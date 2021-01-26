Abertas mais de 180 vagas de estágio no ES com bolsa até R$ 2,2 mil

Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior já podem se candidatar às vagas de estágio abertas no Espírito Santo . A oferta é de 188 oportunidades e as bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.

A maior quantidade de vagas está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 79 chances. O estagiário receberá bolsa, que varia entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios.

Serra, Vila Velha e Vitória. No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), são 64 chances, sendo 46 para alunos de cursos superiores, 15 para os de nível técnico e três para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 900. A oferta é para estagiar em Cariacica

Já o Portal Super Estágios está com 45 vagas abertas, na Grande Vitória, para estudantes de níveis técnico e superior. As bolsas chegam a R$ 2,2 mil.

A Companhia de Estágios está com inscrições abertas para o programa de estágio da multinacional suíça SGS, com vagas para Serra e Vitória. Todas as chances são para estudantes de nível superior.

CONFIRA AS VAGAS

IEL-ES

Vagas: 64

Cursos:

Administração

Análise de Sistema

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Design Gráfico/Desenho Industrial

Direito

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Sistema da Informação

Técnico em Administração

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Contabilidade

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Logística

Técnico em Mecânica

Técnico em Química

Ensino Médio

Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site

PORTAL SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 45

Cursos:

Educação Física

Ciência da Computação

Moda

Sistemas de Informação

Engenharias

Logística

Contabilidade

Publicidade

Marketing

Informática

Comunicação

Administração

Direito

Turismo

Técnico em Administração

Técnico em Edificações

Técnico em Secretariado

Técnico em Hotelaria

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil.

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

CIEE-ES

Vagas: 79

Cursos:

Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Pedagogia

Comunicação Social - Jornalismo

Engenharia de Produção

Engenharia Civil

Engenharia Ambiental / Engenharia Sanitária e Ambiental

Educação Física

Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing / Design

Sistemas de Informação / Ciência da Computação

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software

Ensino médio

Técnico em Administração

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em enfermagem

Técnico em Mecânica

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale transporte e eventuais outros benefícios.

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no : os interessados devem fazer o cadastro no site ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

COMPANHIA DE ESTÁGIOS

Vagas: oportunidades na multinacional suíça SGS, com vagas para Serra e Vitória.

Cursos:

Engenharia Química

Química

Engenharia Elétrica

Engenharia Agrônoma

Engenharia Mecânica