Prefeitura da Serra contrata profissionais da Saúde temporários

Oportunidades são para os cargos de auxiliar de consultório dentário, farmacêutico, fonoaudiólogo e médicos especialistas; inscriçõe seguem até 23 de outubro

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, no site da prefeitura. A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 25 de outubro.