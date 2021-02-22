16 empresas no ES abrem vagas de trabalho em sete cidades

Oportunidades de emprego abertas em 16 empresas instaladas no Espírito Santo. As vagas são para trabalhar nas cidades de Aracruz, Linhares, Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha e Cariacica. Podem se inscrever candidatos de vários níveis de escolaridade.
Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento de cada uma delas. Confira abaixo como se candidatar.
Na indústria, estão abertos postos de trabalho na Suzano, Imetame, Fortlev, Vale, Estaleiro Jurong, Brinox e ArcelorMittal. Já no comércio, as chances estão disponíveis na C&A e na Leroy Merlin.
Também há vagas de emprego na Marca Ambiental, Vix Logística, Eco 101, Wine, Aegea, Extrabom e Unimed Sul Capixaba.
CONFIRA AS VAGAS
Marca Ambiental
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para email: [email protected], até 25 de fevereiro. É necessário colocar o nome do carga no campo do assunto.
- Vagas: para Cariacica
- Topógrafo
- Operador de máquina pesada
Vix Logística
- Vagas: todas para Serra
- Motorista operador de máquina (Serra)
- Assistente de locação (Vitória)
- Assistente administrativo de rh (Vitória)
Eco 101
- Vagas:
- Operador de balança PCD (Linhares)
- Operador de balança (Serra)
- Engenheiro sênior (Serra)
Wine
- Vagas: todas para Vitória
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Designer
- Especialista em Marketing (Web/Data Analytics)
- Estagiário de design - Comunicação interna
- Estágio e-commerce / Marketing Digital
- QA Tester (Quality Assurance)
- Supervisor de Loja
Aegea
- Vaga: todas para Serra
- Assistente de diretoria
Leroy Merlin
Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Operador de loja
- Vendedor de projetos
C&A
- Vagas:
- Consultor de vendas (Vitória)
- Fiscal de loja (Serra)
- Consultor de vendas digital (Vila Velha e Serra)
- Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
- Visual merchandising (Vila Velha)
- Vendedor de telefonia (Vila Velha)
Extrabom
- Vagas:
- Operador de frios (Vila Velha)
- Açougueiro (Vila Velha)
- Padeiro (Serra)
- Auxiliar de cozinha (Serra)
- Coordenador de administração de pessoal (Serra)
- Embalador (Cariacica)
- Ajudante de entrega e-commerce (Serra)
- Aprendiz (Vitória)
- Cozinheiro ferista (Vitória)
- Atendente de e-commerce (Vitória)
- Estagiário de tecnologia da informação (Serra)
- Embalador - PCD (Vitória)
- Embalador tempo parcial (Serra)
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI
- Enfermeiro do trabalho
- Estagiário RH
- Enfermeiro
- Estágio enfermagem - Banco de Talentos
- Técnico de Enfermagem
Suzano
- Vagas:
- Banco de talentos
- Estágio técnico (Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim)
- Área Florestal
- Técnico viveiro florestal III (Aracruz)
- Área Industrial
- Consultor de processos (Aracruz)
- Técnico mecânico III (Cachoeiro de Itapemirim)
- Área de Manutenção
- Operador área preparo madeira (Aracruz)
Imetame
- Vagas: todas para Aracruz
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Analista de desenvolvimento java
- Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico (guindaste)
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico (inspeção de solda)
Fortlev
- Vagas: todas para Serra
- Analista de produto
- Analista de SSMA
- Analista fiscal PL
- Auxiliar de produção injeção
- Estagiário TI N1
- Projetista
- Técnico de manutenção mecânica
- Técnico de suporte
Vale
- Vagas: todas para Vitória
- Analista econômico financeiro master – gerência planejamento controle projetos – corporativo (até 23/02)
- Supervisor de manutenção de materiais rodantes – manutenção de máquinas de via EFVM - ferrovia (até 25/02)
- Técnico especializado em manutenção II – manutenção - energia (até 23/02)
- Analista econômico financeiro master (até 26/02)
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Gerente de QA/QC
- Gerente de SMS
Brinox
- Vagas: todas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de controladoria
- Analista de métodos e processos pleno
- Aprendiz
- Assistente de PCP
- Assistente de suprimentos
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Líder de logística
- Líder de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas
- Técnico de segurança do trabalho
ArcelorMittal
- Vagas: todas para Serra
- Estagiário - Nível Técnico
- Especialista marketing precificação