29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Prefeitura de Vitória está com vagas abertas em três concursos; oportunidades também no IBGE

Publicado em 30 de setembro de 2019 às 11:39 - Atualizado há 6 anos

Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 30.404,42 no Ministério Público de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem mais de 2,6 mil vagas para profissionais de nível médio e superior de escolaridade. A remuneração chega a R$ 3.100,00, e as inscrições vão até o dia 15 de outubro.

No Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória está com três seleções abertas, sendo uma na área de Educação e duas na Saúde. Para professores, as inscrições terminam no dia 7 de outubro, enquanto para que para a seleção da Saúde segue até o dia 30 de outubro.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Instituto Federal de Farroupilha

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, no Rio Grande do Sul, abriu concurso com 19 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais são de R$ 2.403,07 (nível médio), R$ 2.904,96 (técnico) e R$ 4.638,66 (superior), já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

Inscrições: até 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site www.fundatec.org.br.

2 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT3), que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, abriu concurso público para cargos de técnico judiciário na área administrativa, técnico judiciário na área especializada especialidade informática, analista judiciário na área judiciária e analista judiciário na área de apoio especializado especialidade informática. A oferta é de nove vagas imediatas. As remunerações iniciais atualmente são de R$ 8.475,37 e R$ 13.339,30, nessa ordem, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 884 por mês. Sem o benefício, o básico é de R$ 7.591,37 para técnico e R$ 12.455,30, que são os valores indicados no edital.

Inscrições: até 2 de outubro, no site www.concursosfcc.com.br.

3 - Prefeitura de Vila Pavão

A Prefeitura de Vila Pavão vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de diversos profissionais. São vagas para candidatos com nível superior: médico ESF, carga horária de 40 horas e salários de R$ 10.544,69, mais ticket alimentação de R$ 300,00; médico clínico geral, carga horária de 20 horas e salários de R$ 6. 566,19 mais ticket alimentação de R$ 300,00 e auxiliar de enfermagem, carga horária de 40 horas e salários de R$ 998,00 mais ticket alimentação de R$ 300,00.

Inscrições: De 1º a 3 de outubro, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Aurora, 51, bairro Centro, Vila Pavão. O atendimento será das 13h às 16h.

4 - Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquinas pesadas, operário braçal, gari e coveiro. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.463,00. Os profissionais deve ter ensino fundamenta completo ou incompleto. A seleção contará com avaliação de títulos e prova prática.

Inscrições: podem ser feitas no site www.viana.es.gov.br, até as 12 horas do dia 4 de outubro de 2019.

5 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, abriu processo seletivo para o cargo de operador de máquina agrícola. É necessário que o candidato tenha escolaridade em nível médio completo, bem como Carteira Nacional de Habilitação, categoria C, D ou E. A carga horária é de 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 794,77.

Inscrições: Até 4 de outubro de 2019, jna Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, que fica na Avenida José Eugênio Vervloet, nº 142, Bairro Canaã. O atendimento será das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

6 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa também divulgou edital para contratar fisioterapeuta, em jornada de 20h semanais, com remuneração equivalente a R$ 1.322,95. Os contratos terão a duração de dois anos.

Inscrições: na sede Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, até 4 de outubro de 2019, no horário 8h às 11h e de 12h30 às 15h30, na

7 - Prefeitura de Vitória (ES)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Professores da Educação Básica I, Educação Básica II, Educação Básica III - Ciências, Artes, Educação Física, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Professor de Educação Básica IV em Função Pedagógica. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41.

Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br. O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.

8 - Prefeitura de Linha Nova (RS)

A Prefeitura Municipal de Linha Nova (RS) abriu concurso com oportunidades para profissionais de nível superior. Há vagas para os cargos de: Médico (2); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Professor - Educação Infantil. Em regime de trabalho de 08h a 40h semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração que varia de R$ 2.332,68 a R$ 9.330,72.

Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.unars.com.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 44,59.

9 - Prefeitura de Vila Pavão

A Prefeitura de Vila Pavão divulgou outro edital de processo seletivo. Desta vez, as chances são para contratar profissionais de nível superior, médio completo, ensino fundamental completo e incompleto para atuarem em diversas áreas e ainda agentes comunitários de saúde com salários que variam de R$ 998, mais ticket alimentação de R$ 300,00 a R$ 10.544,69 mais ticket alimentação de R$ 300,00.

Inscrições: De 8 a 10 de outubro no auditório do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que fica na Rua Alberto Wutke, 55, bairro Ondina, Vila Pavão, das 8h às 16h.

10 - Prefeitura de São João Batista do Gloria (MG)

A Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 54 vagas, além da formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental completo e incompleto, médio completo, técnico e superior completo. A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem efetivados terão o vencimento entre R$ 998,09 a R$ 10.730,08 com carga horária de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até o dia 11 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.aptarp.com.br, a taxa de participação é de R$ 40,00 a R$ 100,00.

11 - Prefeitura de Uberlândia (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Uberlândia, cidade localizada no Estado de Minas Gerais (MG). A oferta é de 1.778 vagas mais cadastro reserva, sendo 89 cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de 1.188 vagas para profissionais da área educacional. Os salários variam de R$ 1.345,10 a R$ 4.867,09

Inscrições: até 11 de outubro de 2019, através do site da Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. As taxas custam R$ 50 para concorrer aos cargos de nível fundamental; R$ 70 para cargos de nível médio; e para quem tem curso superior a inscrição é de R$ 100.

12 - Ministério Público de Minas Gerais

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP - MG) divulgou a abertura do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de 50 vagas de Promotor de Justiça Substituto. Os requisitos necessários para que ocorra a ocupação da função é ter concluído o nível superior em Direito, ter, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso, no ato da inscrição definitiva. A remuneração é de R$ 30.404,42.

Inscrições: podem ser feitas até 11 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. A taxa de participação é de R$ 304,00.

13 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br.

14 - Prefeitura de São José dos Campos (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos abriu concurso público para preenchimento de 24 vagas nas áreas de educação, saúde e administrativa. Os salários variam de R$ 1.870,29 a R$ 8.781,07, conforme a função. As taxas de inscrição têm valor de R$ 17,75 a R$ 82,00.

Inscrições: até 14 de outubro de 2019, no site www.vunesp.com.br

15 - IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 2.658 temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Do total de oportunidades, 55 são para atuar no Espírito Santo. A oferta é de 1.343 vagas são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. No ES, são 22 e 32 oportunidades, respectivamente. A função de agente pede nível médio e a de coordenador exige nível superior e além da carteira de habilitação a partir da categoria "B". As remunerações são de R$ 1.700 para agente censitário e R$ 3.100 para coordenador.

Inscrições: até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site fgvprojetos.fgv.br. As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.

16 - Prefeitura de Astorga (PR)

A Prefeitura Municipal de Astorga (PR) abriu concurso com 36 vagas para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior. A carga horária de trabalho é de 20h a 40h semanais com salário variando no valor de R$ 1.028,67 a R$ 10.286,53 conforme o cargo escolhido pelo candidato.

Inscrições: até as 23h59 do dia 15 de outubro de 2019, no site www.fundacaofafipa.org.br

17 - Defensoria Pública do Amazonas

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE - AM) está com inscrições abertas para o concurso que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria, especificamente na especialidade de Ciências Jurídicas (5) e também de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo (5). A remuneração varia de R$ 3.531,85 a R$ 6 mil.

Inscrições: no site da empresa organizadora, até as 14h do dia 16 de outubro de 2019. A taxa varia de R$ 85,00 a R$ 110,00.

18 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.

Inscrições: até 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.

19 - Prefeitura de Barrazópolis (PR)

A Prefeitura de Barrazópolis, no Estado do Paraná anuncia a realização de novo Concurso Público para contratar profissionais de níveis médio e superior. Há vagas nos cargos de: Agente Comunitário de Saúde (2), Técnico de Raio X (1), Técnico em Enfermagem (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Medico (3), Médico Ginecologista (1) e Médico Pediatra (1). O salário varia de R$ 1.285,00 a R$ 14.448,43.

Inscrições: até 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

20 - Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 150 profissionais. As chances são para agentes comunitários de saúde (100) e agentes de combate a endemias (50). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br, na página do Processo Seletivo Público. A taxa de inscrição será de R$ 44 em ambos os cargos.

21 - Prefeitura de João Neiva

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai preencher três vagas para procurador jurídico e procurador. Os contratados atuarão em regime de 20 horas semanais, referente ao salário que varia de R$ 1.876,32 a R$ 1.876,61, acrescido do ticket alimentação entre R$ 200,00 a R$ 490,23.

Inscrições: podem ser realizadas através do site fsjb.edu.br até o dia 23 de outubro de 2019. A taxa é de R$ 100,00.

22 - Ministério Público do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou a abertura do novo concurso destinado ao preenchimento de vagas em níveis médio/técnico e superior. As oportunidades são para as funções de Analista do Ministério Público nas especialidades de Administrativo (3) e Processual (8), como aos cargos de Técnico do Ministério Público - Administrativo (6) e Oficial do Ministério Público (1), dentre as oportunidades há aquelas reservadas para pessoas especificadas nos itens do edital. A remuneração varia de R$ 4.382,84 a R$ 7.139,16.

Inscrições: até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fgvprojetos.fgv.br. A taxa de participação é no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.

23 - Prefeitura de Belo Jardim (PE)

A Prefeitura de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco, está vai abrir concurso público com 370 vagas. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais, sendo que em alguns casos o regime equivale a 150h por mês. Os vencimentos iniciais variam de R$ 998,00 a R$ 3.000,00.

Inscrições: até 25 de outubro de 2019, no site www.facetconcursos.com.br.

24 - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou concurso para preencher 50 vagas de juiz substituto. A remuneração é de R$ 30.404,42.

Inscrições: até 25 de outubro, no site https://www.vunesp.com.br/TJRJ1901. A taxa para participar é de R$ 250.

25 - Assembleia Legislativa do Amapá

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 129 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01, sendo que existe o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Inscrições: até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. A taxa de participação é entre R$ 80,00 a R$ 140,00.

26 - Prefeitura de Vitória

Estão abertas 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00. Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 45.

27 - Prefeitura de Viana (MA)

A Prefeitura de Viana, no Maranhão, vai abrir concurso com 338 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Este Concurso que tem validade de dois anos, oferece remunerações entre R$ 998,00 a R$ 5.998,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: Até 31 de outubro de 2019, no site www.crescerconcursos.com.br. As taxas de participação têm valores de R$ 60,00 a R$ 115,00.

28 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

29 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.

Inscrições: serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site www.cebraspe.org.br/concursos/seec_auditor_19.

