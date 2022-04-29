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Calendário é divulgado

Provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro

Nesta sexta-feira (29), termina o tempo limite para a apresentação de recursos para aqueles estudantes que tiveram o pedido de taxa de isenção negado

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 09:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 abr 2022 às 09:07
A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já tem data confirmada: 13 e 20 de novembro, quando as provas das versões impressa e digital serão aplicadas. O anúncio foi feito no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29. As inscrições começam no dia 10 de maio e se encerram no dia 21. Interessados devem acessar a página oficial do participante. (https://enem.inep.gov.br/participante/#!)
Nesta sexta-feira termina o tempo limite para a apresentação de recursos para aqueles estudantes que tiveram o pedido de taxa de isenção negado. No caso de solicitações negadas, os alunos tem até o dia 27 de maio para efetuar o pagamento de R$ 85,00.
Segundo dia do Enem no Colégio Salesiano, em Vitória
Segundo dia do Enem no Colégio Salesiano, em Vitória Crédito: Carla Luz
No ato da inscrição o estudante deve escolher qual formato irá fazer na prova: digital ou impressa. No site, é reforçado que, mesmo optando pela opção informatizada, é necessário se deslocar para o local da prova indicada pelo participante, pois não há alternativa de realizar o exame em casa.
Os estudantes vão realizar provas de quatro áreas de conhecimento, além da redação. No momento da inscrição o aluno também deve decidir qual língua estrangeira será aplicada na prova individual. Ao todo, são 180 questões objetivas.

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