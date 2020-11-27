Live com Serginho Groisman debate sobre futuro do mercado de trabalho

Nas redes sociais, o apresentador da TV Globo Serginho Groisman, que comandou pela terceira vez o Arena Profissões, compartilhou com seus seguidores o bastidor caseiro para gravações

Nesta sexta-feira (27), o apresentador da TV Globo Serginho Groisman comandou a live do Arena Profissões , com o tema Profissões em alta pós-pandemia. Essa foi a terceira vez consecutiva que o jornalista participou do evento promovido por A Gazeta, porém, neste ano, a iniciativa ganhou um formato virtual devido à pandemia.

Para contribuir com o debate, os convidados desta edição foram: o imunologista e pesquisador Gustavo Cabral; as especialistas na relação família e escola Taís e Roberta Bento; a secretária estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel; e a psicóloga e especialista em Recursos Humanos Juliana Oliveira Almeida. Com a apresentação da jornalista da TV Gazeta Fabíola de Paula, a live foi aberta e quem assistiu enviou perguntas para os palestrantes durante o evento.