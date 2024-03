Inscrições abertas para concurso com 35 vagas na Prodest

As oportunidades são para o cargo de Analista de tecnologia da informação (TI), com remuneração inicial de R$ 7.350,30

As inscrições para o concurso público do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) começam nesta segunda-feira (18). A oferta é de 35 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI), com remuneração inicial de R$ 7.350,30.