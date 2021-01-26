Abertas mais de 180 vagas de estágio no ES com bolsa até R$ 2,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior já podem se candidatar às vagas de estágio abertas no Espírito Santo. A oferta é de 188 oportunidades e as bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.
A maior quantidade de vagas está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 79 chances. O estagiário receberá bolsa, que varia entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios.
No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), são 64 chances, sendo 46 para alunos de cursos superiores, 15 para os de nível técnico e três para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 900. A oferta é para estagiar em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Já o Portal Super Estágios está com 45 vagas abertas, na Grande Vitória, para estudantes de níveis técnico e superior. As bolsas chegam a R$ 2,2 mil.
A Companhia de Estágios está com inscrições abertas para o programa de estágio da multinacional suíça SGS, com vagas para Serra e Vitória. Todas as chances são para estudantes de nível superior.
CONFIRA AS VAGAS
IEL-ES
Vagas: 64
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Química
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Química
- Ensino Médio
Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
PORTAL SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 45
- Cursos:
- Educação Física
- Ciência da Computação
- Moda
- Sistemas de Informação
- Engenharias
- Logística
- Contabilidade
- Publicidade
- Marketing
- Informática
- Comunicação
- Administração
- Direito
- Turismo
- Técnico em Administração
- Técnico em Edificações
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Hotelaria
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil.
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
CIEE-ES
Vagas: 79
- Cursos:
- Administração
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Pedagogia
- Comunicação Social - Jornalismo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental / Engenharia Sanitária e Ambiental
- Educação Física
- Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing / Design
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software
- Ensino médio
- Técnico em Administração
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico em enfermagem
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale transporte e eventuais outros benefícios.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
COMPANHIA DE ESTÁGIOS
Vagas: oportunidades na multinacional suíça SGS, com vagas para Serra e Vitória.
- Cursos:
- Engenharia Química
- Química
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Agrônoma
- Engenharia Mecânica
Bolsa: não informada
Como se inscrever: até 5 de fevereiro, no site da Companhia de Estágios