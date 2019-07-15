Home
4.445 vagas para cursos: inscrições acabam nesta segunda-feira (15)

São oferecidas oportunidades para qualificação on-line e para atividades semipresenciais

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:13

 - Atualizado há 6 anos

Candidatos farão cursos pela internet Crédito: Pinterest

As inscrições para as 4.450 vagas dos cursos do Qualificar ES terminam nesta segunda-feira (15). As oportunidades são para cursos on-line ou semipresenciais. A participação nas aulas será totalmente gratuita.

> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES

Para as aulas on-line, são 12 qualificações, sendo dez novos cursos, para os candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, que morem no Estado e tenham acesso à internet. Os interessados devem se inscrever no site www.qualificar.es.gov.br.

SAIBA MAIS

On-line

Vagas: cada curso terá 350 oportunidades

Carga horária: 120 horas

Os cursos oferecidos: Assistente de tecnologia da informação; Criatividade, inovação e empreendedorismo; Educação financeira; Gestão escolar com ênfase em coordenação, orientação e supervisão; Inglês; Metodologias ativas; O uso de jogos lúdicos na educação infantil; Operador de telemarketing; Tecnologias e inovação para microempreendedor individual (MEI); Word e Excel; Alfabetização e Letramento na Educação Infantil e Auxiliar Administrativo

Semipresencial

Em Santa Maria de Jetibá

Recursos Tecnológicos para Educadores: A carga horária é de 200h. São oferecidas 50 vagas.

Em Vila Velha

Educação Financeira para Educação Básica: Carga horária de 200h. A oferta é de 100 vagas

Educação Especial Inclusiva: Carga horária de 200h. São 100 vagas.

Inscrições

No site qualificar.es.gov.br até as 23h59 de hoje.

> Leia mais sobre Concursos e Empregos 

 

