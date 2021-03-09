22 grandes empresas abrem vagas de emprego no ES; saiba como disputar

Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto

Quem está procurando um trabalho com carteira assinada deve ficar atento. Grandes empresas que têm operações no Espírito Santo estão recebendo currículos para postos de trabalho. São pelo menos 22 companhias no Estado que estão com inscrições abertas em cidades da Grande Vitória e no interior.

As inscrições são feitas de forma digital, em sites de recrutamento das empresas. Há vagas para profissionais de vários níveis de escolaridade, além de vagas para estagiários e seleção para cadastro no banco de reservas.

Há oportunidades em supermercados, hospitais, indústrias, farmácias e nos setores de educação, tecnologia e serviços.

Entre as empresas que estão contratando, estão grandes indústrias como Garoto, Vale, Suzano, Imetame, Brinox, Real Café, Fortlev e Biancogrês, além de companhias do setor de comércio serviços como a Leroy Merlin, Autoglass, Kroton, Águia Branca, Vix Logística e Benevix.

Há ainda vagas nos supermercados Extrabom e Sam's Club, nas redes de farmácias Drogasil e Pague Menos, nos hospitais da Rede Meridional e da Unimed Sul Capixaba, e nas empresas Wine, PicPay e Eco101. Confira todas as chances abaixo.

VEJA AS VAGAS E COMO MANDAR CURRÍCULO

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vila Velha

Agente de atendimento - televendas (banco de talentos)

Agente de limpeza (banco de talentos)

Analista de compras - Concessionárias

Analista de contratos e ativos TI

Analista de dados

Analista de distribuição

Analista de governança de TI

Analista de mídia de performance



Analista de Pricing

Analista de projetos de TI

Analista de Recursos Humanos PL (banco de talentos)

Analista de Segurança da Informação (banco de talentos)

Analista de suporte (banco de talentos)

Analista programador



Assistente administrativo

Assistente administrativo - Faturamento (banco de talentos)

Assistente administrativo - Pricing (banco de talentos)

Assistente de comunicação audiovisual

Assistente de transportes - Frete



Auxiliar administrativo - Frotas

Auxiliar administrativo - Suprimentos

Auxiliar de compras

Coordenador de inovação e melhoria

DevBucket (banco de talentos)

Estagiário - Análise de dados

Estagiário - Engenharia Ambiental

Estágio em Inovação e melhoria

Estágio em Psicologia (banco de talentos)

Executivo de contas

Líder de equipe de compras

Líder de equipe de vendas

Líder de equipe TI

Product Owner

Programador sênior

Redator publicitário

Supervisor de call center (banco de talentos)

Supervisor de contas

Supervisor de obras - Elétrica

Supervisor de produto

Supervisor de televendas

Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno

Técnico em Segurança do Trabalho I



Vendedor interno

Vistoriador

Vagas para outras cidades

Auxiliar de mecânico - Serra

Motorista carreteiro - Serra

Operador de estoque - Serra

Encarregado de paisagismo - Guarapari (banco de talentos)

Operador de roçadeira - Guarapari (banco de talentos)

Operador de estoque - Guarapari (banco de talentos)

Vendedor técnico - Cachoeiro de Itapemirim



Vendedor técnico - Linhares

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas

Padeiro - Vila Velha

Recepcionista de estacionamento - Cariacica, Serra, Guarapari, Vitória

Analista de sistemas - Serra

Embalador PCD - Vitória

Operador de caixa - Serra

Auxiliar de serviços gerais - Vila Velha

Operador de frios parcial - Cariacica

Estagiário administrativo (nível técnico) - Serra



Operador de caixa parcial - Cariacica

Repositor - Vila Velha, Serra, Vitória

Cozinheiro - Vitória

Açougueiro - Cariacica

Kroton/Cogna Educação

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Vagas

Auxiliar administrativo - Guarapari

Assistente administrativo - Guarapari e Serra

Consultor comercial - Serra

Garoto/Nestlé

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Vagas

Analista de planejamento e manutenção - Vila Velha

Líder merchandising - Vitória

Farmácias Pague Menos

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Vagas:

Atendente de farmácia - Vila Velha

Auxiliar de loja PCD - Vitória, Vila Velha

Farmacêutico Jr - Linhares, Vitória

Drogasil

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Farmacêutico - Serra e Vitória

Atendente de loja PCD - Vitória

Atendente de farmácia - Serra

Suzano

Fábrica de papel da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Suzano/Divulgação

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Vagas

Operador de máquinas florestais - Pedro Canário

Consultor de Meio Ambiente I - Aracruz

Consultor processos - Aracruz

Engenheiro processos PL - Aracruz

Técnico mecânico III - Cachoeiro de Itapemirim

Estágio técnico - Aracruz (banco de talentos)

Estágio técnico - Cachoeiro (banco de talentos)

Viação Águia Branca

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Vaga para Cariacica

Coordenador de E-commerce / Product Owner

Vix Logística

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Vagas

Motorista de ônibus - Aracruz

Motorista - Serra

Soldador - Serra

Motorista operador de máquina II - Serra

Supervisor operacional - Vitória

Vale

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Vagas para Vitória

Analista de coligadas e controladas pelotização sênior - mineração

Supervisor de instrumentação - usina e pelotização

Analista operacional pleno - ferrovia

Eco101

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Vagas

Operador de balança - Linhares

Operador de balança - Serra

Jovem aprendiz administrativo - Serra

Brinox

Fábrica da Brinox em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

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Vagas para Linhares

Abastecedor de produção

Analista de controladoria

Analista de métodos e processos - Pleno

Assistente de TI

Assistente fiscal

Auxiliar de logística - 2° turno

Auxiliar de produção

Líder de logística - 2º turno

Líder de produção - 3º turno

Matrizeiro

Operador de empilhadeira - 3º turno

Operador de empilhadeira

Operador de máquinas I - 1º turno

Operador de máquinas I

Vagas para PCD (banco de talentos)

Fortlev

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Vagas para a Serra

Analista fiscal PL



Estagiário NDG

Técnico de suporte

Técnico de Segurança do Trabalho sênior

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]

Vagas

Coordenador de farmácia - Serra

Enfermeiro do SCIH - Cariacica

Enfermeiro/Oncologia - Serra/VilaVelha

Unimed Sul Capixaba

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Vagas para Cachoeiro de Itapemirim

Assistente de suporte de TI I

Assistente de compras I

Estagiário RH



Enfermeiro

Estágio Enfermagem (banco de talentos)

Técnico em Enfermagem

Leroy Merlin

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Vagas para Vitória

Coordenador comercial

Gerente comercial

Operador de loja

Vendedor de projetos

Sam's Club

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Vagas para Vitória

Auxiliar de perecíveis

Vendedor externo

Wine

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Vagas para Vitória

Auditor interno

Desenvolvedor App

Desenvolvedor Backend

Desenvolvedor Back End

Designer

Especialista em marketing (Web/Data Analytics)

Estagiário de design - Comunicação interna

Estágio E-commerce / Marketing Digital

QA Tester (Quality Assurance)

Supervisor de Loja - Vitória

Biancogrês

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Vagas para a Serra

Assistente de departamento pessoal

Assistente de suprimentos

Estagiário administração de empresas

Estagiário Engenharia de Produção

Estagiário Engenharia Mecânica

Operador industrial

Assistente de marketing



Eletromecânico

Estagiário Elétrica

Estagiário - Técnico Mecânica

Trainee comercial

Trainee de produção

PicPay

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Vagas para Vitória

Frontend Engineer - Sênior | Growth

Jovem Aprendiz

Real Café

Fábrica da Real Café, em Viana Crédito: Divulgação/Real Café

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Vagas para Viana

Auxiliar de produção



Estágio no controle de qualidade

Profissional de Segurança do Trabalho

Imetame

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Vagas para Aracruz

Técnico (Planejamento)

Caldeireiro

Soldador TIG e MIG

Encarregado de tubulação

Encanador industrial

Assistente de produção

Eletricista



Motorista operador de equipamento (Guindauto/Munck)

Motorista operador de equipamento (Carreta)

Mecânico (Guindaste)

Técnico (Inspeção de solda)

Técnico de Segurança do Trabalho

Benevix

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