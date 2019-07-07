Quer emprego?

De vendedor a professor: semana começa com 810 vagas de emprego

Vagas são para cargos de todos os níveis de escolaridade e para quem tem ou não experiência

Oportunidade para trabalhar como confeiteiro Crédito: RitaE / Pixabay

A semana começa com 810 vagas de emprego em todo o Espírito Santo em várias áreas como construção civil, saúde, comércio e serviços. Dentre as oportunidades estão vendedor, cozinheiro, professor, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e pizzaiolo.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 252 vagas, sendo que a maior oferta está em São Mateus, com 90 chances.

Já no Sine de Vila Velha a semana começa com 75 oportunidades, enquanto que a Agência do Trabalhador de Vitória com 12.

Na Serra, o Sine tem 151 vagas, das quais 50 para auxiliar operacional de logística. Há ainda seis chances para pessoas com deficiência. E a Agência do Trabalhador de Cariacica sãi 320 vagas, com 94 delas para pessoas com deficiência.

CONFIRA AS VAGAS

Sine da Serra

Vagas: Aux. de sondagem - sondador (1), auxiliar operacional de logística (50), alinhador de pneus (1), analista de desenvolvimento de sistemas - desenvolvedor sênior java (2), avaliador estético (1), consultor de vendas (30), cozinheiro geral (1), desenhista projetista de produtos - mecânica (1), esteticista - aplicadora de laser (1), eletricista de instalações de veículos automotores (3), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de automóvel (1), mecânIco de manutenção de ar condicionado automotivo (1), operador de máquinas - corte e dobra (2), operador de guindaste móvel (25), operador de máquina de terraplenagem (10), padronizador de velas de embarcações, toldos e barracas (1), programador de sistemas de informação - desenvolvedor pleno java (3), programador de sistemas de informação - desenvolvedor c++ (1), programador de internet - desenvolvedor net (1), pizzaiolo (1), representante comercial (2), serralheiro (1), sondador spt (1), técnico de saneamento ou técnico ambiental (1) e vendedor externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Aux. limpeza (4), estoquista (1) e vendedor de serviços(1).

Sine de Vila Velha

Vagas: Analista de controle de qualidade (1), armador de ferragens na construção civil (5), arrematadeira (1), auxiliar de limpeza (1), carpinteiro (5), costureira em geral (5), eletricista (10), encarregado eletricista de instalações (1), encarregado eletromecânico de instalações (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), mecânico de auto em geral (1), motorista carreteiro (5), operador eletromecânico (8), padeiro (1), pedreiro (10), pizzaiolo (1), secretário de diretoria (2), vendedor (1), vendedor de serviços (1) e vendedor porta a porta (1).

Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Arrematadeira (3), aux. confeiteiro (4), açougueiro (1), ajudante de salgadeira (1), ajudante/ serviços gerais (13), almoxarife (1), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), armador (4), assessor de vm (1), assis. administrativo (1), assist. setor pessoal/ departamento pessoal (1), atendente (2), aux. administrativo (2), aux. estoque (1), aux. execução (1), aux. farmácia (2), aux. lanternagem (1), aux. departamento fiscal (1), aux. em gestão de pessoas (1), aux. manutenção (1), avaliador de veículos (1), balconista de padaria (3), bombeiro hidraulico (1), borracheiro (1), calceteiro (2), camareira (6), captador de cadastro (1), carpinteiro (3), chapeiro (1), comprador sênior (1), confeiteiro (1), consultor de vendas (1), contador (2), costureira retista (3), cozinheira (1), eletricista força e controle (8), encarregado força e controle (1), encarregado montagem eletromecânica (1), enfermeiro (2), especialista em carnes (2), estoquista (3), faturista (5), fiscal de salão (1), instalador de som e acessórios (1), lider de departamento (1), marceneiro (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (2), mecânico veícular (1), menor aprendiz (20), montador eletromecânico (6), motorista carreteiro (10), motorista de entregas (11), motorista de ônibus (5), nutricionista (1), operador de máquinas pesadas (1), operador de retroescavadeira (1), padeiro (1), pedreiro (7), pintor (2), pintor de carretas (1), pizzaiolo (3), professor de hardware e robótica (1), projeto primeiro emprego (1), promotor de vendas (2), representante de atendimento (20), salgadeira (1), secretária (2), supervisor de manutenção (2), supervisor de obras civis (1), téc. enfermagem (13), téc. manutenção clínica (1), técnico de segurança do trabalho (2), vendedor de veículos (1), vendedor externo (2), zeladora (1) e zeladoria (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Aprendiz de elétrica e solda (40), aux. execução (1), ajudante de cozinha (2), atendente (2), aux. administrativo (1), aux. armazem (1), aux. estoque (2), aux. loja (5), aux. produção (1), aux. serviços gerais (1), aux. transporte (1), aux. operacional (3), caixa (2), consultor de televendas (1), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), lanterneiro (1), movimentador de mercadorias (2), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), téc. enfermagem do trabalho (1) e vendedor externo (1).

Sine de Anchieta

Vagas: Chapeiro de lanches (1), professor de spinner (1), professor funcional (1), estoquista (1), recepcionista de hotel bilíngue (1) e gerente de hotel bilíngue (1).

Sine de Aracruz

Vagas: Supervisor comercial padaria (1), assist. importação de exportação (1), aux. confeiteiro (1), pesador (1) e técnico em manutenção (1).

Sine de Barra de São Francisco

Vagas: Almoxarife (1), auxiliar de cozinha (1), aux. fiscal (1), aux. de produção PCD (1), cozinheira (1), eletricista de instalações (1), empregada doméstica (1), garçom (1), mecânico de manutenção (1), montador de estruturas metálicas (1), operador de ponte rolante (1), padeiro (1), pintor de veículos (1), téc. segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1), torneiro mecânico (1) e vendedor pracista (1).

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Analista contábil (1), aux. mecânico de automóveis (1), capoteiro (1), chapeiro (1), cozinheiro (1), instalador de acessórios automotivos (1), mecânico de automóveis (1), mecânico eletricista automotivo (1), operador logístico (1), salgadeiro/balconista (1), vendedor (1) e vendedor externo (3).

Sine de Cariacica

Vagas: Arrematadeira (3), aux. administrativo PCD (3), aux. escrituração fiscal (1), costureira de máquina overloque (1), costureira de máquina reta (1), cozinheiro de restaurante (1), fresador (1), saladeiro (1), sushiman (2), téc. telecomunicações (1), torneiro mecânico (1), vendedor de serviços (2) e vendedor porta a porta (19).

Sine de Colatina

Vagas: Analista pesquisador de mercado (1), analista de contratos construção civil (1), aux. limpeza (1), assistente téc. qualidade (1), aux. manutenção predial (1), cozinheira (1), estágio farmácia (1), estágio administração (1), engenheiro químico (1), fiscal de obras (1), instrutor de aprendizagem e ensino (1), téc. em edificações (3), téc. contratos na construção civil (1), vendedor de carros semi-novos (1), vendedor loja de eletrônicos no varejo (2) e vendedor em comércio atacadista (1).

Sine de Linhares

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), agente de microcrédito (2), ajudante de serrador de mármore e granito (1), ajudante de acabador de mármore e granito (1), aux. eletricista PCD (1), auxiliar de eletricista (3), aux. produção PCD (1), bombeiro hidráulico (1), cozinheira (1), embalador a mão PCD (2), eletricista de automóvel/caminhão (1), lanterneiro (1), nivelador (1), operador de furadeira (1), operador de transpaleteira (2), pinto hidrojatista (2), serrador de mármore e granito (1), tosador/ banho (1), trabalhador rural (1), téc. suporte jr (1), téc. planejamento (1), téc. segurança do trabalhador (1), vendedor interno (1).

Sine de Nova Venécia

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (3), trabalhador rural (1), técnico em manutenção de máquinas (1), técnico em alimentos (1), vendedor externo (11), auxiliar de mecânico (1), pizzaiolo (1), cozinheira (1), conferente (1), atendente (2), balanceiro (1), operador de empilhadeira (1), açougueiro (1), auxiliar de padeiro (2), padeiro (1), aux. açougue (1), separador de mercadorias (1), téc. segurança do trabalho (1), setores diversos pcd (1), cuidadora de idosos (2).

Sine de São Mateus

Vagas: Aux. administrativo (2), aux. cabeleireiro (1), assistente de logística (8), aux. processo petróleo e gás (8), assist. relacionamentos (1), atendente de recepção (1), ajudante de cozinha (1), barman (1), cabeleireiro (1), consultor de vendas (2), chef de cozinha (1), chapista de lanchonete (1), dentista clínico geral (1), dentista (1), churrasqueiro (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), isolador (1), mecânico automotivo (1), mesista - asfalto (1), nutricionista (1), operador de vidro acabadora de asfalto (1), operador de rolo de pneus (1), operador de rolo duplo chapa (1), operador de ugv gás e vapor (8), professor de italiano (1), professor de inglês (1), promotor de vendas (1), rasteleiro de pavimentação (3), téc. enfermagem (5), téc. operação petróleo e gás (16), vendedor externo (10) e vendedor ambulante (5).

Agência do Trabalhador de Vitória

Vagas: Ajudante de cozinha PCD (4), esteticista (1), vendedor porta a porta (4), auxiliar de pessoal (1), avaliador físico - biomédico, esteticista, enfermagem (1) e gerente de turismo (1).





