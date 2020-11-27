Live com Serginho Groisman debate sobre futuro do mercado de trabalho

Nesta sexta-feira (27), o apresentador da TV Globo Serginho Groisman comandou a live do Arena Profissões, com o tema Profissões em alta pós-pandemia. Essa foi a terceira vez consecutiva que o jornalista participou do evento promovido por A Gazeta, porém, neste ano, a iniciativa ganhou um formato virtual devido à pandemia.
Para contribuir com o debate, os convidados desta edição foram: o imunologista e pesquisador Gustavo Cabral; as especialistas na relação família e escola Taís e Roberta Bento; a secretária estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel; e a psicóloga e especialista em Recursos Humanos Juliana Oliveira Almeida. Com a apresentação da jornalista da TV Gazeta Fabíola de Paula, a live foi aberta e quem assistiu enviou perguntas para os palestrantes durante o evento.
Neste ano, o Arena Profissões foi totalmente virtual. A página especial contempla diferentes conteúdos sobre os desafios e as perspectivas do mercado de trabalho diante deste cenário complexo de pandemia. Especialistas apontam as carreiras que estão ganhando mais espaço, as mudanças na área da saúde, as vantagens dos cursos técnicos, as tendências do trabalho híbrido e muito mais. Acesse www.agazeta.com.br/arenaprofissoes e confira!