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Formação profissional

Abertas 680 vagas em cursos técnicos de graça no ES

São 235 oportunidades na escola Talmo Luiz Silva, de João Neiva, e 445 na unidade Vasco Coutinho, em Vila Velha; inscrições podem ser feitas até 3 de julho

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 15:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jun 2022 às 15:16
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, tem vagas para estudar no segundo semestre Crédito: Facebook CEET Vasco Coutinho
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o ingresso nos cursos das escolas técnicas estaduais Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. A oferta é de 680 vagas distribuídas por 14 opções de cursos de educação profissional técnica de nível médio. O ingresso será no segundo semestre e os estudantes não pagam pelas aulas.
Podem participar pessoas que já tenham concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos - EJA e CEEJA -  em qualquer rede de ensino, e também os alunos que estão terminando o nível médio, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula. Para o curso Técnico em Estética, é necessário ter a idade mínima de 18 anos, a contar no primeiro dia letivo, ou seja, 25  de julho.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 3 de julho.  Para se inscrever, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no Acesso Cidadão, usando número de CPF e e-mail pessoal. Não é permitido o uso de dados de terceiros. Caso já tenha o cadastro, não será necessário refazê-lo.
O interessado deve acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no item “Técnico Sectides”, para preencher a ficha de inscrição. Será permitido se inscrever em apenas uma escola, um curso e um turno. O candidato que usa nome social deverá informá-lo no momento da inscrição.
O comprovante deverá ser impresso pelo candidato no ato da inscrição e conterá informações sobre a identificação do candidato e sua pontuação para a classificação. A inscrição não poderá, em hipótese alguma, ser cancelada ou modificada após sua conclusão.
O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, que consiste na análise do histórico escolar do ensino médio ou equivalente. A classificação é realizada por meio das pontuações do resultado anual/média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2021, ou ao último ano do Ensino Médio cursado pelo candidato com resultado aprovado.
Os cursos ofertados têm entre 800 e 1.200 horas/aula, com tempo de duração de um a dois anos.
Serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente. A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 5 de julho de 2022, nos sites www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br e www.selecaoaluno.es.gov.br.
As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).
CONFIRA OS CURSOS
JOÃO NEIVA
CEET Talmo Luiz Silva, que fica na Rua Padre Anchieta 250, Vila Nova de Cima.
  • Vagas: 235
  • Administração (25)
  • Automação Industrial (25)
  • Estética (20)
  • Gastronomia (20)
  • Segurança do Trabalho (25)
  • Mecânica (25)
  • Automação Industrial (25)
  • Gastronomia (20)
  • Mecânica (25)
  • Segurança do Trabalho (25)
VILA VELHA
CEET Vasco Coutinho, Rua Luciano das Neves, sem número, Centro.
  • Vagas: 435
  • Administração (90)
  • Eventos (25)
  • Informática (60)
  • Modelagem do Vestuário (50)
  • Multimídia (25)
  • Produção de Moda (50)
  • Programação de Jogos (25)
  • Rádio e Televisão (60)
  • Redes de Computadores (60)

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