Sedu do ES abre seleção para contratar cuidador de aluno com deficiência

Para carga horária de 30 horas, a remuneração é de R$ 1.577,46, enquanto que para 40 horas dos ganhos serão de R$ 2.103; inscrições seguem até 27 de novembro

A Secretaria de Educação do Espírito Santo ( Sedu ) lançou edital para contratar cuidadores de estudantes com deficiência. O processo seletivo exige que o candidato tenha o nível médio. Os contratos serão temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Para carga horária de 30 horas, a remuneração é de R$ 1.577,46 e o auxílio-alimentação de R$ 450. Já quem for trabalhar 40 horas terá ganhos de R$ 2.103, com auxílio-alimentação de R$ 600.

Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 27 de novembro de 2024, no site de seleções do governo estadual.