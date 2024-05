Seleção

Ifes contrata professores temporários em três cidades do ES

Oportunidades são para os campi de Vitória, Santa Teresa e Aracruz; a remuneração pode chegar a R$ 6,3 mil. Candidatos devem ficar atentos aos prazos

2 min de leitura min de leitura

Ifes de Vitória tem oportunidade em outro áreas de atuação. (Fernando Madeira)

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para três processos seletivos de professores temporários. As oportunidades são para trabalhar nos campi de Vitória, Aracruz e Santa Teresa. A remuneração pode chegar a R$ 6,3 mil. Os interessados devem ficar atentos aos prazos.

VITÓRIA

Na Capital, as contratações ocorrem em oito áreas de formação. A oferta é de três vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Arquitetura e Urbanismo

Fabricação Mecânica (1)

Física

Fotogrametria/Sensoriamento Remoto/Geodésia

Informática

Letras - Português (1)

Matemática

Música (1)

A carga horária é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02 ao mês, de acordo com a titulação apresentada.

As inscrições podem ser feitas até 29 de maio de 2024, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte endereço eletrônico: [email protected].

A seleção contará com prova de títulos e exame de desempenho didático prevista para ser realizada nos dias 25 a 28 de junho de 2024; ambas as etapas serão de caráter eliminatório e classificatório.

Para saber mais sobre a seleção, clique aqui.

SANTA TERESA

Em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, a contratação é para professor substituto na área de Português / Inglês. O salário varia de R$ 4.580 a R$ 6.356, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até 2 de junho de 2024, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte endereço eletrônico: [email protected].

A seleção contará com prova de títulos e prova de desempenho didático, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Para saber mais sobre a seleção, clique aqui.

ARACRUZ

Processo seletivo aberto também no campus de Aracruz, no Norte do Estado. São três vagas, para as seguintes áreas:

Atendimento Educacional Especializado (1)

Matemática (1)

Química (1)

O salário varia de R$ 4.580 a R$ 6.356, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 2 de junho e-mail institucional a seguir: [email protected].

A seleção contará com prova de títulos e prova de desempenho didático, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Para saber mais sobre a seleção, clique aqui.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta