15 indústrias no ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Profissionais que querem trabalhar na indústria podem se inscrever para os processos seletivos de 15 empresas instaladas no Espírito Santo. As oportunidades de emprego são para profissionais de vários níveis de escolaridade e ainda para estagiários. Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira das empresas. Veja a lista completa mais abaixo.
Na Grande Vitória, as chances estão disponíveis na Vale, na Fortlev, na Nestlé, na Real Café, na Biancogrês, na BR Distribuidora e na Viminas. Os profissionais podem se candidatar para concorrer a vagas como analista fiscal, oficial de operação ferroviária, estoquista, soldador, operador industrial e supervisor.
Muitas chances também no interior do Estado. Em Aracruz, há postos de trabalho na Suzano, na Imetame e no Estaleiro Jurong. Já em Linhares, a Brinox tem vagas de emprego divididas por turnos como para os cargos de auxiliar de logística e operador de máquina; e a Brimetal para funções como técnico em manutenção, ajudante de decapagem, soldador e analista de processos.
A Coopeavi contrata profissionais para atuar em Sooretama, Castelo e Nova Venécia. Em Pinheiros, a Placas do Brasil tem chances para supervisor de custo, enquanto que a Agrale, em São Mateus, para operador de montagem.
É bom lembrar que muitas companhias também fazem suas contratações por meio das agências do Sine. Em Aracruz, por exemplo, a unidade tem vagas para Jurong e ainda em empresas que prestam serviços para grandes indústrias, como a Sthal e GBJ. Clique aqui para conferir as vagas abertas nesta semana.
CONFIRA AS VAGAS
Suzano
- Vagas:
- Operador produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Analista Excelência operacional SR (Aracruz)
- Consultor de processos (Aracruz)
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Inspetor de pintura (offshore)
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Supervisor escalador (pintura offshore)
- Supervisor escalador (caldeiraria 0ffshore)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Eletricista (offshore)
- Analista (planejamento)
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2)
- Analista (psicólogo)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos terraplanagem)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Soldador TIG/MIG/ER
- Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)
Fortlev
- Vagas: para Serra
- Analista fiscal PL
- Estagiário de TI
Vale
- Vagas: para Vitória
- Analista de gestão de contratos TI autom telecom PCD
- Supervisor de manutenção processo portuário - supervisão de inspeção descarga - porto
- Técnica em eletroeletrônica - manutenção - porto
- Oficial operação ferrovia
Nestlé
- Vagas: para Vila Velha
- Estágio Manutenção Mecânica
- Estágio Logística Integrada
Estaleiro Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Tubista - temporário (6 meses)
- Analista de subcontratação
- Assistente de controle de documentos
- Engenheiro de projetos
- Engenheiro de instrumentação naval
- Projetista de estrutura naval
- Especialista de contrato
- Soldador TIG / ER - temporário (6 meses)
- Técnico em elétrica
- Analista de comunicação
- Médico do trabalho
- Engenheiro de projetos de estrutura naval
- Técnico de comissionamento - elétrica
Brinox
- Vagas: para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista da qualidade Jr
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de manutenção predial / industrial
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Matrizeiro
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
Real Café
- Vagas: para Viana
- Almoxarife
- Analista de recebimento fiscal Jr
- Estoquista
- Operador de utilidades
- Soldador
Biancogrês
- Vagas: 26 para Serra
- Estagiário Engenharia Elétrica (1)
- Operador industrial (20)
- Operador de empilhadeira (3)
- Representante de vendas (2)
BR Distribuidora
- Vaga: para Vitória
- Operador
Brimetal
- Vagas: para Linhares
- Estágio superior TI
- Ajudante decapagem
- Estágio - inspeção produtiva
- Operador de ponte rolante
- Almoxarife
- Ajudante de produção
- Técnico manutenção mecânica
- Técnico manutenção elétrica
- Soldador
- Operador de equipamentos móveis
- Almoxarife secundário
- Analista de processos
Agrale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vaga: para São Mateus
- Operador de montagem
Coopeavi
- Vagas:
- Auxiliar de produção pecuária (Sooretama)
- Auxiliar técnico de irrigação (Castelo)
- Consultor coletivos relacionamento (Nova Venécia)
Placas do Brasil
- Vaga: para Pinheiros
- Supervisor de custo
Viminas Vidros Especiais
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas: 3 para Serra
- Analista de sistemas
- Analista de TI
- Auxiliar de produção