Iases divulga resultado preliminar da prova objetiva do concurso público

Iases divulga resultado preliminar da prova objetiva do concurso público

O período para recurso contra a listagem será nos dias 30 e 31 de janeiro; após a divulgação das notas da redação, os candidatos serão convocados para o Teste de Aptidão Física

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:27

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou nesta quinta-feira (29) o resultado preliminar das provas objetivas do concurso público para agente socioeducativo e técnico superior socioeducativo. Os testes foram aplicados no último dia 18 de janeiro.

Após a publicação da matéria, a listagem foi retirada do ar. Entramos em contato com o Iases, mas ainda não tivemos retorno. 

O período para interposição de recurso contra a listagem será nos dias 30 e 31 de janeiro.

A listagem oficial das provas objetivas e a classificação saem no dia 10 de fevereiro, enquanto o resultado da redação será divulgado em 24 de fevereiro. Na mesma data, haverá a convocação dos candidatos para o Teste de Aptidão Física (TAF), que será realizado no período de 3 a 13 de março.

O concurso do Iases oferece 842 vagas para agente socioeducativo, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Já para técnico superior socioeducativo, a oferta é de 166 oportunidades, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

Ao todo, o concurso do Iases atraiu 44.816 candidatos. O cargo mais procurado foi o de agente socioeducativo, com 32.788 participantes, dos quais 21.668 para o quadro masculino e 11.120 para o feminino. Considerando as vagas ofertadas para cada sexo, a concorrência é de 28,36 e 142,56 candidatos por vaga, respectivamente.

Já para a função de técnico superior socioeducativo foram 12.028 inscritos, sendo 525 para a vaga de nutricionista; 3.010 para pedagogia; 4.821 para bacharel em Direito; 1.831 para psicologia e 1.841 para serviço social.

O salário inicial para o cargo de agente socioeducativo é de R$ 5.597,64 e para os técnicos é de R$ 7.547,78 mais o auxílio-alimentação de R$ 800, para ambos os cargos.

O último concurso público do Iases foi realizado em 2023, também pela Idcap. Foram ofertadas 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo.

Professor orienta os candidatos na reta final de preparação para as provas

