Currículo: você tem 10 segundos para garantir uma vaga de emprego

Suellen Lanoes de 25 anos está há muito tempo à procura de emprego Crédito: Marcelo Prest | GZ

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, candidatos chegam a ter apenas dez segundos para provarem que merecem ficar com uma chance de emprego.

Segundo pesquisa realizada pela Catho, uma agência de recrutamento e seleção, 35% dos currículos são descartados nos primeiros segundos de avaliação, sendo que 5% deles são deixados de lado em menos de cinco segundos. Outros 27% são descartados de 11 a 29 segundos, 17% de 30 a 59 segundos e apenas 21% são lidos por mais de um minuto.

Os dados trazem um alerta para quem procura emprego. Apenas 15 de cada 100 currículos recebidos por recrutadores chegam a ser olhados com mais critério.

A psicóloga especialista em pessoas e carreiras Gisélia Freitas afirma que o currículo é o passaporte do candidato para o emprego. “O olhar do recrutador está cada vez mais seletivo e rápido. Há pessoas boas que perdem a oportunidade porque não sabem montar o material. Esse pedaço de papel abre portas”, ressalta.

A gerente da Catho, Tabitha Laurino, acrescenta que a missão do candidato é pensar em como capturar o olhar do examinador. “Nos dez primeiros segundos, o recrutador consegue identificar se os contatos estão completos e atualizados. Detalhes como o número de telefone faltando um dígito indicam que a pessoa não teve cuidado ao preparar o documento e são eliminatórios”, comenta.

Ainda de acordo com a gerente, errar informações em um documento onde havia a possibilidade de se fazer uma revisão mais atenta passa a imagem de que o candidato é displicente.

Entre as 219 mil pessoas que estão desempregadas no Estado está Suellen Lanes, 25 anos. Ela busca uma oportunidade desde que foi demitida, em 2014. Apesar de não ter muita experiência com carteira assinada, ela fez bicos, vendeu doces e trabalhou fazendo faxinas. “Estou distribuindo os currículos com a esperança de ser chamada para uma entrevista”, conta.

ENTREVISTA

Os primeiros segundos também são fundamentais na entrevista. Causar uma boa impressão ao recrutador é o primeiro passo para conquistar a vaga.

Em média, segundo Tabitha Laurino, um recrutador recebe 50 currículos por vaga. Desses, apenas de três a cinco viram entrevistas. “Por isso, é importante aproveitar a oportunidade e dar o melhor de si, mostrando nessa conversa que você quer a vaga e sabe o que é preciso para ocupá-la”, conta.

Outro ponto importante, de acordo com a especialista, é fugir do óbvio. “Não fale que ser perfeccionista é um defeito, pois não é. Fale sobre algo que você esteja trabalhando para melhorar”, ensina.

ALGUMAS DICAS

1. Exigências

Os examinadores exigem que o candidato tenha habilidades, instrução e experiência de acordo com a vaga aberta. Segundo eles, se a oportunidade for para ensino superior ou para pessoas com inglês fluente, caso o candidato não tenha essas qualificações já é desclassificado do processo.

2. Único

O segundo passo é pensar no currículo. Lembre-se: os examinadores querem que o documento seja feito para a vaga ofertada, então, nada de fazer centenas de cópias do mesmo currículo.

3. O currículo

Na hora de escrever o currículo, comece colocando o seu nome completo, e-mail, telefone de contato e endereço. Não coloque redes sociais pessoais. Já cidade onde mora e pretensão salarial, só caso tenha sido solicitado.

Depois, coloque sua área de atuação e experiências profissionais que façam relação com o cargo pretendido; descreva de forma sucinta os cursos de graduação e pós-graduação; escreva o resumo das suas qualidades, experiências mais relevantes e cursos extras.

4. Ordene

Lembre-se: sempre que for listar algo no currículo, use a ordem do mais recente para o mais antigo.

6. Depois de pronto

Confira o tipo e tamanho da fonte, se há erros de português, como está a linguagem usada e se o formato e o designer escolhido combinam com o cargo que você se candidatou.

7. Envio

Envie o currículo para o local correto. Veja se a agência recrutadora prefere receber no corpo do e-mail ou por anexo. Certifique-se de que não está encaminhando um e-mail vazio.

8. Entrevista

Na entrevista, o profissional precisa chegar 15 minutos antes do horário marcado, ir vestido de acordo com a função que pretende assumir, ficar calmo, olhar nos olhos do entrevistador, perceber qual o ritmo da entrevista e quando for perguntado sobre os defeitos, não dizer que é perfeccionista. Não deixe o celular ligado.

Mentiras e falta de cortesia fecham portas

Exagerar ou contar mentirinha para turbinar o currículo ou até esquecer de cumprimentar os funcionários do local onde será a entrevista podem deixar uma má impressão. Na busca por uma vaga de emprego é bom ficar muito atento a esses e outros detalhes, porque eles podem lhe fazer perder a oportunidade.

De acordo com especialistas em recrutamento e seleção, é possível descobrir logo nos primeiros minutos da entrevista se o candidato mentiu.

“Não adianta tentar impressionar colocando coisas que não existem no currículo. Quando chega no momento de seleção, conseguimos detectar se a informação que está no papel é verdadeira. Ele acaba nos contando isso nos gestos, no olhar e no modo de falar”, comenta a psicóloga do CIEE-ES, Amandha Martins do Nascimento.

Já a coordenadora de RH da Luandre, Renata Motone, lembra que ficar atento desde a hora que o recrutador liga até quando sair do local de entrevista podem fazer o candidato ganhar pontos extras. “É primordial que ele esteja tranquilo durante todo o processo. No dia da entrevista, avaliamos até o bom dia que ele deixou de dar à recepcionista. Se o profissional faz distinção entre os nossos funcionários pelo cargo que ocupa já é um sinal negativo”, comenta.

Motone ainda destaca que é fundamental que o entrevistado seja firme nas suas respostas, tenha iniciativa e demonstre postura coerente com o cargo que está pleiteando. “Um processo de seleção é uma espécie de venda. Então, saber se vender e falar sobre o seu trabalho são fundamentais”, comenta.

Outros detalhes que podem ser considerados negativos pelos recrutadores são o uso de roupa inadequada, atrasos e não prestar atenção às instruções de como será o processo.

Sem experiência

Para quem não tem experiência na área, muitas vezes é mais difícil encontrar um emprego. A professora do departamento de Administração da Ufes, Priscilla de Oliveira Martins, explica que nesse caso a pessoa deve incluir no currículo suas aptidões. Além delas, é possível colocar as atividades desenvolvidas em projetos assistenciais, na igreja e na comunidade.