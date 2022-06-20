Abertas 680 vagas em cursos técnicos de graça no ES

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, tem vagas para estudar no segundo semestre Crédito: Facebook CEET Vasco Coutinho

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o ingresso nos cursos das escolas técnicas estaduais Vasco Coutinho, em Vila Velha , e Talmo Luiz Silva, em João Neiva . A oferta é de 680 vagas distribuídas por 14 opções de cursos de educação profissional técnica de nível médio. O ingresso será no segundo semestre e os estudantes não pagam pelas aulas.

Podem participar pessoas que já tenham concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos - EJA e CEEJA - em qualquer rede de ensino, e também os alunos que estão terminando o nível médio, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula. Para o curso Técnico em Estética, é necessário ter a idade mínima de 18 anos, a contar no primeiro dia letivo, ou seja, 25 de julho.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 3 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no Acesso Cidadão, usando número de CPF e e-mail pessoal. Não é permitido o uso de dados de terceiros. Caso já tenha o cadastro, não será necessário refazê-lo.

O interessado deve acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no item “Técnico Sectides”, para preencher a ficha de inscrição. Será permitido se inscrever em apenas uma escola, um curso e um turno. O candidato que usa nome social deverá informá-lo no momento da inscrição.

O comprovante deverá ser impresso pelo candidato no ato da inscrição e conterá informações sobre a identificação do candidato e sua pontuação para a classificação. A inscrição não poderá, em hipótese alguma, ser cancelada ou modificada após sua conclusão.

O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, que consiste na análise do histórico escolar do ensino médio ou equivalente. A classificação é realizada por meio das pontuações do resultado anual/média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2021, ou ao último ano do Ensino Médio cursado pelo candidato com resultado aprovado.

Os cursos ofertados têm entre 800 e 1.200 horas/aula, com tempo de duração de um a dois anos.

www.selecaoaluno.es.gov.br. Serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente. A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 5 de julho de 2022, nos sites www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br

As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).

CONFIRA OS CURSOS

JOÃO NEIVA

CEET Talmo Luiz Silva, que fica na Rua Padre Anchieta 250, Vila Nova de Cima.

Vagas: 235

235 Administração (25)

Automação Industrial (25)

Estética (20)

Gastronomia (20)

Segurança do Trabalho (25)

Mecânica (25)

Automação Industrial (25)

Gastronomia (20)

Mecânica (25)

Segurança do Trabalho (25)

VILA VELHA

CEET Vasco Coutinho, Rua Luciano das Neves, sem número, Centro.

Vagas: 435

435 Administração (90)

Eventos (25)

Informática (60)

Modelagem do Vestuário (50)

Multimídia (25)

Produção de Moda (50)

Programação de Jogos (25)

Rádio e Televisão (60)

Redes de Computadores (60)