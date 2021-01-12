13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

Candidatos devem fazer um currículo claro e objetivo para chamar a atenção dos recrutadores Crédito: Freepik

Um novo ano chegou, mas o desejo de muitos brasileiros ainda é o mesmo: conseguir um trabalho. Nessa missão, ter um currículo bem elaborado ajuda e muito, afinal, ele é a carta de apresentação de qualquer candidato a uma vaga de emprego

De acordo com especialistas em Recursos Humanos, para chamar atenção dos recrutadores e ser chamado para uma entrevista, é necessário caprichar na elaboração do documento. O currículo deve ser claro, objetivo e focado na área em que o profissional está buscando.

A vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, ressalta que o candidato deve tomar alguns cuidados na hora de elaborar um currículo, como fazer uma revisão final do texto e a personalização de acordo com a vaga.

“O profissional não pode ter pressa na hora de elaborar o currículo. É preciso ter cuidado com erros de digitação e português, que podem eliminar o candidato. O recrutador vai interpretar essa falta de zelo como desleixo. Muitos trabalhadores acreditam que é só pegar o documento e colocar informações de qualquer jeito. Não é bem assim. É necessário adaptar o currículo de acordo com a vaga em que ele está disposto a concorrer”, destaca.

Ela lembra que uma pesquisa recente apontou que um recrutador leva, em média, sete segundos para olhar um currículo, portanto, todo o cuidado é pouco. A vice-presidente alerta para que os trabalhadores se candidatem apenas às vagas que têm a ver com o perfil profissional de cada um.

"As pessoas estão desesperadas e acabam se candidatando para qualquer coisa, sem levar em conta as suas potencialidades. No final das contas, elas acabam se frustrando por não conseguir uma colocação no mercado. Não adianta ter MBA e concorrer ao cargo de recepcionista. Esse profissional acaba sendo muito qualificado e o recrutador não vai contratar alguém com tanta experiência. A principal dica é sempre se candidatar às vagas que sejam adequadas ao seu perfil e não para algo aquém da sua capacidade", ressalta.

Para a gestora de Recrutamento e Seleção da Rhopen, Ludmila Ribeiro, o candidato precisa descrever de forma clara e objetiva os resultados que o profissional conquistou, as experiências profissionais e de formação.

“Seu currículo não precisa ser estático, mas com conteúdo adaptado de acordo com a vaga que está buscando. Atualize o seu documento sempre que encontrar uma vaga do seu interesse. Após ler os requisitos da vaga, destaque as suas habilidades de acordo com o que for exigido para a função”, completa a gestora.

Ao elaborar um currículo, o candidato deve ressaltar quais foram as realizações nas empresas anteriores. Um bom exemplo é citar a redução de custos, aumento de produtividade, entregas antes do prazo, entre outros pontos, como destaca Ludmila.

Apesar de não fazer parte do currículo, os profissionais precisam ficar atentos às rede sociais. "Certa vez estava fazendo a mentoria de um advogado e quando abri o Instagram dele, de 50 fotos, 35 ele estava sem camisa e com copo de cerveja na mão. É bom lembrar que, antes de fazer qualquer tipo de postagem, é necessário analisar que imagem você quer transmitir para quem não te conhece. O recrutador vai olhar as redes sociais e elas acabam sendo uma extensão do currículo", ressalta Neidy.

AS DICAS DE OURO PARA ELABORAR UM CURRÍCULO

Tamanho O candidato deve informar o nome, telefone para contato, e-mail e rede social. Se tiver carteira de habilitação, é bom informar. Jamais coloque o número de seus documentos, endereço ou nome dos pais. Lembre-se que omitir esse tipo de informação contribui para a sua segurança. Seja objetivo. Procure demonstrar de forma clara e objetiva os resultados que você conquistou e as experiências profissionais e de formação que você viveu. Descreva porque você gostaria de desempenhar a função para a qual está se candidatando. Ao informar a formação, faça isso sempre da mais recente para a mais antiga. Vale a mesma regra da formação. Procure a organização em tópicos e com conteúdo direto. Não esqueça de pontuar resultados e entregas relevantes. Você vai fazer um breve resumo sobre as suas principais habilidades técnicas e comportamentais. É aqui que você destaca também as suas principais realizações e entregas. Neste campo, podem entrar os trabalhos voluntários, publicações, cursos que fez e intercâmbio. Descreva suas ações enquanto profissional, as entregas que fez, o que aprendeu, o que ajudou no desenvolvimento de sua atividade. Você deve adaptar o conteúdo de acordo com a vaga que está buscando. Atualize o seu currículo sempre que encontrar uma vaga do seu interesse. Após ler os requisitos da vaga, destaque as suas habilidades de acordo com o que for exigido para a função. Analise o perfil do cargo e se está adequado ao seu perfil. Elabore seu currículo com tempo. Tenha muita atenção aos erros de digitação e de português. Os recrutadores avaliam essa falta de cuidado como desleixo. Contar mentiras no currículo é proibido para qualquer candidato. Seja sincero com as suas qualificações e habilidades. Não há regra quanto a necessidade de anexar ou não a foto. No entanto, se a opção for mandar, tenha o cuidado de enviar uma foto adequada, nada de maquiagem exagerada, copo na mão, blusa de alcinha ou biquíni. Apesar de ser um perfil pessoal, é preciso ter cuidado com as postagens, pois acaba sendo uma extensão do currículo. Isso porque os recrutadores verificam as redes sociais dos candidatos antes de contratar. Pergunte-se qual imagem você quer passar para quem não te conhece. O tamanho do seu currículo está diretamente relacionado ao tempo de experiência profissional. Uma página para iniciantes no mercado, duas páginas para profissionais com tempo de mercado entre 3 e 15 anos. Três páginas para profissionais com carreiras mais longas.