Abertas 1,5 mil vagas de emprego nos Sines do ES; veja como concorrer

Carteira de Trabalho: vagas abertas no ES Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com vários de oportunidades para quem está buscando um emprego com carteira assinada no Espírito Santo . Só nas agências dos Sine e do Trabalhador, são 1.508 postos de trabalho abertos em todo o Estado nesta segunda-feira (22).

São chances para todos os níveis de escolaridade para cargos como desenvolvedor de TI, consultor de vendas, eletricista, operador de guindaste, ajudante de cozinha, motorista, atendente de telemarketing, atendente de restaurante e vendedor, que são as funções que mais estão contratando. Há ainda oportunidades para estagiários.

Para se candidatar, basta observar a forma de atendimento de cada unidade. Algumas estão com atividades presenciais suspensas e recebem os currículos apenas por e-mail. Neste caso, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 500

Encarregado/mestre de obras - 1

Soldador TIG (chaparia fina) - 1

Projetista - 1

Mecânico de empilhadeira - 2

Mecânico de frota pesada - 1

Ajudante de caminhão - 4

Auxiliar de expedição - noturno - 2

Auxiliar de limpeza - 1

Auxiliar de escritório - 1

Gerente de galpão - 1

Motorista categoria D - 1

Vendedor externo - 1

Auxiliar de logística - 12

Mecânico automotivo - 1

Vendedor - 1

Auxiliar de vendas - 1

Ajudante de carga e descarga - 5

Auxiliar de lavandeira - 1

Camareira - 5

Auxiliar de departamento pessoal - 1

Consultor comercial - 2

Servente de limpeza - 5

Garçom - 2

Balconista de açougue - 5

Açougueiro - 5

Assistente financeiro - 1

Mecânico automotivo - 2

Serralheiro - 4

Ajudante de produção I - 20

Mecânico de veículos pesados - 1

Assistente de marketing - 1

Técnico em edificações - 1

Auxiliar de serviços gerais - 10

Ajudante de padaria - 2

Operador de retífica e polimento - 2

Consultor de vendas - 2

Promotor de relacionamento - 2

Mecânico de carreta - 2

Eletricista montador D - 3

Auxiliar de obras - 5

Promotor de vendas - 3

Zelador - 1

Estágio ensino superior - 3

Soldador TIG - 3

Oficial pedreiro - 5

Auxiliar de estoque - 5

Ajudante de cozinha - 3

Supervisor logístico - 1

Técnico segurança do trabalho - 1

Assistente de logística - 2

Operador de retroescavadeira - 4

Encarregado de obra - 3

Vendedor de consórcio - 5

Balconista - 15

Faturista - 1

Analista de RH sênior - 1

Lanterneiro - 1

Vendedor técnico - 1

Motorista CNH B - 4

Assistente de vendas - 1

Assistente de TI - 1

Assistente de departamento pessoal - 1

Encarregado de logística - 1

Auxiliar de estoque/repositor - 5

Vendedora/maquiagem - 3

Vendedora - 5

Estágio de logística - 1

Estágio técnico em logística - 3

Vendedor - 5

Assistente de vendas -1

Vendedor interno - 3

Instalador de som - 1

Instalador de insulfim - 1

Eletricista automotivo - 1

Estágio - 2

Balconista de açougue - 2

Açougueiro - 5

Assessor de loja - 1

Auxiliar comercial - 3

Operador de pá carregadeira - 1

Vendedor de automóveis - 1

Consultor de lojas - 1

Cozinheira - 3

Consultor de locação e vendas - 3

Assistente de operações pleno - 2

Promotor de vendas - 2

Consultor de vendas - 2

Empregada doméstica - 3

Auxiliar de vendas - 2

Instalador de telecomunicação - 20

Ajudante de obra - 10

Pedreiro de acabamento - 4

Ajudante de carga e descarga - intermitente - 15

Ajudante de carga e descarga - 15

Vendedor - 1

Motorista CNH D - 4

Vendedor Grande Vitória - 2

Repositor - 2

Operador de retifica e polimento - 1

Atendente de loja - 1

Balconista de açougue - 3

Motorista CNH C - 3

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante serviços de apoio - 15



Atendente de relacionamento - 20



Agente de vendas - 20



Embalador - 10



Representante de atendimento - 47



Porteiro - 45



Ajudante de produção I - 1

Auxiliar operacional - 2



Ajudante de produção - 1



Embalador - 2

Auxiliar de produção - 1



Auxiliar administrativo - 1



Estágio ensino superior - 1



Auxiliar de logística operacional - 2



Auxiliar de departamento pessoal - 1

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O Sine fica na Rua 7 de Setembro, nº 95, Centro, próximo ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho.

Vagas: 157

Desenvolvedor de TI - 100

Acabador de mármore e granito - 1

Ajudante de cozinha - 1

Ajudante de obras - 3



Auxiliar de armazenamento - 20



Auxiliar de laboratorista de solo - 1



Consultor - 1



Consultor de vendas - 3



Cozinheiro de embarcações - 1



Dedetizador - 2



Empregado doméstico nos serviços gerais - 1



Garçom - 1



Lanterneiro de automóveis (reparação) - 1



Marmorista - exclusive empregador em marmoraria -1



Mecânico - 1



Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 1



Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) - 1



Montador de móveis de madeira - 1



Motorista de automóveis - 1



Operador de ponte rolante - 1



Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais - 1



Padeiro - 1



Polidor de automóveis - 1



Promotor de vendas - 1



Promotor de vendas especializado - 5



Recuperador de guias e cilindros - 1



Subgerente de loja (operações comerciais) - 1



Taifeiro (exceto militares) - 1



Técnico em manutenção de equipamentos de informática - 2



SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de jacaraípe, das 8h às 17h.

Vagas: 437

Ajudante - 20

Ajudante de mecânica - 5



Ajudante geral com experiência em serralheria - 2



Almoxarife - 3



Artificie - 2



Auxiliar de pizzaiolo - 2



Borracheiro - 1



Caldeireiro - 7



Caseiro - 2



Chapeiro - 4



Costureira - 1



Eletricista - 23



Eletricista de caminhões (caminhão marca Scania) - 3



Eletricista manutenção e operação - 46



Estofador - 2



Instrumentista - 48



Líder de andaime - 7



Mecânico de manutenção máquinas pesadas - linha amarela - 4



Mecânico de refrigeração - 40



Mecânico diesel - 5



Mecânico manutenção e operação - 58



Mecânico manutenção escalador - 30



Montador de andaime - 7



Operador de empilhadeira - 10



Operador de guindaste - 12



Operador de guindaste (30, 70, 100 até 550 toneladas) - 58

Operador de retroescavadeira - 5



Serralheiro - 1



Supervisor de manutenção instrumentista escalador - 10



Técnico em instalação - 4



Técnico de segurança do trabalho - 2



Técnico em edificações - 3



Técnico em empilhadeira/mecânico de empilhadeira - 2



Técnico em mecânica - 1



Técnico em refrigeração - 4



Vendedor porta a porta - 3



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix

Vagas: 82

Bombeiro hidráulico - 3



Carpinteiro - 5



Consultor de vendas - 50



Consultor de vendas - 4



Enfermeiro - 1



Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 1



Nutricionista - 1



Auxiliar financeiro - 1



Promotor de vendas especializado - 5



Forneiro de padaria - 1



Mecânico de ar-condicionado e refrigeração - 1



Mecânico de manutenção de automóveis - 3



Montador de móveis de madeira - 1



Encarregado de alvenaria - 1



Auxiliar de serviços jurídicos - 1



Cartazeiro - 1



Operador de trator esteira - 1



Auxiliar de colocador de vidros - 1



SINE ESTADUAL DE CARIACICA

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 13

Auxiliar contábil - 1



Auxiliar de manutenção predial - 2



Cortador de roupas - 1

Eletricista de veículos - 2

Instalador de som e acessórios de veículos - 2



Montador de estruturas metálicas - 2



Operador de trator de esteira - 1

Serralheiro - 1



Torneiro mecânico - 1



SINE ESTADUAL DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 13

Assistente de departamento pessoal - 1

Ajudante de obras - 5

Consultor de vendas - 7

SINE ESTADUAL DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 13

Torneiro mecânico - 1



Inspetor de pintura - 1

Empregada doméstica - 1

Enfermeiro - 5

Auxiliar de laboratório de solos, asfalto e contrato - 1

Pintor automotivo - 1

Mecânico de caminhões - 1

Ajudante de mecânico - 1

Ajudante de eletricista - 1

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected]

Vagas: 8

Auxiliar de cozinha - 1

Consultor de vendas - 1



Entregador de gás - 1

Garçom - 1

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte - 1

Serralheiro - 1



Técnico agrícola - 1



Vendedor interno - 1



SINE ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar e-mail para o endereço o trabalhador deve enviar e-mail para o endereço [email protected] ou procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 99

Acabador de mármore e granito - 5



Ajudante de acabador - 2



Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 9



Auxiliar de limpeza (serviços gerais) - 2



Auxiliar técnico de mecânica - 1



Bombeiro hidráulico - 3



Cortador de mármore - 2



Cozinheiro geral - 1



Designer gráfico - 1



Eletricista - 5



Eletrotécnico - 1



Jardineiro - 2



Montador de máquinas (montador industrial) - 1



Motorista de caminhão - 10



Operador de câmera de televisão (Operador de circuito fechado de TV) - 2



Operador de empilhadeira - 1

Operador de equipamentos elétricos (Operador de varredeira) - 2

Operador de ponte rolante - 3



Operador de tratores diversos (pneus) - 1



Pedreiro - 3



Pintor de obras - 6



Pintor industrial - 1



Polidor de mármore - 1



Soldador - 1



Técnico de automação industrial - 1



Vendedor no comércio de mercadorias - 1



Vendedor interno - 6

Vistoriador de risco de auto (vistoriador veicular) - 2

Zelador - 1

Ajudante de obras (vagas em Castelo) - 10

Carpinteiro (vagas em Castelo) - 2

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (vagas em Castelo) - 2

Operador de retroescavadeira (vagas em Castelo) - 4

Pedreiro (vagas em Castelo) - 4

SINE ESTADUAL DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: [email protected] ou [email protected]

Vagas: 17

Acabador de mármore e granito - 1

Ajudante de eletricista - 1

Atendente de padaria - 2

Calceteiro - 1

Coordenador administrativo - 1

Costureira em geral para malharia - 1

Eletricista - 1

Encarregado de costura - 1

Gerente de loja - 1

Instalador de acessórios automotivos - 1

Montador de móveis

Motorista de caminhão - 1

Operador de CAD para confecção - 1

Operador de empilhadeira - 1

Pedreiro - 1

Vigia - 1

SINE ESTADUAL DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 85

Afretador/corretor de frete - 1



Ajudante acabador granito - 1



Auxiliar administrativo - 1



Auxiliar contábil - 1



Auxiliar contábil/fiscal - 1



Auxiliar de cozinha - 2



Auxiliar de vendas (PCD) - 3



Auxiliar de departamento financeiro - 1



Auxiliar de inspeção - 4



Balconista de farmácia - 1



Caixa de loja (PCD) - 2



Coord. pedagógico - 1

Costureira de estofado - 1



Copeira hospitalar - 4



Cozinheira - 2



Estagiário contábil - 1



Fonoaudiólogo - 1



Gerente de vendas - 1



Maqueiro - 6



Meio oficial de cozinha - 2



Operador de CO2 - 2



Orientador comercial - 2



Pedreiro cerâmica - 10



Pedreiro reboco/ piso - 10



Pintor automotivo - 3



Rebobinador de motor - 1



Serrador de granito - 1



Terapeuta ocupacional - 1



Televendas - 3



Vendedor de consórcios - 8



Vendedor de cursos - 1



Vendedor externo - 1



Vendedor interno - 5



SINE ESTADUAL DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 18

Pedreiro - 1

Auxiliar de serviços gerais - 1

Promotor de vendas - 3

Empacotador - 2

Subgerente - 1

Atendente balconista - 1

Motorista - 1

Gerente - 1

Inspetor de qualidade - 1

Chapeiro - 1

Cozinheira - 1

Churrasqueiro - 1

Representante comercial autônomo - 3

SINE ESTADUAL DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]