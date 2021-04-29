33 empresas no ES abrem novas oportunidades de emprego e estágio

Trabalhadores que estão à procura de uma oportunidade de emprego e estágio devem ficar atentos às vagas disponíveis em 33 empresas com atividades no Espírito Santo. Há postos de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta fazer o cadastro nos sites das companhias ou enviar o currículo por e-mail.
O destaque fica por conta da área de tecnologia. Uma delas é a Trustly, uma fintech fundada na Suécia, com escritórios em vários países, entre eles o Brasil. A filial brasileira está instalada no Espírito Santo. Ainda no segmento, também há vagas abertas no Picpay, na Will Bank, na Mittis, na ISH Tecnologia e Wakke.
Outro destaque da semana são as oportunidades de emprego abertas na área da saúde. Estão contratando a Jequitibá Residência Assistida, Unimed Sul Capixaba, Hospital Santa Rita, Rede Meridional, Benevix, além das farmácias Drogasil e Pague Menos.
Há postos de trabalho ainda em empresas dos setores da indústria, comércio, construção civil e prestação de serviços.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
TRUSTLY BRAZIL
Como se candidatar: Os interessados devem encaminhar o currículo pelo site.
- Vagas:
- Analytics/BI Developer
- Accounting Analyst
- Payroll Coordinator
- Full-Stack Developer
- Manager, User Experience Design & Research
- Product Manager
- DevOps Engineer
- Front-End Developer
- Java Back-End Engineer
- Senior Technical Writer
- System Integration Engineer
PICPAY
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de NOC
- Analista de relacionamento II | Alto Impacto
- Frontend engineer - Sênior | Growth Hacking
- Líder de prevenção à fraude
- Líder de relacionamento
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech
- Senior infrastructure analyst
- Supervisão de vendas canal digital - inside sales
- Support analyst pleno
WILLBANK
- Vagas: todas para Vitória
- Assistente de customer experience - cobrança
- Estágio em tesouraria
- Supervisor de mídia performance
MITTIS
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail: [email protected].
- Vaga: para Serra
- Vendedores externos
ISH TECNOLOGIA
- Vagas: todas para Vitória
- Analista contábil pleno
- Analista de segurança da informação pleno
- Analista financeiro
- Assistente de faturamento - temporário
- Chief information security officer
- Consultor de TI (compliance)
- Consultor de TI (endpoint)
- Cyber defense analyst
- Cyber defense analyst pleno - 12x36
- Cyber defense analyst sênior
- DevOps
- Especialista de data center
- Front-end developer
- Senior backend developer (python)
- Senior data scientist
WAKKE
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: para Guarapari
- Gerente de sucesso do cliente
JEQUITIBÁ RESIDÊNCIA ASSISTIDA
Como se candidatar: os interessados podem enviar currículo para [email protected] até o dia 7 de maio.
- Vaga:
- Coordenador(a) de equipe de cuidados
UNIMED SUL CAPIXABA
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI
- Auxiliar de atendimento PCD
- Enfermeiro
- Estagiário Psicologia
- Estágio Enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico de enfermagem
HOSPITAL SANTA RITA
- Vagas: todas para Vitória
- Enfermeiro - UTI
- Técnico de enfermagem
- Estágio de farmácia
- Coordenador Nutrição
- Auxiliar de arquivos e prontuários
- Analista de planejamento estratégico
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
- Vagas: para a Grande Vitória
- Assistente financeiro
- Faturista
- Auxiliar de farmácia
- Farmacêutico
- Atendente de laboratório
- Técnico de laboratório
- Técnico de radiologia
- Analista de RH
- Assistente de DP
- Biomédico
- Analista de suporte Jr.
- Assistente de OPME
BENEVIX
- Vagas: todas para Vila Velha
- Analista de governança risco e compliance sênior
- Assistente comercial - exclusivo para PCD
- Assistente de cadastro - PCD
FARMÁCIA PAGUE MENOS
- Vagas:
- Atendente de farmácia (Guarapari)
- Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)
- Farmacêutico ferista (Vitória e Cachoeiro de Itapemirim)
FARMÁCIA DROGASIL
Como se candidatar: os candidatos podem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Farmacêutico (Aracruz e Linhares)
- Atendente de loja (Aracruz)
- Orientador de loja (Linhares)
BEBEDOUROS E CIA
Como se candidatar: os trabalhadores precisam enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
- Vagas:
- Supervisor de assistência técnica
- Supervisor de telemarketing
- Vendedora
- Técnico de instalação
AUTOGLASS
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
- Jovem Aprendiz
- Operador de estoque
- Vendedor técnico
- Vagas para Cariacica:
- Jovem Aprendiz
- Vagas para Guarapari:
- Agente de limpeza
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de produção
- Controlador de manutenção
- Encarregado de paisagismo
- Jatista - pintor
- Operador de estoque
- Operador de roçadeira
- Serralheiro
- Vagas para Serra:
- Auxiliar mecânico
- Auxiliar operador de estoque
- Motoristas carreteiro
- Vagas para Vila Velha:
- Agente de atendimento / televendas
- Agente de limpeza
- Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
- Analista de capacitação TI
- Analista de compras - concessionárias
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de dados - célula de operações e logística
- Analista de datacenter
- Analista de departamento pessoal
- Analista de distribuição
- Analista de governança de TI
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - Lean
- Analista de pricing
- Analista de processo - controladoria
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de segurança patrimonial
- Analista de suporte
- Analista lean
- Analista lean - célula de inovação e melhoria operações e logística
- Analista programador
- Assistente administrativo - faturamento
- Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
- Assistente administrativo - pricing
- Assistente de dados
- Assistente de e-commerce
- Assistente de processos
- Auditor de TI
- Auxiliar de compras
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de refrigeração
- Coordenador de obras
- DevBucket
- Eletricista
- Estagiário - comunicação ou design
- Estagiário de administração | gestão
- Estagiário - Ensino Médio
- Estagiário - inovação e controladoria
- Estagiário TI
- Estágio em Inovação e Melhoria
- Executivo de contas
- Jovem Aprendiz
- Líder de equipe TI
- Líder de estratégia de vendas
- Oficial pleno (pedreiro)
- Operador de central de segurança
- Operador/ vendedor/ motorista D
- Product Owner
- Programador sênior
- Programador sharepoint
- Recepcionista
- Supervisor de call center
- Supervisor de produto
- Supervisor de televendas
- Técnico de refrigeração
- Técnico em eletrotécnica Jr
- UX Designer
- Vagas para Vitória:
- Jovem Aprendiz
ECO 101
- Vagas: para a Serra
- Analista de tráfego
LEROY MERLIN
- Vagas: todas para Vitória:
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Gerente de relacionamento e serviços clientes
SUZANO
- Vagas para banco de talentos:
- Estágio técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
- Vagas para área florestal:
- Operador (a) abastecimento madeira (Aracruz)
- Operador (a) máquinas florestais (Aracruz)
- Técnico (a) logística florestal (Aracruz)
- Vagas para área industrial:
- Operador (a) de produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Consultor de processos (Aracruz)
- Engenheiro de processos PL (Aracruz)
- Vagas para área de Manutenção:
- Técnico automação (Aracruz)
- Vagas para área de suprimentos:
- Comboista (Aracruz)
IMETAME
- Vagas: todas para Aracruz, com exceção para a função de eletricista industrial que é para Linhares.
- Especialista (engenheiro de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US (offshore)
- Eletricista industrial - Linhares
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Eletricista
- Mecânico de sonda
- Plataformista de produção (assistente de produção)
- Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
FORTLEV
- Vagas: todas para a Serra
- Analista Fiscal PL
- Estagiário (a) de TI
VALE
- Vagas: todas para Vitória.
- Engenheiro master - supervisão processo operacional - porto (até 30/04)
- Técnica(o) especializada(o) em manutenção – manutenção - pelotização (até 6/5)
NESTLÉ
- Vaga: para Vila Velha
- Analista de meio ambiente
ESTALEIRO JURONG
- Vagas: todas para Aracruz.
- Inspetor de QA/QC
- Técnico de qualidade
- Inspetor de pintura
WINE
- Vagas: todas para Vitória.
- Agente de relacionamento
- Analista de planejamento - customer experience
- Analista de segurança da informação sênior
- Assistente financeiro
- Auditor interno
- Coordenação de atendimento ao cliente
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor front end júnior
- Designer
- Especialista de venda direta
- Especialista em marketing (web/data analytics)
- Estágio e-commerce / planejamento, demanda e precificação
- QA Tester (quality assurance)
- Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)
AEGEA
- Vaga: para a Serra
- Agente de saneamento (obras e desobstrução)
BRINOX
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: todas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de manutenção
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção (embalagem alumínio)
- Auxiliar de produção- Linhares (ES)
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
VIX LOGÍSTICA
- Vagas:
- Supervisor operacional (Vitória)
EXTRABOM
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site.
- Vagas:
- Aprendiz (Serra)
- Atendente de lanchonete (Vila Velha)
- Operador de frios - câmara (Serra)
- Operador de frios (Serra)
- Gerente de manutenção (Serra)
REAL CAFÉ
- Vagas: todas para Viana
- Auxiliar de produção
- Pedreiro
- Soldador
- Técnico em controle da qualidade
UNILIDER DISTRIBUIDORA
- Vagas: todas para Serra
- Analista de departamento pessoal
- Assistente de compras
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de RH
- Assistente de trade marketing
- Auxiliar administrativo de logística
- Estoquista
- Recepcionista
BIANCOGRÊS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site.
- Vagas: todas para Serra.
- Estagiário engenharia de produção
- Representante de vendas
- Estagiário engenharia elétrica
MORAR CONSTRUTORA
- Vagas:
- Corretor de imóveis (Serra)
- Estagiário de engenharia ou arquitetura (Vitória, Vila Velha e Campos dos Goytacazes)
- Técnico em segurança do trabalho (Serra)
- Encarregado de obras (Serra)
- Corretor de imóveis (Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro)
- Estágio em Engenharia Civil (Serra e Vila Velha)
- Coordenador de obras (Serra)
- Estágio em Administração (Vitória)
- Assistente de cobrança (Vitória)
- Assistente de qualidade (Vitória)
PSICOESPAÇO
Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no site.
- Vagas:
- Ajudante de armazém
- Analista contábil
- Analista de melhoria contínua
- Analista de PCP (Colatina)
- Analista de RH
- Analista de sistemas pleno
- Analista financeiro
- Analista operacional
- Assistente Administrativo de vendas
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente comercial
- Assistente de atendimento/administrativo (Clínica)
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de marketing
- Assistente técnico de higiene bucal
- Atendente externo (imobiliária)
- Atendimento ao cliente MQL / relacionamento
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de conferente
- Auxiliar de DP
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de tecelagem
- Biomédico/farmacêutico(a)
- Caixa
- Comprador estratégico - segmento óleo & gás
- Consultor comercial
- Consultor de vendas
- Coordenador comercial
- Coordenador(a) administrativo/financeiro
- Coordenador(a) de recepção
- Coordenador(a) de RH
- Desenvolvedor back-end Jr
- Desenvolvedor front-end pleno
- Desenvolvedor WEB
- Diretor(a) de arte pleno
- Empregada doméstica
- Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem
- Engenheiro especialista de instalação e serviços offshore
- Esteticista
- Faturista
- Gerente comercial
- Gestor de operações e processos para eventos
- Líder de atendimento ao cliente
- Motorista
- Operador industrial
- Recepcionista
- Redator (Salvador) Home Office
- Social media
- Supervisor de pós vendas/ concessionária
- Supervisor de produção (Colatina)
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Técnico segurança trabalho
- Técnico(a) de segurança do trabalho
- Vendas externas (Rio de Janeiro)
- Vendas internas
- Vendedor
- Vendedor externo
- Vendedor shopping
- Vendedor(a) (televendas)
- Vendedor(a) Interno (televendas)
- Designer de mídias sociais