Grupos de amigos ganham descontos em fantasias de escolas de samba

Fantasias da Andaraí Crédito: Divulgação/Andaraí

Já pensou juntar um grupo de 10 amigos para todo mundo desfilar junto em uma escola de samba? O melhor é que o preço da fantasia fica ainda mais barato! Algumas escolas que desfilam no sábado (11) oferecem descontos para grupos. Na Andaraí, as fantasias custam a partir de R$ 100, mas, se juntar um grupo de 10 amigos ou mais, o valor cai para R$ 70. É a fantasia mais barata do Grupo Especial.

A Andaraí aceita pagamento em pix, PicPay ou cartões de crédito. As fantasias estão sendo vendidas em uma loja da escola, na Rua Oswaldo Aranha, 165, no bairro Santa Martha, em Vitória. Para comprar, basta ir até lá. O contato é a diretora Bárbara, no telefone (27) 99901-1099.

Fantasias da Piedade Crédito: Divulgação/Unidos da Piedade

Na Unidos da Piedade, o preço das fantasias cai pela metade para grupos de 10 pessoas: de R$ 199 para R$ 100. Para adquirir, o folião pode ir até o ponto de venda, que fica na Rua Duque de Caxias, 317, no centro de Vitória, ou ligar para os telefones (27) 98817-1626 e (27) 99797-8043.

Já as fantasias da Mocidade Unida da Glória (MUG) custam R$ 199,90, mas quem leva um grupo de 10 amigos tem um desconto de 10% no valor de cada fantasia. O preço pode ser dividido em até três vezes no cartão de crédito. Para adquirir uma das fantasias, basta entrar em contato com Michele, no telefone (27) 99976-6936.

Fantasias da MUG Crédito: Divulgação/MUG

Fantasias da Chegou o Que Faltava Crédito: Divulgação/ Chegou o que Faltava