Quer emprego?

Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta terça-feira (9)

Oportunidades para trabalhar no comércio, na Saúde e em outros segmentos da economia

Publicado em 9 de julho de 2019 às 14:25 - Atualizado há 6 anos

Vagas para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Edson Chagas

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às ofertas de vagas disponíveis nesta semana. São quase 170 chances para diversos cargos.

Somente no Shopping Vitória são cerca de 100 chances em novas lojas. Ainda no comércio, há vagas no Boulevard Shopping Vila Velha e na Honda. A Multivix e a Psicoespaço estão com cargos em aberto.

CONFIRA AS VAGAS

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Vagas: São 15 chances para as seguintes lojas: Balaõzinho (1), Bintang (1), Ry Happy (2), Richards (3), Zinzane (2), Take Kids (3), O Boticario (1), Fio de Ouro (2) e Extrabom.

Currículo: Podem ser entregues no Sac do shopping

SHOPPING VITÓRIA

Vagas: Novas lojas devem gerar cerca de 100 vagas, para profissionais com ou sem experiência. A loja Shoulder começa a funcionar nesta quinta-feira (11) e ainda tem 11 oportunidades para os cargos de gerente, vendedor e operador de caixa.

Currículo: Os interessados em trabalhar na Shoulder podem enviar currículo para o e-mail [email protected]. Já as demais vagas serão disponibilizadas no endereço eletrônico do Shopping Vitória, conforme a fase de contratação de cada loja.

HONDA

Vagas: 5 vagas para vendedores externos para a unidade de Viana. O candidato precisa ter experiência.

Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected]

MULTIVIX

Vagas: A unidade de Vitória tem chances para assistente financeiro e supervisor comercial de Polos EAD. O currículo deve ser enviado para [email protected]. Já para Serra as vagas são para auxiliar financeiro, auxiliar administrativo PCD , auxiliar de serviços gerais PCD, o documento precisa ser enviado para [email protected].

PSICOESPAÇO

Vagas: São quase 50 vagas para cargos como agente de vendas interno, aux. de vendas interno, consultor comercial (10), motorista carreteiro, enfermeiro pcd, social media, supervisor de vendas (2), supervisor operacional e de vendas, técnico em atendimento de vendas, vendedor e advogado.

Currículo: Deve ser cadastrado no site da Psicoespaço.

