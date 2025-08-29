Home
Procuradoria-Geral do ES abre concurso com salário de R$ 27 mil

Candidato precisa ter diploma de graduação em Direito e estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Inscrições começam no dia 3 de setembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:47

Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE ES) lançou nesta sexta-feira (29) o edital de abertura de concurso público para o cargo de procurador do Estado de 1ª Categoria. A oferta é de duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 27.768,62, para carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, o candidato precisa ter diploma de graduação em Direito, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), bem como estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As inscrições poderão ser feitas de 3 de setembro a 3 de outubro, no site do Cebraspe.  A taxa de participação é de R$ 204.

Podem pedir isenção do valor o candidato inscrito no CadÚnico; doador de medula óssea; pessoa isenta de apresentar a declaração do Imposto de Renda; eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral, para prestar serviços no período eleitoral; pessoa com deficiência; e doadores de sangue. O prazo para solicitar o benefício vai de 3 a 10 de setembro.

ETAPAS

  • Prova preambular (objetiva), de caráter eliminatório e classificatório;
  • Provas escritas (teórica e prática), de caráter eliminatório e classificatório;
  • Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Investigação social, de caráter eliminatório; e
  • Avaliação de títulos

QUANDO SERÃO AS PROVAS

A prova objetiva será aplicada no dia 2 de novembro de 2025. Os candidatos terão cinco horas para responder 100 questões de múltipla escolha nas seguintes disciplinas:

  • Direito Constitucional
  • Direito Administrativo
  • Direito Tributário
  • Direito Financeiro
  • Direito Previdenciário
  • Direito Civil
  • Direito Processual Civil
  • Direito do Trabalho
  • Direito Processual do Trabalho
  • Direito Ambiental

Já a prova escrita (teórica e prática) acontece na parte da tarde, também no dia 2 de novembro e com duração de cinco horas.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

