20)



Operador de escavadeira hidráulica (3)



Operador de guindauto junior (3)



Padeiro (1)



Pedreiro (3)



Soldador industrial (2)



Técnico de edificações (1)



Técnico em segurança do trabalho (1)



Torneiro mecânico (1)



Trabalhador rural (35)



Vendedor (11)



SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.