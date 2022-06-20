Abertas 680 vagas em cursos técnicos de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o ingresso nos cursos das escolas técnicas estaduais Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. A oferta é de 680 vagas distribuídas por 14 opções de cursos de educação profissional técnica de nível médio. O ingresso será no segundo semestre e os estudantes não pagam pelas aulas.
Podem participar pessoas que já tenham concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos - EJA e CEEJA - em qualquer rede de ensino, e também os alunos que estão terminando o nível médio, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula. Para o curso Técnico em Estética, é necessário ter a idade mínima de 18 anos, a contar no primeiro dia letivo, ou seja, 25 de julho.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 3 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no Acesso Cidadão, usando número de CPF e e-mail pessoal. Não é permitido o uso de dados de terceiros. Caso já tenha o cadastro, não será necessário refazê-lo.
O interessado deve acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no item “Técnico Sectides”, para preencher a ficha de inscrição. Será permitido se inscrever em apenas uma escola, um curso e um turno. O candidato que usa nome social deverá informá-lo no momento da inscrição.
O comprovante deverá ser impresso pelo candidato no ato da inscrição e conterá informações sobre a identificação do candidato e sua pontuação para a classificação. A inscrição não poderá, em hipótese alguma, ser cancelada ou modificada após sua conclusão.
O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, que consiste na análise do histórico escolar do ensino médio ou equivalente. A classificação é realizada por meio das pontuações do resultado anual/média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2021, ou ao último ano do Ensino Médio cursado pelo candidato com resultado aprovado.
Os cursos ofertados têm entre 800 e 1.200 horas/aula, com tempo de duração de um a dois anos.
Serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente. A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 5 de julho de 2022, nos sites www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br e www.selecaoaluno.es.gov.br.
As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).
CONFIRA OS CURSOS
JOÃO NEIVA
CEET Talmo Luiz Silva, que fica na Rua Padre Anchieta 250, Vila Nova de Cima.
- Vagas: 235
- Administração (25)
- Automação Industrial (25)
- Estética (20)
- Gastronomia (20)
- Segurança do Trabalho (25)
- Mecânica (25)
- Automação Industrial (25)
- Gastronomia (20)
- Mecânica (25)
- Segurança do Trabalho (25)
VILA VELHA
CEET Vasco Coutinho, Rua Luciano das Neves, sem número, Centro.
- Vagas: 435
- Administração (90)
- Eventos (25)
- Informática (60)
- Modelagem do Vestuário (50)
- Multimídia (25)
- Produção de Moda (50)
- Programação de Jogos (25)
- Rádio e Televisão (60)
- Redes de Computadores (60)
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