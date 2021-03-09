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Contratações

22 grandes empresas abrem vagas de emprego no ES; saiba como disputar

Há oportunidades em supermercados, hospitais, indústrias, farmácias e nos setores de educação e tecnologia. Chances são para todos os níveis de escolaridade em várias cidades capixabas

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:11

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

09 mar 2021 às 15:11
Fábrica da Garoto, em Vila Velha
Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto
Quem está procurando um trabalho com carteira assinada deve ficar atento. Grandes empresas que têm operações no Espírito Santo estão recebendo currículos para postos de trabalho. São pelo menos 22 companhias no Estado que estão com inscrições abertas em cidades da Grande Vitória e no interior.
As inscrições são feitas de forma digital, em sites de recrutamento das empresas. Há vagas para profissionais de vários níveis de escolaridade, além de vagas para estagiários e seleção para cadastro no banco de reservas.
Há oportunidades em supermercados, hospitais, indústrias, farmácias e nos setores de educação, tecnologia e serviços. 
As chances são para trabalhar nas cidades de VitóriaVila VelhaSerraCariacicaLinharesVianaAracruzGuarapariPedro Canário e Cachoeiro de Itapemirim.

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Entre as empresas que estão contratando, estão grandes indústrias como Garoto, Vale, Suzano, Imetame, Brinox, Real Café, Fortlev e Biancogrês, além de companhias do setor de comércio serviços como a Leroy Merlin, Autoglass, Kroton, Águia Branca, Vix Logística e Benevix.
Há ainda vagas nos supermercados Extrabom e Sam's Club, nas redes de farmácias Drogasil e Pague Menos, nos hospitais da Rede Meridional e da Unimed Sul Capixaba, e nas empresas Wine, PicPay e Eco101. Confira todas as chances abaixo.

VEJA AS VAGAS E COMO MANDAR CURRÍCULO

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vila Velha
  • Agente de atendimento - televendas (banco de talentos)
  • Agente de limpeza (banco de talentos)
  • Analista de compras - Concessionárias
  • Analista de contratos e ativos TI 
  • Analista de dados
  • Analista de distribuição
  • Analista de governança de TI 
  • Analista de mídia de performance 
  • Analista de Pricing
  • Analista de projetos de TI 
  • Analista de Recursos Humanos PL (banco de talentos)
  • Analista de Segurança da Informação (banco de talentos)
  • Analista de suporte (banco de talentos)
  • Analista programador 
  • Assistente administrativo
  • Assistente administrativo - Faturamento (banco de talentos)
  • Assistente administrativo - Pricing (banco de talentos) 
  • Assistente de comunicação audiovisual 
  • Assistente de transportes - Frete
  • Auxiliar administrativo - Frotas
  • Auxiliar administrativo - Suprimentos
  • Auxiliar de compras
  • Coordenador de inovação e melhoria
  • DevBucket (banco de talentos)
  • Estagiário - Análise de dados
  • Estagiário - Engenharia Ambiental
  • Estágio em Inovação e melhoria
  • Estágio em Psicologia (banco de talentos)
  • Executivo de contas
  • Líder de equipe de compras
  • Líder de equipe de vendas
  • Líder de equipe TI
  • Product Owner
  • Programador sênior
  • Redator publicitário
  • Supervisor de call center (banco de talentos)
  • Supervisor de contas
  • Supervisor de obras - Elétrica
  • Supervisor de produto
  • Supervisor de televendas
  • Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno
  • Técnico em Segurança do Trabalho I
  • Vendedor interno
  • Vistoriador
  • Vagas para outras cidades
  • Auxiliar de mecânico - Serra
  • Motorista carreteiro - Serra
  • Operador de estoque - Serra
  • Encarregado de paisagismo - Guarapari (banco de talentos)
  • Operador de roçadeira - Guarapari (banco de talentos)
  • Operador de estoque - Guarapari (banco de talentos)
  • Vendedor técnico - Cachoeiro de Itapemirim
  • Vendedor técnico - Linhares

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Padeiro - Vila Velha
  • Recepcionista de estacionamento - Cariacica, Serra, Guarapari, Vitória
  • Analista de sistemas - Serra
  • Embalador PCD - Vitória
  • Operador de caixa - Serra
  • Auxiliar de serviços gerais - Vila Velha
  • Operador de frios parcial - Cariacica
  • Estagiário administrativo (nível técnico) - Serra
  • Operador de caixa parcial - Cariacica
  • Repositor - Vila Velha, Serra, Vitória
  • Cozinheiro - Vitória
  • Açougueiro - Cariacica

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Kroton/Cogna Educação

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Auxiliar administrativo - Guarapari
  • Assistente administrativo - Guarapari e Serra
  • Consultor comercial - Serra

Garoto/Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Analista de planejamento e manutenção - Vila Velha
  • Líder merchandising - Vitória

Farmácias Pague Menos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Atendente de farmácia - Vila Velha
  • Auxiliar de loja PCD - Vitória, Vila Velha
  • Farmacêutico Jr - Linhares, Vitória

Drogasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Farmacêutico - Serra e Vitória
  • Atendente de loja PCD - Vitória
  • Atendente de farmácia - Serra

Suzano

Fábrica de papel da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES
Fábrica de papel da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Suzano/Divulgação
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Operador de máquinas florestais - Pedro Canário
  • Consultor de Meio Ambiente I - Aracruz
  • Consultor processos - Aracruz
  • Engenheiro processos PL - Aracruz
  • Técnico mecânico III - Cachoeiro de Itapemirim
  • Estágio técnico - Aracruz (banco de talentos)
  • Estágio técnico - Cachoeiro (banco de talentos)

Viação Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga para Cariacica
  • Coordenador de E-commerce / Product Owner 

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Motorista de ônibus - Aracruz
  • Motorista - Serra
  • Soldador - Serra
  • Motorista operador de máquina II - Serra
  • Supervisor operacional - Vitória

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Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Analista de coligadas e controladas pelotização sênior - mineração
  • Supervisor de instrumentação - usina e pelotização
  • Analista operacional pleno - ferrovia

Eco101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Operador de balança -  Linhares
  • Operador de balança - Serra
  • Jovem aprendiz administrativo - Serra

Brinox

Fábrica da Brinox em Linhares
Fábrica da Brinox em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de controladoria
  • Analista de métodos e processos - Pleno
  • Assistente de TI
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar de logística - 2° turno 
  • Auxiliar de produção 
  • Líder de logística - 2º turno
  • Líder de produção - 3º turno
  • Matrizeiro
  • Operador de empilhadeira - 3º turno
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas I - 1º turno
  • Operador de máquinas I 
  • Vagas para PCD (banco de talentos)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para a Serra
  • Analista fiscal PL
  • Estagiário NDG
  • Técnico de suporte
  • Técnico de Segurança do Trabalho sênior

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Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]
  • Vagas
  • Coordenador de farmácia - Serra
  • Enfermeiro do SCIH - Cariacica
  • Enfermeiro/Oncologia - Serra/VilaVelha

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI I
  • Assistente de compras I
  • Estagiário RH
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem (banco de talentos)
  • Técnico em Enfermagem

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial
  • Operador de loja
  • Vendedor de projetos

Sam's Club

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Auxiliar de perecíveis
  • Vendedor externo

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Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Auditor interno
  • Desenvolvedor App
  • Desenvolvedor Backend
  • Desenvolvedor Back End
  • Designer
  • Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
  • Estagiário de design - Comunicação interna
  • Estágio E-commerce / Marketing Digital
  • QA Tester (Quality Assurance)
  • Supervisor de Loja - Vitória

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para a Serra
  • Assistente de departamento pessoal
  • Assistente de suprimentos
  • Estagiário administração de empresas
  • Estagiário Engenharia de Produção
  • Estagiário Engenharia Mecânica
  • Operador industrial
  • Assistente de marketing
  • Eletromecânico
  • Estagiário Elétrica
  • Estagiário - Técnico Mecânica
  • Trainee comercial
  • Trainee de produção

PicPay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Frontend Engineer - Sênior | Growth
  • Jovem Aprendiz

Real Café

Fábrica da Real Café
Fábrica da Real Café, em Viana Crédito: Divulgação/Real Café
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Viana
  • Auxiliar de produção
  • Estágio no controle de qualidade
  • Profissional de Segurança do Trabalho

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Aracruz
  • Técnico (Planejamento)
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Eletricista
  • Motorista operador de equipamento (Guindauto/Munck)
  • Motorista operador de equipamento (Carreta)
  • Mecânico (Guindaste)
  • Técnico (Inspeção de solda)
  • Técnico de Segurança do Trabalho

Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vila Velha
  • Analista de operações comerciais
  • Assistente de cadastro (temporário)

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