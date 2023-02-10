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Grupos de amigos ganham descontos em fantasias de escolas de samba

Quem desfila em grupos de 10 ou mais pessoas paga mais barato; na Piedade, valor cai pela metade. Andaraí, MUG e Chegou o que Faltava ainda têm fantasias

Públicado em 

10 fev 2023 às 11:50
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Fantasias da Andaraí
Fantasias da Andaraí Crédito: Divulgação/Andaraí
Já pensou juntar um grupo de 10 amigos para todo mundo desfilar junto em uma escola de samba? O melhor é que o preço da fantasia fica ainda mais barato! Algumas escolas que desfilam no sábado (11) oferecem descontos para grupos. Na Andaraí, as fantasias custam a partir de R$ 100, mas, se juntar um grupo de 10 amigos ou mais, o valor cai para R$ 70. É a fantasia mais barata do Grupo Especial.
A Andaraí aceita pagamento em pix, PicPay ou cartões de crédito. As fantasias estão sendo vendidas em uma loja da escola, na Rua Oswaldo Aranha, 165, no bairro Santa Martha, em Vitória. Para comprar, basta ir até lá. O contato é a diretora Bárbara, no telefone (27) 99901-1099.
Fantasias da Piedade
Fantasias da Piedade Crédito: Divulgação/Unidos da Piedade
Na Unidos da Piedade, o preço das fantasias cai pela metade para grupos de 10 pessoas: de R$ 199 para R$ 100. Para adquirir, o folião pode ir até o ponto de venda, que fica na Rua Duque de Caxias, 317, no centro de Vitória, ou ligar para os telefones (27) 98817-1626 e (27) 99797-8043.
Já as fantasias da Mocidade Unida da Glória (MUG) custam R$ 199,90, mas quem leva um grupo de 10 amigos tem um desconto de 10% no valor de cada fantasia. O preço pode ser dividido em até três vezes no cartão de crédito. Para adquirir uma das fantasias, basta entrar em contato com Michele, no telefone (27) 99976-6936.
Fantasias da MUG
Fantasias da MUG Crédito: Divulgação/MUG
Fantasias da Chegou o que Faltava
Fantasias da Chegou o Que Faltava Crédito: Divulgação/ Chegou o que Faltava
As fantasias da Chegou o Que Falta custam R$ 180, porém nos grupos de 10 pessoas ou mais, o custo cai para R$ 150. O valor pode ser pago no cartão de crédito, PicPay ou pix. A escola também tem vagas para quem quer desfilar como composição de carros alegóricos. Nesse caso, as fantasias custam R$ 350. Os telefones de contato são: (27) 99975-3202 ou (27) 99848-6364.

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Any Cometti

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