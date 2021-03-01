Abertas 2.226 vagas de emprego com carteira assinada nos Sines do ES

Carteira de Trabalho: chances de emprego no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O mês de março começou com muitas oportunidades de emprego com carteira assinada no Espírito Santo . Ao todo, estão abertos 2.226 postos de trabalho nas agências do Sine e do Trabalhador em todo o Estado nesta segunda-feira (1º). São chances para todos os níveis de escolaridade.

A maioria das vagas é para atuar nos segmentos de restaurantes, construção civil, indústrias, lojas e supermercados. Para se candidatar, basta observar a forma de atendimento de cada unidade. Algumas ainda não retornaram às atividades presenciais e recebem os currículos apenas por e-mail. Neste caso, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

Boa parte das vagas está na Grande Vitória. Em Cariacica , são 505 chances abertas na Agência do Trabalhador e outras 190 no Sine Estadual. Já o Sine da Serra tem 584 oportunidades; o de Vila Velha , 164; e o de Vitória , 17.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 505

Açougueiro (4)



Agente funerário (1)



Ajudante de caminhão (1)



Ajudante de carga e descarga (16)



Ajudante de obra (10)



Ajudante de pintor de veículos (1)



Ajudante de produção i (1)



Ajudante geral de serralheiro (3)



Ajudante mecânico (1)



Almoxarife (1)



Analista de RH sênior (1)



Arrematadeira (4)



Assessor de loja (1)



Assistente de departamento de pessoal (1)



Assistente de operações pleno (2)



Assistente de TI (1)



Assistente de vendas (2)



Assistente financeiro (1)



Atendente / secretária (1)



Atendente de bar (5)



Atendente de loja (1)



Auxiliar comercial (3)



Auxiliar de câmara fria (3)



Auxiliar de carga e descarga (5)



Auxiliar de departamento de pessoal (1)



Auxiliar de escritório/recepcionista (1)



Auxiliar de estoque/repositor (1)



Auxiliar de hospedagem (1)



Auxiliar de jardinagem (2)



Auxiliar de limpeza (2)



Auxiliar de obras (10)



Auxiliar de serviços gerais (1)



Auxiliar de vendas (2)



Balconista (15)



Balconista de açougue (6)



Balconista de padaria (1)



Camareira (3)



Consultor (a) de lojas (1)



Consultor de locação e vendas (3)



Consultor de vendas (2)



Contrato intermitente (15)



Costureira (4)



Cozinheira (1)



Designer gráfico (2)



Eletricista automotivo (1)



Eletricista veicular (1)



Empregada doméstica (3)



Encarregado de distribuição (1)



Encarregado de logística (1)



Estagiário de administração (1)



Estágio de expansão contabilidade, economia ou direito (1)



Estágio de logística (1)



Estágio técnico em logística (3)



Estágio técnico, tecnólogo, superior (2)



Faturista (1)



Fiscal de loja (1)



Funileiro / lanterneiro (2)



Garçom (6)



Gerente de casa noturna (1)



Instalador de insulfilm (1)



Instalador de som (1)



Instalador de som e acessórios (1)



Instalador de telecomunicações (20)



Laminador de fibra de vidro (1)



Lanterneiro (1)



Mecânico automotivo (2)



Mecânico diesel (2)



Montador de veículos (2)



Motorista - CNH B (1)



Motorista carreteiro - CNH E (35)



Motorista - CNH C (3)



Motorista - CNH D (2)



Motorista - CNH E (3)



Operador de caixa (6)



Operador de câmara fria (1)



Operador de equipamentos – pá carregadeira (1)



Operador de pá carregadeira (1)



Operador de retífica e polimento (1)



Pedreiro (2)



Pedreiro de acabamento (4)



Pintor automotivo (3)



Pintor de veículos (1)



Porteiro (5)



Primeiro emprego - instalador de som e acessórios (1)



Promotor de vendas (2)



Recepcionista (1)



Repositor (2)



Representante de atendimento (50)



Serralheiro (4)



Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)



Soldador chaparia (1)



Supervisor de vendas PAP (1)



Técnico de instalação (7)



Técnico instalador de rastreador e acessórios (2)



Vendedor (8)



Vendedor de automóveis (1)



Vendedor externo (7)



Vendedor interno (1)



Vendedor técnico (1)



Vendedora (2)



Vidraceiro (2)



Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de produção (1)



Ajudante de produção i (1)



Auxiliar administrativo (1)



Auxiliar de produção (1)



Auxiliar de serviços gerais (1)



Auxiliar operacional (2)



Embalador (12)



Motorista - CNH A e D (1)



Operador industrial i (1)



Porteiro (45)



Representante de atendimento (75)



SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O Sine fica na Rua 7 de Setembro, nº 95, Centro, próximo ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho.

Vagas: 169



Açougueiro (2)



Ajudante de cozinha (1)



Armador de ferros (1)



Auxiliar de laboratorista de solo (1)



Consultor (1)



Cozinheiro de embarcações (1)



Cozinheiro geral (1)



Desenvolvedor de TI (100)



Encarregado de obras (1)



Esteticista (1)



Garçom (1)



Gerente de posto de venda (2)



Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (20)



Lanterneiro de automóveis (1)



Manicure (4)



Mecânico (1)



Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais (1)



Padeiro (1)



Promotor de vendas (1)



Recuperador de guias e cilindros (1)



Soldador (1)



Taifeiro - exceto militares (1)



Vendedor de consórcio (20)



Vendedor orçamentista (1)



SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de jacaraípe, das 8h às 17h.

Vagas: 584

1/2 de açougue (2)



Atendente de loja (3)



Auxiliar de almoxarifado (2)



Auxiliar de pizzaiolo (6)



Auxiliar de produção (42)



Auxiliar técnico em edificações (6)



Chapeiro (6)



Eletricista (52)



Instrumentista (50)



Líder de obras (3)



Mecânico (67)



Mecânico de automóveis (6)



Mecânico de motos-pleno (3)



Mecânico de refrigeração C (3)



Mecânico hidráulico (2)



Mecânico II (65)



Montador de galpão pré-fabricado (5)



Motoboy (23)



Motorista carreteiro (20)



Motorista categoria D (3)



Motorista de caminhão baú (2)



Motorista operador de garra sucateira (3)



Operador de empilhadeira (4)



Operador de prensa vulcanizadora (1)



Operador de retifica e polimento (3)



Operador de retroescavadeira (1)



Operador de trator pneu (2)



Operador empilhadeira (3)



Operador rolo compactador (6)



Pizzaiolo (2)



Reparador de redes e aparelhos de internet (3)



Serralheiro (3)



Soldador (68)



Técnico em instalação (4)



Técnico de refrigeração automotiva (6)



Técnico de segurança do trabalho- instrutor (2)



Técnico em refrigeração (4)



Técnico em refrigeração (3)



Técnico em refrigeração técnico em refrigeração (3)



Torneiro mecânico (2)



Torneiro mecânico/operador de máquinas (2)



Vendedor externo - plano assistencial (20)



Vendedor externo (7)



Vendedor porta a porta (10)



Vistoriador em veículos para geração de laudo de transferência (1)



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix

Vagas: 17

Açougueiro (2)



Ajudante de cozinha (1)



Bombeiro hidráulico (2)



Lanterneiro de automóveis (1)



Mecânico (1)



Auxiliar administrativo (5)



Mecânico de motocicletas (2)



Técnico de refrigeração (1)



Montador de móveis de madeira (1)



Consultor (1)



SINE DE CARIACICA

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 190

Açougueiro (1)



Atendente de mesa (50)



Auxiliar de cozinha (50)



Auxiliar de marceneiro (1)



Auxiliar operacional de logística (1)



Chefe de seção de expedição (1)



Consultor de vendas (1)



Coordenador de restaurante (50)



Cortador de roupas (1)



Eletricista de veículos (2)



Encarregado de alvenaria (1)



Encarregado de matadouro (2)



Instalador de acessórios de veículos (2)



Jardineiro (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (2)



Montador de móveis de madeira (1)



Motorista carreteiro (5)



Pintor de móveis (1)



Serralheiro (1)



Sondador de geofísica (1)



Torneiro mecânico (1)



Vidraceiro (1)



SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 88

Vendedor externo (1)

Eletricista de instalações industriais (30)

Técnico instrumentista (20)

Coordenador de restaurante (10)

Ajudante de cozinha (10)

Atendente balconista (10)

Técnico de enfermagem (2)

Estagiário de Ciências Contábeis (1)

Estagiário de Engenharia de Produção (1)



Estagiário de RH (1)

Estagiário de Administração (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 82

Soldador (1)

Caldeireiro (1)



Ajudante de obras (15)



Pedreiro (5)



Carpinteiro (4)



Armador de ferragens (2)



Almoxarife (1)



Açougueiro (1)



Motorista carreteiro (50)



Técnico eletrônico (1)



Zelador (1)



SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 10

Costureira em geral



Designer gráfico



Eletricista de baixa tensão



Pizzaiolo



Salgadeiro



Serralheiro



Técnico agrícola



Técnico em informática



Técnico instalador de internet



Vendedor Interno



SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 198

Ajudante de eletricista (1)



Ajudante de obras (3)



Aplicador de resinas em pisos - resinador (1)



Atendente de lanchonete (50)



Auxiliar de cozinha (50)



Bombeiro hidráulico (3)

Coordenador de restaurante (50)

Costureira em geral (1)



Eletricista (5)



Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de loja e supermercado (4)



Operador de guindaste móvel – Motorista operador Munck (1)



Operador de ponte rolante (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Operador de tratores diversos - pneus (1)

Pedreiro (3)

Pintor de obras (6)

Polidor de pedras (2)

Serrador de mármore (1)

Supervisor comercial (1)

Vendedor no comércio de mercadorias - mármore e granito (1)



Vendedor permissionário (7)



Vidraceiro (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: [email protected] ou [email protected]

Vagas: 26

Artífice - serviços de manutenção geral e auxiliar de serviços gerais (1)

Ajudante de motorista (6)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar em manutenção de máquinas pesadas (1)

Costureira (1)

Entregador de gás (2)

Frentista (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico de caminhões (1)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (1)

Motorista de caminhão entregador (3)

Motorista carreteiro (1)

Operador de máquina laser (2)

Pintor automotivo (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 235

Afretador (1)

Ajudante acabador (1)



Ajudante de carga/descarga (3)



Ajudante serralheiro (1)



Ajudante de produção PCD (10)



Atendente de lanchonete PCD (1)



Atendente de restaurante (30)



Auxiliar de carregamento (2)



Auxiliar de cozinha (30)



Auxiliar de elétrica (3)



Auxiliar de produção (8)



Auxiliar de engenharia (3)



Auxiliar de montagem industrial (3)



Assistente fiscal (1)



Balconista de farmácia(1)



Bombeiro hidráulico (2)



Caldeireiro (3)



Coordenador de restaurante (30)



Conferente (1)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (5)



Cozinheiro (1)



Eletricista (3)



Eletricista montador (3)



Encanador industrial (3)



Enfermeiro (1)



Estoquista (1)



Fiscal de campo (1)



Gesseiro – liso (2)



Gesseiro – placa (3)



Instrumentista (1)

Instalador de alarme (1)



Maqueiro (6)



Mecânico de caminhão (1)



Mecânico diesel (1)



Monitor (1)



Montador de móveis (1)



Oficial polivalente (1)



Operador de empilhadeira (1)



Operador de máquina UV (2)



Operador de máquina (1)



Operador de retroescavadeira (1)



Pedreiro cerâmica (10)



Pedreiro reboco/piso (15)



Pintor de alvenaria (15)



Repositor de mercadoria (2)



Serrador de granito (1)



Soldador (1)



Soldador (3)



Técnico agrícola (1)



Técnico de enfermagem (1)



Técnico de manutenção de impressora (1)



Terapeuta ocupacional (1)



Torneiro mecânico (1)



Vendedor de irrigação (1)



Vendedor externo (6)



Vendedor interno (3)



SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]