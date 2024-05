Carreira pública

Justiça Federal, hospitais e mais 251 concursos e seleções abertos

São mais de 42 mil vagas distribuídas pelas áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública, além de setores como Judiciário e Legislativo; as oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade

A semana começa com 253 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país com mais de 42 mil vagas distribuídas por áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública, assim como setores do Judiciário e do Legislativo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocupar cargos efetivos e temporários.

A remuneração pode chegar a R$ 23.963 na Prefeitura de Santana de Parnaíba, município do Estado de São Paulo. A oferta é de 15 vagas, e os interessados podem se inscrever até 16 de maio.

O concurso público do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, entra na reta final de inscrições. Os interessados em trabalhar no órgão têm até sexta-feira, dia 10 de maio, para garantir a participação no certame. Os postos de trabalho são para os cargos de técnico e analista, ambos para quem tem nível superior. Os salários variam de R$ 8.529 a R$ 13.994.

Hospital Estadual Central tem vagas para novos servidores. (Ricardo Medeiros)

Já o prazo para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) começa nesta segunda-feira (6) e segue até 2 de junho. São 594 postos para trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria (451), em Vila Velha, e no Hospital Estadual Central (143), em Vitória.

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, que fica na região do Caparaó, lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de 30 profissionais temporários. São 30 vagas com salários que variam de R$ 1.102 a R$ 12.607. Os interessados devem se inscrever de 13 a 17 de maio.

