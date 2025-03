Salários até R$ 39 mil

Exército, NAV Brasil e MPF: mais de 10 mil vagas em concursos e seleções

As chances são para todos os Estados com oportunidades para os níveis médio, técnico e superior; veja como se candidatar

Ministério Público Federal tem edital aberto com remuneração de R$ 39.753. (Antonio Augusto/Comunicação/MPF)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Mais de 10 mil vagas estão abertas em 86 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com postos efetivos e temporários. Além dessas oportunidades, há seleções para a formação de cadastro de reserva.

As vagas são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar em governos estaduais, prefeituras, instituições de ensino, polícias militares e outros órgãos.

A NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea tem edital aberto com 93 vagas para os cargos de profissional de tráfego aéreo, advogado, contador, pedagogo, técnico em edificações, analista de rede de dados, técnico em enfermagem, médico, engenheiro mecânico, técnico em mecânica e outras chances.

A carga horária vai depender da profissão, podendo ser de 20 a 40 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 2.786,30 e R$ 10.302. Além do salário, os aprovados receberão benefícios como 13° salário, auxílio combustível, vale refeição/alimentação de R$ 1.287,00, depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entre outros. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (3).

A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx) também tem edital com 165 vagas para formação de oficiais com vagas para médicos, dentistas e farmacêuticos. O processo seletivo conta com 5 etapas: exame intelectual composto de 50 questões, inspeção de saúde, exame de aptidão física (EAF), avaliação psicológica e revisão médica. A remuneração não foi divulgada. Os interessados podem se candidatar até terça-feira (1º).

Na última segunda-feira (24), foram abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público Federal (MPF) com 58 vagas para o cargo de procurador da República. Os aprovados terão remuneração de R$ 39.753. O processo seletivo conta com prova objetiva, prova subjetiva, além de uma prova oral. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de abril.

Como previsto em Lei, os editais reservam 20% das vagas para pessoas negras e 5% para Pessoas com Deficiência (PCD).

