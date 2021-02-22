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Postos de trabalho

16 empresas no ES abrem vagas de trabalho em sete cidades

Há chances de trabalho na indústria, comércio, prestação de serviços, entre outras; veja como participar dos processos seletivos

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 09:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 fev 2021 às 09:16
Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES
Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES Crédito: Fribria/Divulgação
Oportunidades de emprego abertas em 16 empresas instaladas no Espírito Santo. As vagas são para trabalhar nas cidades de AracruzLinharesVitória, SerraCachoeiro de ItapemirimVila Velha e Cariacica. Podem se inscrever candidatos de vários níveis de escolaridade.
Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento de cada uma delas. Confira abaixo como se candidatar.
Na indústria, estão abertos postos de trabalho na SuzanoImetame, Fortlev, ValeEstaleiro Jurong, Brinox e ArcelorMittal. Já no comércio, as chances estão disponíveis na C&A e na Leroy Merlin.
Também há vagas de emprego na Marca Ambiental, Vix Logística, Eco 101, Wine, Aegea, Extrabom e Unimed Sul Capixaba.

CONFIRA AS VAGAS

Marca Ambiental

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para email: [email protected], até 25 de fevereiro. É necessário colocar o nome do carga no campo do assunto.
  • Vagas: para Cariacica
  • Topógrafo 
  • Operador de máquina pesada 

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Motorista operador de máquina (Serra) 
  • Assistente de locação (Vitória)
  • Assistente administrativo de rh (Vitória)

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Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Operador de balança PCD (Linhares)
  • Operador de balança (Serra)
  • Engenheiro sênior (Serra)

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Desenvolvedor App
  • Desenvolvedor Backend
  • Designer
  • Especialista em Marketing (Web/Data Analytics)
  • Estagiário de design - Comunicação interna
  • Estágio e-commerce / Marketing Digital
  • QA Tester (Quality Assurance)
  • Supervisor de Loja 

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga:  todas para Serra
  • Assistente de diretoria

Leroy Merlin

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial
  • Operador de loja
  • Vendedor de projetos

C&A

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Consultor de vendas (Vitória)
  • Fiscal de loja (Serra)
  • Consultor de vendas digital (Vila Velha e Serra)
  • Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
  • Visual merchandising (Vila Velha)
  • Vendedor de telefonia (Vila Velha)

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Operador de frios (Vila Velha)
  • Açougueiro (Vila Velha)
  • Padeiro (Serra)
  • Auxiliar de cozinha (Serra)
  • Coordenador de administração de pessoal (Serra)
  • Embalador (Cariacica)
  • Ajudante de entrega e-commerce (Serra)
  • Aprendiz (Vitória)
  • Cozinheiro ferista (Vitória)
  • Atendente de e-commerce (Vitória)
  • Estagiário de tecnologia da informação (Serra)
  • Embalador - PCD (Vitória)
  • Embalador tempo parcial (Serra)

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Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI
  • Enfermeiro do trabalho 
  • Estagiário RH
  • Enfermeiro
  • Estágio enfermagem - Banco de Talentos
  • Técnico de Enfermagem

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Banco de talentos
  • Estágio técnico (Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim)
  • Área Florestal
  • Técnico viveiro florestal III (Aracruz)
  • Área Industrial
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Técnico mecânico III (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Área de Manutenção
  • Operador área preparo madeira (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Analista de desenvolvimento java
  • Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Técnico (inspeção de solda)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de produto
  • Analista de SSMA
  • Analista fiscal PL
  • Auxiliar de produção injeção
  • Estagiário TI N1
  • Projetista
  • Técnico de manutenção mecânica
  • Técnico de suporte

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista econômico financeiro master – gerência planejamento controle projetos – corporativo (até 23/02)
  • Supervisor de manutenção de materiais rodantes – manutenção de máquinas de via EFVM - ferrovia (até 25/02)
  • Técnico especializado em manutenção II – manutenção - energia (até 23/02)
  • Analista econômico financeiro master (até 26/02)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz 
  • Gerente de QA/QC
  • Gerente de SMS

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de controladoria
  • Analista de métodos e processos pleno 
  • Aprendiz
  • Assistente de PCP 
  • Assistente de suprimentos 
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
  • Líder de logística
  • Líder de produção 
  • Matrizeiro
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas 
  • Técnico de segurança do trabalho

ArcelorMittal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Estagiário - Nível Técnico
  • Especialista marketing precificação

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