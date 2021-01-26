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Oportunidades

Abertas mais de 180 vagas de estágio no ES com bolsa até R$ 2,2 mil

Chances são para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Veja como concorrer às oportunidades

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:21
Estagiário, estágio
Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Pixabay
Estudantes de níveis médio, técnico e superior já podem se candidatar às vagas de estágio abertas no Espírito Santo. A oferta é de 188 oportunidades e as bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.
A maior quantidade de vagas está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 79 chances. O estagiário receberá bolsa, que varia entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios.
No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), são 64 chances, sendo 46 para alunos de cursos superiores, 15 para os de nível técnico e três para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 900. A oferta é para estagiar em CariacicaSerraVila Velha Vitória.
Já o Portal Super Estágios está com 45 vagas abertas, na Grande Vitória, para estudantes de níveis técnico e superior. As bolsas chegam a R$ 2,2 mil.
A Companhia de Estágios está com inscrições abertas para o programa de estágio da multinacional suíça SGS, com vagas para Serra e Vitória. Todas as chances são para estudantes de nível superior.

CONFIRA AS VAGAS

IEL-ES

Vagas: 64
  • Cursos: 
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Direito
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Química
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Mecânica 
  • Técnico em Química
  • Ensino Médio

Veja Também

Inscrições abertas no ES para o programa de estágio técnico da Suzano

Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.

PORTAL SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 45
  • Cursos: 
  • Educação Física
  • Ciência da Computação
  • Moda
  • Sistemas de Informação
  • Engenharias
  • Logística
  • Contabilidade
  • Publicidade
  • Marketing
  • Informática
  • Comunicação
  • Administração
  • Direito
  • Turismo
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Hotelaria
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil.
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.

CIEE-ES

Vagas: 79
  • Cursos: 
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Pedagogia
  • Comunicação Social - Jornalismo
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Ambiental / Engenharia Sanitária e Ambiental
  • Educação Física
  • Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing / Design
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software
  • Ensino médio
  • Técnico em Administração
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale transporte e eventuais outros benefícios.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site  ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

COMPANHIA DE ESTÁGIOS

Vagas: oportunidades na multinacional suíça SGS, com vagas para Serra e Vitória.
  • Cursos:
  • Engenharia Química
  • Química
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Agrônoma 
  • Engenharia Mecânica
Bolsa: não informada
Como se inscrever: até 5 de fevereiro, no site da Companhia de Estágios 

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